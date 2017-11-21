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Чи проходив через Луцьк 120 років тому легендарний телеграф

Чи проходив через Луцьк 120 років тому легендарний телеграф
В статистичних джерелах кінця ХІХ століття вдалось натрапити на цікаві відомості про Луцьк 120-ти річної давнини.

В загальному описі про місто в 1898 році сказано, що проживало тут 18,5 тисяч мешканців. Через місто проходило Києво-Брестське шосе, яке по сумісництву було найкращою в місті вулицею. В Луцьку діяли кілька заводів, які виробляли мило, пиво, тютюн та цеглу. З минулих часів в Луцьку лишився давній замок XVI століття та великий католицький костел.

Нашу увагу привернув цікавий факт, про те, що в 1898 році Луцьк був одним із тих міст Російської імперії, в якому, окрім звичайної телеграфної станції, існувала особлива англо-індійська станція телеграфу.

Історія її появи не лише в Луцьку, а в світі є дуже цікава і унікальна. Спорудження першої прямої трансконтинентальної телеграфної лінії Лондон-Калькутта є одним із найгучніших проектів XIX століття.

Після закінчення Кримської війни одним з досягнень англійців стало витребувати ними право на будівництво телеграфної лінії Лондон-Калькутта, довжиною 11 тис. кілометрів через територію тодішньої Російської імперії. Маршрут телеграфної лінії проходив через такі міста як Варшава-Житомир-Бердичів-Одеса-Сімферополь-Керч-Краснодар-Сочі-Сухумі-Тбілісі-Єреван. Будівництвом лінії та станцій займалась сьогодні відома фірма Siemens.

Роботи тривали протягом 1868-1870-х років.

Такий амбіційний проект лондонському уряду запропонувала саме німецька фірма Siemens. Спеціально для цього компанія сконструювала особливий телеграфний апарат з записуючим пристроєм. Він повинен був забезпечувати не тільки передачу телеграми від одного пункту в інший, з метою контролю здійснювалася також запис переданої телеграми.

Через луцьку станцію було передано сотні тисяч історичних повідомлень, починаючи від цін на біржах і закінчуючи оголошеннями війни. Території, на якій розташовувалися телеграфні стовпи належали Англії аж до 1917 року. Лінія успішно діяла до 1931 року.

До революції робота на станціях англо-індійської лінії була престижною, тут в основному працювала молодь із дворянських родин, адже там були великі зарплати та стильна форма.
Поки що місцезнаходження станції англо-індійської лінії в Луцьку невідомо.

Основні телеграфні лінії англо-індійського телеграфу в 1891 році
Основні телеграфні лінії англо-індійського телеграфу в 1891 році
Індійсько-британські телеграфні лінії до Першої світової війни
Індійсько-британські телеграфні лінії до Першої світової війни
Чи проходив через Луцьк 120 років тому легендарний телеграф
Чи проходив через Луцьк 120 років тому легендарний телеграф


Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, телеграф, цікаво
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