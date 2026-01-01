Після ін’єкцій краси волинянка отримала гематоми та набряки й вимагала повернути гроші: що вирішив суд





Після ін’єкцій на обличчі з’явилися гематоми та набряки



Як встановив суд, у червні 2014 року жінка після перегляду реклами звернулася до косметолога за консультацією щодо косметичних процедур. Відповідачка запропонувала їй біоревіталізацію та введення філерів, запевнивши, що має відповідний диплом і кваліфікацію.



Першу процедуру косметолог провела вдома, а другу — в орендованому приміщенні санаторію-профілакторію. Після ін’єкцій на обличчі клієнтки з’явилися великі гематоми та набряки. Крім того, очікуваного результату від процедур вона не отримала.



За надані послуги жінка заплатила 3500 гривень. Вона звернулася до суду, вимагаючи повернути ці кошти, а також стягнути 3000 гривень компенсації моральної шкоди.



Однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.



Косметолог не мала права проводити ін’єкційні процедури

Не погодившись із рішенням, позивачка подала апеляційну скаргу. Вона зазначала, що відповідачка надавала медичні послуги без необхідної ліцензії та відповідної освіти, а також порушила умови використання препарату.



Апеляційний суд установив, що між жінками виникли договірні відносини щодо надання косметологічних послуг. Вони домовилися усно, письмового договору не укладали. Загалом косметолог провела дві процедури — біоревіталізацію та введення філерів шляхом ін’єкцій у шкіру обличчя.



Під час розгляду справи з’ясувалося, що відповідачка працювала медичною сестрою, мала диплом фельдшера, свідоцтво про закінчення курсів косметолога-естетиста та одноденні сертифікати з ревіталізації.



Водночас, відповідно до наказу МОЗ СРСР від 28 грудня 1982 року № 1290, косметолог-естетист мав право виконувати лише нескладні процедури, які не передбачали порушення цілісності шкірного покриву.



Колегія суддів дійшла висновку, що відповідачка не мала належної освіти для проведення ін’єкційних процедур, оскільки вони передбачали порушення шкірного покриву. Отже, вона надала послуги, на виконання яких не мала відповідного права.



Препарат для контурної пластики не мав чинного сертифіката



Окремо суд звернув увагу на препарат, який косметолог використовувала під час процедури.



З’ясувалося, що на момент його застосування в червні 2014 року препарат для контурної пластики не був сертифікований. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, яким підтверджувалася його відповідність установленим вимогам, діяв лише до 31 січня 2014 року.



Суд також установив, що умови надання косметологічних послуг не відповідали встановленим вимогам, а пошкодження на обличчі позивачки виникли після втручання відповідачки.



З огляду на це апеляційна інстанція визнала дії косметолога протиправними та встановила причинний зв’язок між наданими нею послугами й завданою клієнтці шкодою.



Суд застосував положення статей 1209 та 1166 Цивільного кодексу України, які передбачають відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків послуг, а також загальні підстави відшкодування майнової шкоди.



Чому суд відмовив у компенсації моральної шкоди



Водночас вимогу про стягнення 3000 гривень моральної шкоди апеляційний суд не задовольнив.



Колегія суддів врахувала, що позивачка погодилася отримувати послуги саме в косметолога-естетиста, а не лікаря-косметолога. Крім того, вона погодилася на проведення процедур в умовах, які не відповідали санітарним нормам, і самостійно не переконалася в чинності документів на використані препарати.



Тому підстав для стягнення компенсації моральної шкоди суд не встановив.



Апеляційний суд зобов’язав косметолога повернути 3500 гривень

За результатами розгляду апеляційну скаргу жінки у справі № 161/12939/15-ц задовольнили частково.



Апеляційний суд Волинської області скасував рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 січня 2016 року та ухвалив нове рішення.



З косметолога на користь клієнтки стягнули 3500 гривень, сплачених за процедури. Крім того, відповідачка має сплатити в дохід держави 535,90 гривні судового збору.



