Місяці невідомості: на війні загинув захисник із Волині Анатолій Шулипа
29 листопада, 23:19
Підтвердилася загибель військовослужбовця Анатолія Шулипи із села Вовчицьк на Волині. Захисник поліг 28 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Анатолій Шулипа народився у 1972 році. У серпні 2024 року він долучився до лав Збройних сил України та боронив державу на найгарячіших напрямках фронту. Служив стрільцем стрілецького відділення одного з військових підрозділів.
Удома на Захисника чекали мама Ганна Михайлівна, сестри, брати та інші рідні.
Олександр Гаврилюк також поділився особистими спогадами про загиблого. Свого часу, працюючи у Костюхнівському ліцеї, він був класним керівником Анатолія.
«Пам'ятаю його добрим, щирим та працьовитим хлопцем. Важко усвідомлювати, що він навіки став Героєм, віддавши своє життя за Україну та за спокій кожного з нас», – написав він.
Про дату та час зустрічі скорботного кортежу на Маневиччині повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Анатолій Шулипа народився у 1972 році. У серпні 2024 року він долучився до лав Збройних сил України та боронив державу на найгарячіших напрямках фронту. Служив стрільцем стрілецького відділення одного з військових підрозділів.
Удома на Захисника чекали мама Ганна Михайлівна, сестри, брати та інші рідні.
Олександр Гаврилюк також поділився особистими спогадами про загиблого. Свого часу, працюючи у Костюхнівському ліцеї, він був класним керівником Анатолія.
«Пам'ятаю його добрим, щирим та працьовитим хлопцем. Важко усвідомлювати, що він навіки став Героєм, віддавши своє життя за Україну та за спокій кожного з нас», – написав він.
Про дату та час зустрічі скорботного кортежу на Маневиччині повідомлять додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
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