КП «Луцькі ринки»: коли «УКРОПівський поїзд» йде напролом





Новостворене підприємство має амбітні наміри контролювати усі ринки Луцька, а розпочати хоче із ділянки Центрального ринку, на яку 30 серпня



Проте депутатів та підприємців спантеличило те, що проект рішення внесли фактично за три дні до сесії, а додаткових підозр додало, що широкому загалу не представили жодної концепції розвитку підприємства, бізнес-плану. До того ж під час ухвалення рішення провладна більшість не звертала увагу на виступи депутатів, які в один голос зауважували – проект потрібний, але зовсім несвоєчасний, недостатньо опрацьований і викликає багато питань.



Зрештою, під час сесії попри тривале обговорення, суперечки та заперечення опонентів, «укропівська» більшість таки проголосувала «за».



Проте, як часто буває, є кілька «але». І, до того ж, серйозних, адже виглядає, що таке поспішне створення підприємства – черговий хід у війні із Волинською облспоживспілкою, заручниками якої вже стали підприємці та працівників Старого ринку.



ХТО СПІШИТЬ, ТОЙ ЛЮДЕЙ НАСМІШИТЬ?



Питання можливості створення комунального підприємства, яке б опікувалося ринками в Луцьку - не нове. Над ним уперше задумалися після тривалих обговорень та суперечок із підприємцями, коли Волинській облспоживспілці не продовжили оренду під частиною землі ринки «Центральний».



Щоправда, тоді ідея створення комунального підприємства озвучувалася не надто голосно, навіть дещо побіжно, адже найболючішим питанням була можливість негайного виселення з ринку, яка періодично «нависала» над «базарниками». Тоді обговорювали можливість створення комунального підприємства за умови переїзду підприємців на одну із пропонованих ділянок. Однак, запропоновані ділянки не мали підведених комунікацій та були не облаштовані. Тому в підсумку питання «заглохло».



Та ось - сенсаційне повідомлення: 29 січня луцькі інтернет-видання



Ще під час засідання комісії депутати та директор Волинської обласної асоціації захисту прав малого і середнього бізнесу «Бізнес-Волинь» Ігор Дильов звернули увагу на небувалу поспішність цього питання. Між тим, депутат від «УКРОПУ» Борис Смаль навсебіч розхвалював майбутнє підприємство та запевняв про те, що місту воно принесе неабияку користь.



Ігор Дильов



За три дні до сесії стало відомо, що виникла ідея налагодити співпрацю з ринками і о’бєднати усі міські базари в комунальне підприємство зі статутом у 500 тисяч гривень. Борис Смаль розповідав, що бюджет недоотримує значні суми через те, що більшість підприємців сплачують орендну плату за користування торгівельними площами посередникам і не мають договірних відносин з Луцькою міською радою.



За його словами, зараз підприємці на Старому ринку сплачують 110 гривень за метр квадратний оренди, але після створення КП «Луцькі ринки» ця цифра буде меншою. Мовляв, якщо встановити ціну в 90 гривень, то до бюджету міста надходитиме 500 тисяч гривень.



Однак, таку думку підтримували не всі. Наприклад, керівник фракції «Солідарності» у Луцькраді Петро Нестерук зауважив, що КП «Луцькі ринки» може повторити долю Луцького підприємства електротранспорту, куди міська рада безрезультатно вкладає гроші. Зрештою, наступного дня питання активно обговорили на бюджетній комісії, а 31-го взялися за розгляд на сесії.



Петро Нестерук



КОЛИ БІЛЬШІСТЬ НЕ ЧУЄ МЕНШІСТЬ



Під час сесійного засідання питання не даремно спровокувало чи не найгарячіші суперечки, а його обговорення зайняло понад 80 хвилин. Вийшла майже анекдотична ситуація – фактично усі обранці громади зауважували, що створення комунального ринку необхідне. Але, на відміну від «укропівської» більшості», інші депутати наголошували, що не можна такі важливі питання приймати поспіхом та без достатніх обгрунтувань.