В іншій частині позовних вимог, зокрема щодо компенсації моральної шкоди, суд відмовив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після процедур біоревіталізації та введення філерів у жінки з’явилися великі гематоми й набряки, а бажаного результату вона не отримала. Апеляційний суд встановив, що косметолог не мала права проводити такі ін’єкції, та зобов’язав її повернути сплачені кошти, пише СЮГ Як встановив суд, у червні 2014 року жінка після перегляду реклами звернулася до косметолога за консультацією щодо косметичних процедур. Відповідачка запропонувала їй біоревіталізацію та введення філерів, запевнивши, що має відповідний диплом і кваліфікацію.Першу процедуру косметолог провела вдома, а другу — в орендованому приміщенні санаторію-профілакторію. Після ін’єкцій на обличчі клієнтки з’явилися великі гематоми та набряки. Крім того, очікуваного результату від процедур вона не отримала.За надані послуги жінка заплатила 3500 гривень. Вона звернулася до суду, вимагаючи повернути ці кошти, а також стягнути 3000 гривень компенсації моральної шкоди.Однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.Косметолог не мала права проводити ін’єкційні процедуриНе погодившись із рішенням, позивачка подала апеляційну скаргу. Вона зазначала, що відповідачка надавала медичні послуги без необхідної ліцензії та відповідної освіти, а також порушила умови використання препарату.Апеляційний суд установив, що між жінками виникли договірні відносини щодо надання косметологічних послуг. Вони домовилися усно, письмового договору не укладали. Загалом косметолог провела дві процедури — біоревіталізацію та введення філерів шляхом ін’єкцій у шкіру обличчя.Під час розгляду справи з’ясувалося, що відповідачка працювала медичною сестрою, мала диплом фельдшера, свідоцтво про закінчення курсів косметолога-естетиста та одноденні сертифікати з ревіталізації.Водночас, відповідно до наказу МОЗ СРСР від 28 грудня 1982 року № 1290, косметолог-естетист мав право виконувати лише нескладні процедури, які не передбачали порушення цілісності шкірного покриву.Колегія суддів дійшла висновку, що відповідачка не мала належної освіти для проведення ін’єкційних процедур, оскільки вони передбачали порушення шкірного покриву. Отже, вона надала послуги, на виконання яких не мала відповідного права.Окремо суд звернув увагу на препарат, який косметолог використовувала під час процедури.З’ясувалося, що на момент його застосування в червні 2014 року препарат для контурної пластики не був сертифікований. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, яким підтверджувалася його відповідність установленим вимогам, діяв лише до 31 січня 2014 року.Суд також установив, що умови надання косметологічних послуг не відповідали встановленим вимогам, а пошкодження на обличчі позивачки виникли після втручання відповідачки.З огляду на це апеляційна інстанція визнала дії косметолога протиправними та встановила причинний зв’язок між наданими нею послугами й завданою клієнтці шкодою.Суд застосував положення статей 1209 та 1166 Цивільного кодексу України, які передбачають відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків послуг, а також загальні підстави відшкодування майнової шкоди.Водночас вимогу про стягнення 3000 гривень моральної шкоди апеляційний суд не задовольнив.Колегія суддів врахувала, що позивачка погодилася отримувати послуги саме в косметолога-естетиста, а не лікаря-косметолога. Крім того, вона погодилася на проведення процедур в умовах, які не відповідали санітарним нормам, і самостійно не переконалася в чинності документів на використані препарати.Тому підстав для стягнення компенсації моральної шкоди суд не встановив.Апеляційний суд зобов’язав косметолога повернути 3500 гривеньЗа результатами розгляду апеляційну скаргу жінки у справі № 161/12939/15-ц задовольнили частково.Апеляційний суд Волинської області скасував рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 січня 2016 року та ухвалив нове рішення.З косметолога на користь клієнтки стягнули 3500 гривень, сплачених за процедури. Крім того, відповідачка має сплатити в дохід держави 535,90 гривні судового збору.В іншій частині позовних вимог, зокрема щодо компенсації моральної шкоди, суд відмовив.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію