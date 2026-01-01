Підтвердилася загибель військовослужбовцяіз села Вовчицьк на Волині. Захисник поліг 28 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.Про це повідомив Маневицький селищний головаАнатолій Шулипа народився у 1972 році. У серпні 2024 року він долучився до лав Збройних сил України та боронив державу на найгарячіших напрямках фронту. Служив стрільцем стрілецького відділення одного з військових підрозділів.Удома на Захисника чекали мама Ганна Михайлівна, сестри, брати та інші рідні.Олександр Гаврилюк також поділився особистими спогадами про загиблого. Свого часу, працюючи у Костюхнівському ліцеї, він був класним керівником Анатолія.«Пам'ятаю його добрим, щирим та працьовитим хлопцем. Важко усвідомлювати, що він навіки став Героєм, віддавши своє життя за Україну та за спокій кожного з нас», – написав він.Про дату та час зустрічі скорботного кортежу на Маневиччині повідомлять додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.