Адже, на перший погляд, прибуткове у перспективі підприємство без продуманого підходу до роботи може стати черговим мертвим вантажем для міста. Однак, докази опонентів, які це вже звично в «УКРОПі», ігнорували.



Серед основних зауваг депутатів:



- продовження практики внесення надважливого для міста питання за кілька днів до розгляду;

- відсутність достатньої кількості обговорень та діалогу із підприємцями.



Обранці громади також акцентували увагу на тому, що не отримали жодних обґрунтувань озвучених цін, які можуть встановити підприємцям. Так, депутат Алла Надточій (фракція "Самопоміч") зауважувала, що достатнього обговорення з підприємцями не провели і нині люди не володіють інформацією.



Алла Надточій



Її колега Тарас Шляхтич звернув увагу на дивні як для підприємства по ринках види діяльності, які прописані в статуті – наприклад використання радіочастот. Депутати Микола Федік (фракція ВО "Свобода") та Павло Данильчук (фракція "Народний контроль") висловили думку, що у комплекті зі таким проектом рішення як мінімум мали б представити концепцію подальшого розвитку Старого міста та Центрального ринку зокрема.



Натомість представники «укропівської» більшості наполягали: проект рішення треба вносити вже, буцімто він «як ніколи» на часі.



Підприємцям обіцяють кращі за існуючі умови – Борис Смаль зауважував, що за його підрахункам, ціну за оренду знизять з 110 на 90 грн. Однак, на основі чого Смаль здійснював свої «підрахунки», не повідомив (тому згодом підприємці, які отримали на сесії слово, припустили, що цифри «намальовані»).



За словами Смаля, 21 день для публікації питання на розгляд «не завжди час, який дає можливість йти вперед, а не «тормозити». Згодом депутат після уточнення колеги знову виправився - мовляв, йшлося не про круглі столи, а про засідання тимчасової комісії. Словом, обговорення йшло в ключі – треба робити і все.



БІЗНЕС БЕЗ БІЗНЕС-ПЛАНУ



Натомість депутат Алла Надточій вчергове наголошувала, що з підприємцями щодо створення КП діалогу не вели - лише проговорили концепцію розвитку підприємства. Тому вона попросила озвучити її принаймні сесії, чи представити бізнес-план. Однак, бізнес-плану, звісно, ніхто не надав, а про створення комісії, яка працюватиме над розробкою концепції, повідомили у ході тієї ж сесії.



У підсумку Депутат Павло Данильчук мовив: ідея розбити монополію облспоживспіки не нова, однак раніше її вперто не підтримували, а нині активно просувають. І хоч це він вважає позитивним шляхом, є багато зауваг до самого проекту рішення.



«Відбувається те, що цей проект рішення виноситься фактично без обговорення робочої групи у яку ви… включили своїм розпорядженням представників підприємців», - додав Данильчук. Тому було б логічно зустрічатися із ними та організувати широке обговорення. Крім того, проект рішення мав би бути підкріпленими конкретною позицією міської ради щодо вигляду площі перед замком тощо.



Також він нагадав, що під час засідання однієї з комісій радник міського голови, укропівець Ігор Поліщук обмовився, що людина на посаду керівника вже є. Однак на сесії Поліщук мовчав, а відповідав вчергове Смаль - мовляв, йому про ніяких «людей» невідомо.



«МОНСТР, ЯКИЙ ХОЧЕ ЗАХОПИТИ ВСІ РИНКИ ЛУЦЬКА»



Підприємець Тетяна Біскуп повідомила, що люди на Старому ринку просто перелякані після новини про створення КП. Мовляв, вони неодноразово чули тезу, що для них хочуть поліпшити умови.



«Чому зараз і чому саме так? Таке враження, що ми намагаємося, щоб дитина підліткового віку поступила в університет, не пройшовши початкової ланки освіти. …Ми все розуміємо, місту потрібен порядок. Дойдіть до якоїсь думки, чи системи координат, розробіть концепцію, покажіть, як це має виглядати, де в яких точках міст мають бути сформовані ці ринки, і більше того, не малюйте цифри з потолка», - сказала підприємець.



