За 30 млн грн на Волині продають базу відпочинку





Оголошення про продаж опублікували на популярному сайті. База відпочинку розташована приблизно за 10 кілометрів від Шацька, серед соснового лісу та неподалік озера.



На території є дві двоповерхові будівлі з 18 номерами. Кімнати обладнані кондиціонерами, холодильниками, телевізорами та меблями. Для гостей також облаштували конференц-зал, більярдну, альтанки з мангалами та дитячий майданчик. Окремо є їдальня і кухня, а також приміщення для адміністрації, персоналу й охоронця.



За словами власниці, база працює сезонно — з 1 травня до 1 жовтня. На холодний період її закривають, оскільки система водопостачання зі свердловини не пристосована до зимової експлуатації. Водночас заклад має постійних клієнтів, а на початку та наприкінці сезону для відпочивальників пропонують акційні умови проживання.



Земельна ділянка площею 27 соток перебуває у приватній власності та має комерційне призначення. Це підтвердила власниця бази відпочинку в коментарі журналістам ВСН.



Вона також розповіла, що комплекс продають через віддаленість від місця проживання родини. Власники живуть у Трускавці, тому їм складно постійно займатися базою та оплачувати її утримання й охорону.



За її словами, меблі та дерев'яне оздоблення номерів збереглися в хорошому стані. Поточні витрати стосуються переважно оновлення постільної білизни, рушників та кухонного інвентарю. Кухня на базі працює в оренді.



Базу відпочинку «Галицький двір» разом із земельною ділянкою продають за 700 тисяч доларів. Власниця готова організувати огляд комплексу за попередньою домовленістю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Світязь Ковельського району продають базу відпочинку «Галицький двір», розташовану в сосновому лісі за 250 метрів від озера Світязь. Комплекс складається з двох двоповерхових будівель загальною площею 1100 квадратних метрів. Тут облаштували 18 номерів, конференц-зал, більярдну, їдальню та дитячий майданчик. До продажу також входить земельна ділянка площею 27 соток, пише ВСН Оголошення про продаж опублікували на популярному сайті. База відпочинку розташована приблизно за 10 кілометрів від Шацька, серед соснового лісу та неподалік озера.На території є дві двоповерхові будівлі з 18 номерами. Кімнати обладнані кондиціонерами, холодильниками, телевізорами та меблями. Для гостей також облаштували конференц-зал, більярдну, альтанки з мангалами та дитячий майданчик. Окремо є їдальня і кухня, а також приміщення для адміністрації, персоналу й охоронця.За словами власниці, база працює сезонно — з 1 травня до 1 жовтня. На холодний період її закривають, оскільки система водопостачання зі свердловини не пристосована до зимової експлуатації. Водночас заклад має постійних клієнтів, а на початку та наприкінці сезону для відпочивальників пропонують акційні умови проживання.Земельна ділянка площею 27 соток перебуває у приватній власності та має комерційне призначення. Це підтвердила власниця бази відпочинку в коментарі журналістам ВСН.Вона також розповіла, що комплекс продають через віддаленість від місця проживання родини. Власники живуть у Трускавці, тому їм складно постійно займатися базою та оплачувати її утримання й охорону.За її словами, меблі та дерев'яне оздоблення номерів збереглися в хорошому стані. Поточні витрати стосуються переважно оновлення постільної білизни, рушників та кухонного інвентарю. Кухня на базі працює в оренді.Базу відпочинку «Галицький двір» разом із земельною ділянкою продають за 700 тисяч доларів. Власниця готова організувати огляд комплексу за попередньою домовленістю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію