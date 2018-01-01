Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Сьогодні, 12:16
Луцьк уже третій тиждень гуде про резонансне рішення міської ради, ухвалене посеред ночі: передачу в оренду великого шматка міської території. Проблема в тому, що депутати віддали у користування за безцінь землю, яку можна було продати за грубі гроші – щонайменше мільйон доларів США.
Чимало фактів вказують на те, що за оборудкою стоять наближені до теперішньої влади політики, яким землею платять за попередні домовленості. Офіційні документи свідчать, що депутати Сергій Була і Костянтин Петрочук мають прямий стосунок до фірми «Житловий квартал», яка так несподівано озолотилася.
Тепличні умови
Представники «УКРОПу» і підконтрольних фракцій мають «залізобетонний» аргумент, чому навіть не пробували продати величезну ділянку площею 1,9 гектара на Рівненській, 119 з аукціону, а віддали в оренду за символічну плату. Мовляв, якщо на землі є нерухомість у власності, то продаж не можливий. «Алібі» розсипається тільки на тому незручному факті, що нерухоме майно, а саме теплиці «Зеленого господарства» з прилеглою територією займають лише 42% всієї площі, а ще 115 вільних соток могли піти з молотка.
«При добрій волі міськради частину земельної ділянки із розташованими на ній теплицями можна було б передати в оренду власнику теплиць. Решту ж території (а це близько 115 соток землі) доцільно було б продати на конкурсній основі (земельних торгах) і наповнити міську скарбницю, розробивши попередньо проектну документацію на цю ділянку. А «Житловий квартал», придбавши ще влітку теплиці, розробив проект землеустрою на всю ділянку (в тому числі й на ту, на якій теплиць не було), щоб вже навесні легко, а, головне, «дешево» отримати комунальну землю. Прикро, що ця «київська схема» отримання землі дійшла вже й до Волині», – пояснює тонкощі цього землевідведення адвокат Олег Лягутко.
Усе буде «Бригантина»
У земельному скандалі всі камені полетіли на депутатів «укропівської» більшості, які вистояли під протестами колег з опозиції 15 годин і організовано проголосували за потрібне рішення. А от власники і менеджмент фірми, яка зазіхнула на ділянку, залишилися в тіні.
Як видно з реєстру юридичних осіб, засновниками «Житлового кварталу» є Віктор Мацюк та Ольга Москвич, які внесли до статутного фонду фірми майже по 99 тисяч гривень. 39-річний підприємець Віктор Мацюк на останніх виборах до міської ради йшов під прапорами Радикальної партії і, за повідомленнями у ЗМІ, товаришує зі Сергієм Булою.
Маловідома бізнес-леді Ольга Дмитрівна Москвич також є засновницею приватного підприємства «Діва», директор якої – її батько Дмитро Кузьмович Москвич. А от він добре відомий лучанам як власник кафе «Бригантина» і колишній депутат Луцької міської ради. Москвич запам’ятався гучним корупційним скандалом у 2009 році. Тоді депутата викрили на нібито вимаганні хабара 1,2 мільйона гривень за сприяння у виділенні землі. Правоохоронці навіть провели затримання при передачі ймовірного першого траншу у сто тисяч гривень.
Однак довести провину депутата правоохоронцям не вдалося, а Дмитро Москвич ще й відсудив чималу суму моральної компенсації у прокуратури. Пізніше політична зірка діяча таки зайшла, але у сімейному бізнесі, схоже, гряде фортуна, адже за фірму його доньки горою стоїть… колишній однопартієць. Сергій Була балотувався у 2010 році в депутати Луцькради від «Нашої України», а Дмитро Москвич свого часу очолював міську організацію цієї політсили.
До речі, того ж року обоє Москвичів, батько і донька, хотіли прорватися в орган місцевого самоврядування за списком нової тоді партії «Громадянська позиція», однак ні сім’ї, ні їхньому товаришу Булі отримати депутатський мандат не вдалося. Аж через п’ять років фактичний співвласник ТЦ «Буратіно» взяв реванш із партійним квитком Радикальної партії.
Зараз щодо причетності до «Житлового кварталу» Сергій Була видає на публіку суперечливі заяви. То пише у соцмережі, що заплатив на аукціоні за теплиці на Рівненській, 119 2,6 мільйона гривень. То каже у прямому ефірі шоу «Протилежний погляд», що його безпосереднього інтересу немає жодного, нібито він тільки за дорученням представляв інтереси фірми. Та все ж чітко визнає: «Я попросив знайомих купити земельну ділянку».
Надійний швагро Петрочука
Ще один загадковий фігурант земельного скандалу – керівник ТзОВ «Житловий квартал» Мирослав Джанович Ришко. Виявилося, що він – рідний брат Олени Джанівни Петрочук, дружини депутата Луцької міської ради Костянтина Петрочука. Крім такого свояцтва, чоловіків пов’язує ще й спільний бізнес – фірма «Вуд-Експо», офіційним власником якої є той самий Ришко. А Петрочук у своїй декларації чесно вказав, що є кінцевим бенефіціаром тої ж компанії, тобто особою, яка реально впливає на діяльність підприємства.
Всі факти свідчать, що Костянтин Петрочук мав конфлікт інтересів у цьому питанні і мав би утриматися від голосування. Але голосів було «впритик», і, очевидно, депутатові довелося тиснути кнопку «за», щоб не втратити ласий шматок. Чи буде Петрочук відповідати за таку бурхливу бізнес-діяльність під час останньої сесії міськради, розбиратиметься поліція, яка отримала і зареєструвала заяву від екс-заступника мера Юрія Моклиці з проханням провести перевірку можливих корупційних правопорушень.