На її думку, поки до втілення проекту дійде на практиці, інфляція «з’їсть» запропоноване «покращення» у 20 гривень і підприємці не отримають жодних знижень ціни. Мовляв, цим рішенням міськрада переймає практику «малювати» цифри в облспоживспілки, яку постійно критикує. Коли люди почули, що рішення так поспішно виносити питання на сесію, вони сприйняли це як черговий спосіб виселити їх.



«Не робіть цього, я умоляю. Не поспішайте. Дайте нам надію, що буде цивілізованим шляхом… ми погоджуємося, що місто має заробляти, але не робіть цього саме зараз і саме в такий спосіб»,- додала підприємець. Вона взагалі підозрює, що це виклик до облспоживспілки, яка оголосить війну - в такому випадку, заручниками стануть саме підприємці.



«Невже ви, обранці громади, не здатні прийняти один регуляторний шлях – не буде вліво, не буде вправо, не буде політики врешті–решт. Ми хочемо так само розвивати місто», - підсумувала жінка.



Тетяна Біскуп



Директор Волинської обласної асоціації захисту прав малого і середнього бізнесу «Бізнес-Волинь» Ігор Дильов вважає, що саме факт такого поспішного створення комунального підприємства й викликає занепокоєння у людей на ринку.



«Я говорив з деякими власниками ринків, це їх дійсно напружує. Тому це такий сигнал, що якщо у нас створюється комунальне підприємство, яке хоче під себе підібрати всі ринки. Тоді ми створюємо монстра, який хоче захопити, скажімо, вже готовий в принципі бізнес, навіть такі побоювання є», - додав чоловік.



ПІДПРИЄМЦІ ВИМАГАЮТЬ ДІАЛОГУ



Тож виникає питання, наскільки фахово та прискіпливо підійшли до підготовки питання. Адже на комісії просто озвучили – обслспоживспілка бере за оренду 110 грн, КП буде брати 90 грн, але не пояснили, за якими розрахунками отримали саме таку суму.



За його словами, навіть за приблизними підрахунками, аби облаштувати територію, треба вкласти щонайменше 2 мільйони гривень. Наразі на діяльність виділили 500 тисяч гривень. Також Дильов каже: Я далекий від думки, що облспоживспілка подарує своєму наступнику асфальт, електромережі тощо. Тоді знову ж таки виникає питання, за які кошти облаштовуватимуть ринок. Ринок потребує облаштування, але за чиї гроші це мають зробити – невідомо.



«Можливо, не хотілося б про це говорити, але коли ми з підприємцями спілкувалися. То в цьому вбачаємо й корупційну складову. Наприклад, я такий собі активний Ігор Дильов, маю місце, а сьогодні створили комунальне підприємство. Воно має заключити договір оренди чи суборенди, ще невідомо, що буде. А за якою ознакою на цьому ринку будуть видавати місця? От я не сподобався – зі мною договору не уклали… Який вид діяльності?



Бо коли йшлося про площу біля замку, то говорили, що звідти треба забирати секонд-хенд. Відповідно люди, які ним торгують, не можуть туди прийти. Тому природньо, що люди налякані – йдеться тільки про наповнення бюджету та що буде дешевше. Адже є ще купа нюансів, які треба обговорювати», - каже підприємець.



Окрім того, Дильов зауважив: про те, що із підприємцями Центрального ринку провели обговорення, самі підприємці дізналися із преси. Мовляв, під час комісії з питань врегулювання діяльності ринків озвучували можливість створення КП, але тоді йшлося про переїзд на ділянки.



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Проте, зрештою, попри прохання не поспішати, та допрацювати питання, депутати із «укропівської» більшості проголосували «за», запустивши механізм створення комунального підприємства. Чи зможе підприємство приносити дохід до міської казни та забезпечити обіцяне полегшення для підприємців - покаже час.



