На Волині ремонтують дорогу за запитом військових: чому роботи викликали обурення жителів Світязя





В обласній адміністрації



«Хороший асфальт здерли»



Місцевий житель Василь розповів Суспільному, що людям не пояснили, чому вирішили знімати асфальт саме на цій ділянці.



«Пів на сьому ранку приїхав той трактор, що чухрає, і стали робити роботу. А як, чого вони стали тут дерти? Асфальт нормальний був, чого вони його здерли — хто його знає», — каже чоловік.



Петро Парфенюк, який мешкає поруч з місцем проведення робіт, говорить: цю ділянку дороги проклали майже п'ять років тому.



«Дорога була не то що відмінна — супервідмінна дорога. Асфальт пару років тільки як зробили, а дорогу почали дерти. Для якого берега? Грошей на ЗСУ немає, донати збираємо як собака кості», — говорить місцевий житель.



Натомість, за словами Петра Парфенюка, ремонту потребує розташоване неподалік перехрестя, де є ділянки з калюжами та пошкодженим покриттям.



Тетяна, яка щодня їздить цією дорогою на роботу до Шацька, також вважає, що ремонтувати потрібно було іншу ділянку.



«Я постійно їжджу цією дорогою кожен день до Шацька — добираємося на роботу. І кусочок цієї дороги, який вони практично зняли, — то була якраз саме влаштована, добра дорога», — розповідає жінка.



Які саме роботи проводять на цій ділянці дороги, працівники підрядної фірми коментувати Суспільному відмовилися.



Чому ремонтують цю ділянку дороги



Дорога, на якій знімають асфальт, перебуває в обласному підпорядкуванні. Начальниця управління капітального будівництва департаменту житлово-комунального господарства Волинської обласної військової адміністрації Яна Артюх розповіла Суспільному, що це не планове оновлення дорожнього покриття.



Роботи проводять відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів. Гроші виділили з резервного фонду державного бюджету для забезпечення завдань з обороноздатності держави.



«Ремонт відбувається на восьми об'єктах, у тому числі на об'єкті Шацьк — Залісся — Грабове. Перелік доріг для затвердження розпорядження надавався безпосередньо військовим угрупованням "Захід" на підставі шифрограми. Відповідно до того, я не можу розголошувати детальні відомості», — пояснила посадовиця.



Що буде з аварійним перехрестям у Світязі



За словами Яни Артюх, аварійне перехрестя у Світязі, на стан якого нарікають місцеві, також планують облаштувати. Там мають встановити засоби заспокоєння руху — так звані лежачі пагорби.



«Світлофорний об'єкт наразі неможливо встановити. Стосовно лежачих пагорбів — вони будуть встановлені після розробки схеми організації дорожнього руху, яка зараз перебуває на стадії розробки в проєктній організації», — сказала посадовиця.



Як розповіла Яна Артюх, загалом Волині за розпорядженням Кабміну виділили 173 мільйони гривень на ремонт доріг для забезпечення обороноздатності. Із цієї суми 30 мільйонів гривень передбачили на заміну дорожнього покриття на трасі Шацьк — Залісся — Грабове — Старовойтове.



Щоб дізнатися, чому саме ця частина дороги ввійшла в перелік для ремонту, Суспільне надіслоло інформаційних запит до угруповання військ «Захід».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Світязь на Волині почали знімати дорожнє покриття на ділянці, яка, за словами місцевих жителів, не потребувала ремонту. Люди обурені, бо поруч є аварійне перехрестя, де дорожнє покриття потребує оновлення.В обласній адміністрації Суспільному пояснили: роботи проводять за запитом військових, а гроші на них виділили з резервного фонду державного бюджету.Місцевий жительрозповів Суспільному, що людям не пояснили, чому вирішили знімати асфальт саме на цій ділянці.«Пів на сьому ранку приїхав той трактор, що чухрає, і стали робити роботу. А як, чого вони стали тут дерти? Асфальт нормальний був, чого вони його здерли — хто його знає», — каже чоловік., який мешкає поруч з місцем проведення робіт, говорить: цю ділянку дороги проклали майже п'ять років тому.«Дорога була не то що відмінна — супервідмінна дорога. Асфальт пару років тільки як зробили, а дорогу почали дерти. Для якого берега? Грошей на ЗСУ немає, донати збираємо як собака кості», — говорить місцевий житель.Натомість, за словами Петра Парфенюка, ремонту потребує розташоване неподалік перехрестя, де є ділянки з калюжами та пошкодженим покриттям.Тетяна, яка щодня їздить цією дорогою на роботу до Шацька, також вважає, що ремонтувати потрібно було іншу ділянку.«Я постійно їжджу цією дорогою кожен день до Шацька — добираємося на роботу. І кусочок цієї дороги, який вони практично зняли, — то була якраз саме влаштована, добра дорога», — розповідає жінка.Які саме роботи проводять на цій ділянці дороги, працівники підрядної фірми коментувати Суспільному відмовилися.Дорога, на якій знімають асфальт, перебуває в обласному підпорядкуванні. Начальниця управління капітального будівництва департаменту житлово-комунального господарства Волинської обласної військової адміністраціїрозповіла Суспільному, що це не планове оновлення дорожнього покриття.Роботи проводять відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів. Гроші виділили з резервного фонду державного бюджету для забезпечення завдань з обороноздатності держави.«Ремонт відбувається на восьми об'єктах, у тому числі на об'єкті Шацьк — Залісся — Грабове. Перелік доріг для затвердження розпорядження надавався безпосередньо військовим угрупованням "Захід" на підставі шифрограми. Відповідно до того, я не можу розголошувати детальні відомості», — пояснила посадовиця.За словами Яни Артюх, аварійне перехрестя у Світязі, на стан якого нарікають місцеві, також планують облаштувати. Там мають встановити засоби заспокоєння руху — так звані лежачі пагорби.«Світлофорний об'єкт наразі неможливо встановити. Стосовно лежачих пагорбів — вони будуть встановлені після розробки схеми організації дорожнього руху, яка зараз перебуває на стадії розробки в проєктній організації», — сказала посадовиця.Як розповіла Яна Артюх, загалом Волині за розпорядженням Кабміну виділили 173 мільйони гривень на ремонт доріг для забезпечення обороноздатності. Із цієї суми 30 мільйонів гривень передбачили на заміну дорожнього покриття на трасі Шацьк — Залісся — Грабове — Старовойтове.Щоб дізнатися, чому саме ця частина дороги ввійшла в перелік для ремонту, Суспільне надіслоло інформаційних запит до угруповання військ «Захід».

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