До трьох черг одночасно: в "Укренерго" попередили про відключення світла 21 листопада
20 листопада, 23:19
У суботу, 21 листопада, в частині областей України протягом усієї доби діятимуть планові графіки відключення електроенергії.
Про це повідомляє "Укренерго".
Як зазначають енергетики, через наслідки російських атак на енергосистему обмеження діятимуть для різних категорій споживачів.
Для побутових та всіх інших споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг. Для промисловості - графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" зазначають, що енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання в оселі українців.
Дізнатися точний час відключень за своєю адресою можна на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу (обленерго).
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Про це повідомляє "Укренерго".
Як зазначають енергетики, через наслідки російських атак на енергосистему обмеження діятимуть для різних категорій споживачів.
Для побутових та всіх інших споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг. Для промисловості - графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" зазначають, що енергетики цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання в оселі українців.
Дізнатися точний час відключень за своєю адресою можна на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу (обленерго).
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