Лише три хатини на весь хутір: 90-річна волинянка сама дає раду господарству й пише вірші

Надія Бондарук із хутора Оса Турійської громади на Волині майже все життя прожила в праці. І зараз, у свої 90 років жінка самостійно порається по господарству, садить картоплю, носить дрова, готує їжу та пише вірші. На хуторі, де колись було ціле поселення, нині залишилося лише три хатини.



Історію волинянки розповіли у сюжеті Суспільного, передає



Надія Бондарук народилася у 1935 році. 25 грудня їй виповниться 91 рік. Жінка зізнається, що не поспішає переїжджати до дітей, адже звикла до власної оселі, яку свого часу будувала разом із чоловіком.



«Ми з чоловіком цю хату двох ставили. 21 рік, як чоловік помер, то я ще сама обробляла. А тепер нащо воно мені потрібно? До дітей не хочеться мені йти, бо я до цієї хати привикла», – розповідає Надія.



Попри поважний вік, жінка досі самостійно господарює. На городі вирощує картоплю, цибулю, огірки та інші овочі. Сама прибирає подвір'я, збирає листя, а в холодну пору року носить до хати дрова, щоб розпалити плиту та грубку.



Раніше господарство було значно більшим: тримали свиней, курей, індиків, гусей і качок. Тепер жінка живе сама, а діти привозять їй готову їжу та допомагають із необхідним. У Надії Бондарук п'ятеро доньок, п'ятеро зятів, восьмеро онуків і троє правнучок.



Життя жінки було непростим. Її батько загинув у 1943 році під час Другої світової війни. Тоді родина з чотирма дітьми пережила окупацію та евакуацію. Після повернення додому довелося починати все спочатку.



Надія згадує повоєнні роки як час голоду та нестатків. Люди мусили здавати державі молоко, яйця, м'ясо та інші продукти, а їжі часто не вистачало навіть для власних дітей. Жінка розповідає, що іноді доводилося потай брати картоплю, аби було з чого зварити суп.



У колгоспі вона пропрацювала 42 роки. Разом із домашнім господарством доглядала худобу на фермі, вручну носила корм для биків і вставала на роботу о четвертій ранку.



На хутір Оса Надія прийшла заміж, коли їй було 23 роки. Каже, колись тут було ціле поселення, однак із часом люди виїхали, а їхні оселі спорожніли. Тепер вона фактично залишилася тут одна.



Окрім господарства, жінка має ще одне захоплення – пише вірші. У них відображає власні спогади, пережите та події сьогодення. Один із творів присвятила племіннику, який воює за Україну від першого дня повномасштабного вторгнення. У вірші закликає його сина молитися за батька та за мир і волю для України.



Попри самотність, Надія намагається не сидіти без діла. Каже, коли стає скучно, знаходить собі роботу. Новини по телевізору вже майже не дивиться, лише слухає.



Найбільше жінка хоче, щоб закінчилася війна, а українські військові повернулися додому.



«Щоб та війна вже хоч кінчилась, щоб ті солдати бідні йшли вже додому оддихати», – говорить волинянка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із хутора Оса Турійської громади на Волині майже все життя прожила в праці. І зараз, у свої 90 років жінка самостійно порається по господарству, садить картоплю, носить дрова, готує їжу та пише вірші. На хуторі, де колись було ціле поселення, нині залишилося лише три хатини.Історію волинянки розповіли у сюжеті Суспільного, передає "Конкурент" Надія Бондарук народилася у 1935 році. 25 грудня їй виповниться 91 рік. Жінка зізнається, що не поспішає переїжджати до дітей, адже звикла до власної оселі, яку свого часу будувала разом із чоловіком.«Ми з чоловіком цю хату двох ставили. 21 рік, як чоловік помер, то я ще сама обробляла. А тепер нащо воно мені потрібно? До дітей не хочеться мені йти, бо я до цієї хати привикла», – розповідає Надія.Попри поважний вік, жінка досі самостійно господарює. На городі вирощує картоплю, цибулю, огірки та інші овочі. Сама прибирає подвір'я, збирає листя, а в холодну пору року носить до хати дрова, щоб розпалити плиту та грубку.Раніше господарство було значно більшим: тримали свиней, курей, індиків, гусей і качок. Тепер жінка живе сама, а діти привозять їй готову їжу та допомагають із необхідним. У Надії Бондарук п'ятеро доньок, п'ятеро зятів, восьмеро онуків і троє правнучок.Життя жінки було непростим. Її батько загинув у 1943 році під час Другої світової війни. Тоді родина з чотирма дітьми пережила окупацію та евакуацію. Після повернення додому довелося починати все спочатку.Надія згадує повоєнні роки як час голоду та нестатків. Люди мусили здавати державі молоко, яйця, м'ясо та інші продукти, а їжі часто не вистачало навіть для власних дітей. Жінка розповідає, що іноді доводилося потай брати картоплю, аби було з чого зварити суп.У колгоспі вона пропрацювала 42 роки. Разом із домашнім господарством доглядала худобу на фермі, вручну носила корм для биків і вставала на роботу о четвертій ранку.На хутір Оса Надія прийшла заміж, коли їй було 23 роки. Каже, колись тут було ціле поселення, однак із часом люди виїхали, а їхні оселі спорожніли. Тепер вона фактично залишилася тут одна.Окрім господарства, жінка має ще одне захоплення – пише вірші. У них відображає власні спогади, пережите та події сьогодення. Один із творів присвятила племіннику, який воює за Україну від першого дня повномасштабного вторгнення. У вірші закликає його сина молитися за батька та за мир і волю для України.Попри самотність, Надія намагається не сидіти без діла. Каже, коли стає скучно, знаходить собі роботу. Новини по телевізору вже майже не дивиться, лише слухає.Найбільше жінка хоче, щоб закінчилася війна, а українські військові повернулися додому.«Щоб та війна вже хоч кінчилась, щоб ті солдати бідні йшли вже додому оддихати», – говорить волинянка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію