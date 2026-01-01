Якою буде погода на Волині у понеділок, 30 листопада





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



Прогноз погоди на 30 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики опублікували прогноз погоди на 30 листопада.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу

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