Як і те, чи не стануть реальними найгірші побоювання підприємців – що вони залишаться фактично на тих самих умовах, потрапивши в лапи комунального «монстра».



ТЕКСТ - Катерина ВОРОБЙОВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сесії Луцькради 31 січня «укропівська» більшість проголосувала за створення комунального підприємства «Луцькі ринки». Мотивували необхідність його створення на перший погляд благородними причинами - зниження орендної вартості для підприємців, наповнення міського бюджету тощо.Новостворене підприємство має амбітні наміри контролювати усі ринки Луцька, а розпочати хоче із ділянки Центрального ринку, на яку 30 серпня не продовжили договір оренди Волинській облспоживспілці – тобто, щонайменше, 450 торгових контейнерів.Проте депутатів та підприємців спантеличило те, що проект рішення внесли фактично за три дні до сесії, а додаткових підозр додало, що широкому загалу не представили жодної концепції розвитку підприємства, бізнес-плану. До того ж під час ухвалення рішення провладна більшість не звертала увагу на виступи депутатів, які в один голос зауважували – проект потрібний, але зовсім несвоєчасний, недостатньо опрацьований і викликає багато питань.Зрештою, під час сесії попри тривале обговорення, суперечки та заперечення опонентів, «укропівська» більшість таки проголосувала «за».Проте, як часто буває, є кілька «але». І, до того ж, серйозних, адже виглядає, що таке поспішне створення підприємства – черговий хід у війні із Волинською облспоживспілкою, заручниками якої вже стали підприємці та працівників Старого ринку.Питання можливості створення комунального підприємства, яке б опікувалося ринками в Луцьку - не нове. Над ним уперше задумалися після тривалих обговорень та суперечок із підприємцями, коли Волинській облспоживспілці не продовжили оренду під частиною землі ринки «Центральний».Щоправда, тоді ідея створення комунального підприємства озвучувалася не надто голосно, навіть дещо побіжно, адже найболючішим питанням була можливість негайного виселення з ринку, яка періодично «нависала» над «базарниками». Тоді обговорювали можливість створення комунального підприємства за умови переїзду підприємців на одну із пропонованих ділянок. Однак, запропоновані ділянки не мали підведених комунікацій та були не облаштовані. Тому в підсумку питання «заглохло».Та ось - сенсаційне повідомлення: 29 січня луцькі інтернет-видання замайоріли повідомленнями про створення комунального підприємства. Таку можливість озвучили під час засідання комісії з питань торгівлі, послуг та розвитку підприємництва. Попри те, що 29 січня проекту рішення стосовно створення КП та його статуту ще навіть не було на сайті Луцькради, 31 січня його пропонували винести на розгляд сесії.Ще під час засідання комісії депутати та директор Волинської обласної асоціації захисту прав малого і середнього бізнесу «Бізнес-Волинь»звернули увагу на небувалу поспішність цього питання. Між тим, депутат від «УКРОПУ»навсебіч розхвалював майбутнє підприємство та запевняв про те, що місту воно принесе неабияку користь.За три дні до сесії стало відомо, що виникла ідея налагодити співпрацю з ринками і о’бєднати усі міські базари в комунальне підприємство зі статутом у 500 тисяч гривень. Борис Смаль розповідав, що бюджет недоотримує значні суми через те, що більшість підприємців сплачують орендну плату за користування торгівельними площами посередникам і не мають договірних відносин з Луцькою міською радою.За його словами, зараз підприємці на Старому ринку сплачують 110 гривень за метр квадратний оренди, але після створення КП «Луцькі ринки» ця цифра буде меншою. Мовляв, якщо встановити ціну в 90 гривень, то до бюджету міста надходитиме 500 тисяч гривень.Однак, таку думку підтримували не всі. Наприклад, керівник фракції «Солідарності» у Луцькрадізауважив, що КП «Луцькі ринки» може повторити долю Луцького підприємства електротранспорту, куди міська рада безрезультатно вкладає гроші. Зрештою, наступного дня питання активно обговорили на бюджетній комісії, а 31-го взялися за розгляд на сесії.