Наталія ПАХАЙЧУК, газета «ВолиньPost», №11 від 16 березня 2018 року
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Чимало фактів вказують на те, що за оборудкою стоять наближені до теперішньої влади політики, яким землею платять за попередні домовленості. Офіційні документи свідчать, що депутати Сергій Була і Костянтин Петрочук мають прямий стосунок до фірми «Житловий квартал», яка так несподівано озолотилася.
Тепличні умови
Представники «УКРОПу» і підконтрольних фракцій мають «залізобетонний» аргумент, чому навіть не пробували продати величезну ділянку площею 1,9 гектара на Рівненській, 119 з аукціону, а віддали в оренду за символічну плату. Мовляв, якщо на землі є нерухомість у власності, то продаж не можливий. «Алібі» розсипається тільки на тому незручному факті, що нерухоме майно, а саме теплиці «Зеленого господарства» з прилеглою територією займають лише 42% всієї площі, а ще 115 вільних соток могли піти з молотка.
«При добрій волі міськради частину земельної ділянки із розташованими на ній теплицями можна було б передати в оренду власнику теплиць. Решту ж території (а це близько 115 соток землі) доцільно було б продати на конкурсній основі (земельних торгах) і наповнити міську скарбницю, розробивши попередньо проектну документацію на цю ділянку. А «Житловий квартал», придбавши ще влітку теплиці, розробив проект землеустрою на всю ділянку (в тому числі й на ту, на якій теплиць не було), щоб вже навесні легко, а, головне, «дешево» отримати комунальну землю. Прикро, що ця «київська схема» отримання землі дійшла вже й до Волині», – пояснює тонкощі цього землевідведення адвокат Олег Лягутко.
Усе буде «Бригантина»
У земельному скандалі всі камені полетіли на депутатів «укропівської» більшості, які вистояли під протестами колег з опозиції 15 годин і організовано проголосували за потрібне рішення. А от власники і менеджмент фірми, яка зазіхнула на ділянку, залишилися в тіні.
Як видно з реєстру юридичних осіб, засновниками «Житлового кварталу» є Віктор Мацюк та Ольга Москвич, які внесли до статутного фонду фірми майже по 99 тисяч гривень. 39-річний підприємець Віктор Мацюк на останніх виборах до міської ради йшов під прапорами Радикальної партії і, за повідомленнями у ЗМІ, товаришує зі Сергієм Булою.
Маловідома бізнес-леді Ольга Дмитрівна Москвич також є засновницею приватного підприємства «Діва», директор якої – її батько Дмитро Кузьмович Москвич. А от він добре відомий лучанам як власник кафе «Бригантина» і колишній депутат Луцької міської ради. Москвич запам’ятався гучним корупційним скандалом у 2009 році. Тоді депутата викрили на нібито вимаганні хабара 1,2 мільйона гривень за сприяння у виділенні землі. Правоохоронці навіть провели затримання при передачі ймовірного першого траншу у сто тисяч гривень.
Однак довести провину депутата правоохоронцям не вдалося, а Дмитро Москвич ще й відсудив чималу суму моральної компенсації у прокуратури. Пізніше політична зірка діяча таки зайшла, але у сімейному бізнесі, схоже, гряде фортуна, адже за фірму його доньки горою стоїть… колишній однопартієць. Сергій Була балотувався у 2010 році в депутати Луцькради від «Нашої України», а Дмитро Москвич свого часу очолював міську організацію цієї політсили.
До речі, того ж року обоє Москвичів, батько і донька, хотіли прорватися в орган місцевого самоврядування за списком нової тоді партії «Громадянська позиція», однак ні сім’ї, ні їхньому товаришу Булі отримати депутатський мандат не вдалося. Аж через п’ять років фактичний співвласник ТЦ «Буратіно» взяв реванш із партійним квитком Радикальної партії.
Зараз щодо причетності до «Житлового кварталу» Сергій Була видає на публіку суперечливі заяви. То пише у соцмережі, що заплатив на аукціоні за теплиці на Рівненській, 119 2,6 мільйона гривень. То каже у прямому ефірі шоу «Протилежний погляд», що його безпосереднього інтересу немає жодного, нібито він тільки за дорученням представляв інтереси фірми. Та все ж чітко визнає: «Я попросив знайомих купити земельну ділянку».
Надійний швагро Петрочука
Ще один загадковий фігурант земельного скандалу – керівник ТзОВ «Житловий квартал» Мирослав Джанович Ришко. Виявилося, що він – рідний брат Олени Джанівни Петрочук, дружини депутата Луцької міської ради Костянтина Петрочука. Крім такого свояцтва, чоловіків пов’язує ще й спільний бізнес – фірма «Вуд-Експо», офіційним власником якої є той самий Ришко. А Петрочук у своїй декларації чесно вказав, що є кінцевим бенефіціаром тої ж компанії, тобто особою, яка реально впливає на діяльність підприємства.
Всі факти свідчать, що Костянтин Петрочук мав конфлікт інтересів у цьому питанні і мав би утриматися від голосування. Але голосів було «впритик», і, очевидно, депутатові довелося тиснути кнопку «за», щоб не втратити ласий шматок. Чи буде Петрочук відповідати за таку бурхливу бізнес-діяльність під час останньої сесії міськради, розбиратиметься поліція, яка отримала і зареєструвала заяву від екс-заступника мера Юрія Моклиці з проханням провести перевірку можливих корупційних правопорушень.
Наталія ПАХАЙЧУК, газета «ВолиньPost», №11 від 16 березня 2018 року
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