Під час сесійного засідання питання не даремно спровокувало чи не найгарячіші суперечки, а його обговорення зайняло понад 80 хвилин. Вийшла майже анекдотична ситуація – фактично усі обранці громади зауважували, що створення комунального ринку необхідне. Але, на відміну від «укропівської» більшості», інші депутати наголошували, що не можна такі важливі питання приймати поспіхом та без достатніх обгрунтувань.Адже, на перший погляд, прибуткове у перспективі підприємство без продуманого підходу до роботи може стати черговим мертвим вантажем для міста. Однак, докази опонентів, які це вже звично в «УКРОПі», ігнорували.Серед основних зауваг депутатів:- продовження практики внесення надважливого для міста питання за кілька днів до розгляду;- відсутність достатньої кількості обговорень та діалогу із підприємцями.Обранці громади також акцентували увагу на тому, що не отримали жодних обґрунтувань озвучених цін, які можуть встановити підприємцям. Так, депутат(фракція "Самопоміч") зауважувала, що достатнього обговорення з підприємцями не провели і нині люди не володіють інформацією.Її колегазвернув увагу на дивні як для підприємства по ринках види діяльності, які прописані в статуті – наприклад використання радіочастот. Депутати(фракція ВО "Свобода") та(фракція "Народний контроль") висловили думку, що у комплекті зі таким проектом рішення як мінімум мали б представити концепцію подальшого розвитку Старого міста та Центрального ринку зокрема.Натомість представники «укропівської» більшості наполягали: проект рішення треба вносити вже, буцімто він «як ніколи» на часі.Підприємцям обіцяють кращі за існуючі умови – Борис Смаль зауважував, що за його підрахункам, ціну за оренду знизять з 110 на 90 грн. Однак, на основі чого Смаль здійснював свої «підрахунки», не повідомив (тому згодом підприємці, які отримали на сесії слово, припустили, що цифри «намальовані»).За словами Смаля, 21 день для публікації питання на розгляд «не завжди час, який дає можливість йти вперед, а не «тормозити». Згодом депутат після уточнення колеги знову виправився - мовляв, йшлося не про круглі столи, а про засідання тимчасової комісії. Словом, обговорення йшло в ключі – треба робити і все.Натомість депутат Алла Надточій вчергове наголошувала, що з підприємцями щодо створення КП діалогу не вели - лише проговорили концепцію розвитку підприємства. Тому вона попросила озвучити її принаймні сесії, чи представити бізнес-план. Однак, бізнес-плану, звісно, ніхто не надав, а про створення комісії, яка працюватиме над розробкою концепції, повідомили у ході тієї ж сесії.У підсумку Депутат Павло Данильчук мовив: ідея розбити монополію облспоживспіки не нова, однак раніше її вперто не підтримували, а нині активно просувають. І хоч це він вважає позитивним шляхом, є багато зауваг до самого проекту рішення.«Відбувається те, що цей проект рішення виноситься фактично без обговорення робочої групи у яку ви… включили своїм розпорядженням представників підприємців», - додав Данильчук. Тому було б логічно зустрічатися із ними та організувати широке обговорення. Крім того, проект рішення мав би бути підкріпленими конкретною позицією міської ради щодо вигляду площі перед замком тощо.Також він нагадав, що під час засідання однієї з комісій радник міського голови, укропівецьобмовився, що людина на посаду керівника вже є. Однак на сесії Поліщук мовчав, а відповідав вчергове Смаль - мовляв, йому про ніяких «людей» невідомо.Підприємецьповідомила, що люди на Старому ринку просто перелякані після новини про створення КП. Мовляв, вони неодноразово чули тезу, що для них хочуть поліпшити умови.«Чому зараз і чому саме так? Таке враження, що ми намагаємося, щоб дитина підліткового віку поступила в університет, не пройшовши початкової ланки освіти. …Ми все розуміємо, місту потрібен порядок. Дойдіть до якоїсь думки, чи системи координат, розробіть концепцію, покажіть, як це має виглядати, де в яких точках міст мають бути сформовані ці ринки, і більше того, не малюйте цифри з потолка», - сказала підприємець.На її думку, поки до втілення проекту дійде на практиці, інфляція «з’їсть» запропоноване «покращення» у 20 гривень і підприємці не отримають жодних знижень ціни. Мовляв, цим рішенням міськрада переймає практику «малювати» цифри в облспоживспілки, яку постійно критикує. Коли люди почули, що рішення так поспішно виносити питання на сесію, вони сприйняли це як черговий спосіб виселити їх.«Не робіть цього, я умоляю. Не поспішайте. Дайте нам надію, що буде цивілізованим шляхом… ми погоджуємося, що місто має заробляти, але не робіть цього саме зараз і саме в такий спосіб»,- додала підприємець. Вона взагалі підозрює, що це виклик до облспоживспілки, яка оголосить війну - в такому випадку, заручниками стануть саме підприємці.«Невже ви, обранці громади, не здатні прийняти один регуляторний шлях – не буде вліво, не буде вправо, не буде політики врешті–решт. Ми хочемо так само розвивати місто», - підсумувала жінка.Директор Волинської обласної асоціації захисту прав малого і середнього бізнесу «Бізнес-Волинь» Ігор Дильов вважає, що саме факт такого поспішного створення комунального підприємства й викликає занепокоєння у людей на ринку.«Я говорив з деякими власниками ринків, це їх дійсно напружує. Тому це такий сигнал, що якщо у нас створюється комунальне підприємство, яке хоче під себе підібрати всі ринки. Тоді ми створюємо монстра, який хоче захопити, скажімо, вже готовий в принципі бізнес, навіть такі побоювання є», - додав чоловік.Тож виникає питання, наскільки фахово та прискіпливо підійшли до підготовки питання. Адже на комісії просто озвучили – обслспоживспілка бере за оренду 110 грн, КП буде брати 90 грн, але не пояснили, за якими розрахунками отримали саме таку суму.За його словами, навіть за приблизними підрахунками, аби облаштувати територію, треба вкласти щонайменше 2 мільйони гривень. Наразі на діяльність виділили 500 тисяч гривень. Також Дильов каже: Я далекий від думки, що облспоживспілка подарує своєму наступнику асфальт, електромережі тощо. Тоді знову ж таки виникає питання, за які кошти облаштовуватимуть ринок. Ринок потребує облаштування, але за чиї гроші це мають зробити – невідомо.«Можливо, не хотілося б про це говорити, але коли ми з підприємцями спілкувалися. То в цьому вбачаємо й корупційну складову. Наприклад, я такий собі активний Ігор Дильов, маю місце, а сьогодні створили комунальне підприємство. Воно має заключити договір оренди чи суборенди, ще невідомо, що буде. А за якою ознакою на цьому ринку будуть видавати місця? От я не сподобався – зі мною договору не уклали… Який вид діяльності?Бо коли йшлося про площу біля замку, то говорили, що звідти треба забирати секонд-хенд. Відповідно люди, які ним торгують, не можуть туди прийти. Тому природньо, що люди налякані – йдеться тільки про наповнення бюджету та що буде дешевше. Адже є ще купа нюансів, які треба обговорювати», - каже підприємець.Окрім того, Дильов зауважив: про те, що із підприємцями Центрального ринку провели обговорення, самі підприємці дізналися із преси. Мовляв, під час комісії з питань врегулювання діяльності ринків озвучували можливість створення КП, але тоді йшлося про переїзд на ділянки.**********Проте, зрештою, попри прохання не поспішати, та допрацювати питання, депутати із «укропівської» більшості проголосували «за», запустивши механізм створення комунального підприємства. Чи зможе підприємство приносити дохід до міської казни та забезпечити обіцяне полегшення для підприємців - покаже час.Як і те, чи не стануть реальними найгірші побоювання підприємців – що вони залишаться фактично на тих самих умовах, потрапивши в лапи комунального «монстра».

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