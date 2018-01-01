Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак

Валентина Галущак. Жінка хоче створити простір, де діти будуть не тільки активно розвиватись, а й сповна насолоджуватимуться дитинством. Вона хоче запропонувати альтернативу державним закладам, забюрократизованим та обмеженим у використанні альтернативних методів виховання та навчання.



Новий заклад розташований у районі школи № 5, а двері для малечі відкриє 1 серпня.



Тож Інформаційне агентство ВолиньPost зустрілося з Валентиною Галущак у «Caffe Carraro», де вона розповіла про переваги свого центру, відмінність його від інших дитсадків, підходи до підготовки вихователів та те, чи готові батьки віддати своє маля у не звичний для них заклад.



– В кого і коли виникла ідея створити приватний дитсадок?



– Ідея створення цього закладу у мене була давно, але влітку я вирішила, що розпочинаю це робити. Чому так відбулося? Можливо, тому що відчула, що зможу, маю достатній досвід і величезне бажання, а ще - це актуально для нашого міста. Дитячий навчальний заклад – дуже велика відповідальність. І цю відповідальність я відчуваю вже, на кожному етапі його створення.



Вперше про приватний дошкільний заклад я задумалася, коли моя дитина була маленька.



Це було 14 років тому, їй було два роки. Ми спробували відвідувати заняття з розвитку у єдиному на той момент приватному закладі для малят. Було незвично і цікаво, та все ж не так, як мені уявлялося, як це мало би бути. Через два роки у нас була спроба ходити до державного дошкільного навчального закладу, але донька так і не змогла звикнути до садочка, або я не витримала щоранкових сліз та благань не відводити її туди. На цьому наші пошуки завершилися і ми продовжили навчання вдома, а за рік перед школою пройшли чудові курси підготовки до школи, то ж так звану соціалізацію моя донька проходила скрізь потрошку.



Чому я не почала займатися дошкільною освітою у той момент – це був період, коли я писала кандидатську дисертацію, у мене були плани розвитку своєї кар’єри в університеті і я залишила цю ідею на потім.



– Які переваги має приватний дитсадок, порівняно з державними?



– По-перше, невелика кількість дітей у групах, що дозволить використовувати індивідуальний підхід у процесі навчання.



По-друге, гнучкість у використанні методів навчання та розвитку, а також у складанні навчального плану. Це означає, що ми можемо вводити у план предмети, які є актуальними та необхідними для сучасних діток, наприклад, обов’язковими будуть заняття з англійської мови, фінансової грамотності, лего-конструювання.



Ще однією з переваг є можливість вибору батьками режиму денного сну. Звичайно, я не стану заперечувати важливість денного сну для дітей дошкільного віку, але є такі дітки, які з 3-х, 4-х років не сплять вдень (до таких належала і моя донька), вони так звикли, у них інший режим і ми не будемо змушувати його змінювати. Для них будуть розроблені ігрові заняття, які не вимагатимуть великих витрат енергії.



І, зрештою, самі умови навчальних та ігрових кімнат, сучасні меблі та обладнання.



А ще - завжди усміхнений щасливий персонал. Адже ми хочемо, щоб наші дітки були щасливими, а однією з передумов цього є спілкування з такими ж людьми.



Валентина Галущак



– А як щодо щеплень? Чи правда, що у приватних дитсадках не вимагають щеплень у дітей?



Я не готова відповісти, яка ситуація щодо питання щеплень дошкільнят у діючих приватних закладах, але є ймовірність, що саме зараз, під час реформування системи охорони здоров’я України, невизначеність є у всіх закладах, незалежно від форми власності.



Щодо щеплень, то наразі діють рекомендації, які подані у



У цьому листі зазначено, що питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).



Таким чином, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.



Разом з тим, 13 березня набрав чинності



З 13 березня для вступу до школи або в дитячий садок медична карта дитини є непотрібною. Її форма є недійсною, від батьків не мають права її вимагати.



Я сподіваюся, що до серпня це питання врегулюється також нормативними документами Міністерства освіти і науки України, і наш заклад працюватиме у чітко сформованому правовому полі.



– Який буде розмір груп? Скільки дітей зможе відвідувати заклад?



– Плануємо чотири вікові групи (3, 4, 5 і 5-6 років), до 15 осіб у кожній. Хочу зазначити, що в старшу групу можуть потрапити діти різного віку (5, 6 років) залежно від того, коли батьки планують віддавати дитину в школу, оскільки навчання у цій групі буде орієнтоване на підготовку до школи.



– Батьки стикаються із такою проблемою, що доводиться записуватись у чергу в дитсадок мало не відразу після виписки з пологового будинку. Як ця процедура – запису у заклад – буде відбуватись у Вас?



– Я б дуже хотіла, щоб до нас записувались від народження (ред. – сміється). Тому що ми насправді створюємо комфортний, безпечний та цікавий простір для розвитку малят. Саме приміщення оснащене сучасною вентиляційною системою для постійного обігу свіжого повітря. Буде підтримуватися відповідний рівень вологості в ігрових кімнатах, а також діятиме графік кварцування приміщень. Ми замовляємо ексклюзивні меблі, виготовлені з високоякісних екологічних матеріалів, що підтверджено європейськими та українськими сертифікатами якості. Ретельно обираємо ігровий та навчальний матеріал.











І, звичайно, основний акцент - на доборі персоналу, тому що це повинні бути фахівці, які вміють і люблять спілкуватися з дітками, вчити їх та гратися з ними, мають творче мислення і велике бажання розвиватися та допомагати малятам у цьому.



Реєстрацію діток до садочку ми будемо відкривати у квітні. Ця інформація буде на



– Сучасні діти ще не вміють ходити, а вже тягнуться до мобільних телефонів та планшетів своїх батьків. Чи плануєте залучати технічні засоби у навчально-виховному процесі?



– Насправді це дуже дискусійне питання, наскільки це важливо для дітей. Розуміючи вимоги часу, очевидно, що це їх цікавить. Але як сильно це впливає на набуття ними базових життєвих навичок, розвиток комунікативних здібностей, творчого мислення, самостійності, питання, яке очевидно потребує наукових досліджень.



Сьогодні на ринку навчальних матеріалів для дошкільнят, є велика кількість надзвичайно чудових речей. Ми їх вивчаємо. Дещо вже замовили. Зокрема, світлодіодну пісочницю, використання якої розвиває креативність і фантазію. Інші засоби будемо купувати, коли групи укомплектуються та проведеться відповідна діагностика дитячим психологом щодо визначення типів сприйняття інформації дітками.



– Якою буде оплата за перебування малечі у дитсадку?



– Ціну ми ще формуємо. Оплата включатиме вартість навчання, перебування у садочку та харчування. Ціни відрізнятимуться за перебування на повний день та на половину дня. Окрім того, у вечірні години та вихідні дні у Центрі функціонуватимуть гуртки «Підготовка до школи», «Англійська для дошкільнят», «Фінансова грамотність для дошкільнят» та інші.



– У Луцьку вже є декілька приватних дитсадків. Чим вирізнятиметься ваш заклад від інших?



Важко сказати, що і як функціонує в інших закладах, якщо особисто не користувався їхніми послугами. Моя донька вже доросла, тому зробити якісний аналіз їх діяльності важко. Звичайно, можна порівняти перелік послуг, але не кількість діючих гуртків визначають якість дошкільного закладу. І навіть не методи навчання, які використовуються у тому чи іншому приватному садочку. Якість садочка, на мою думку, визначається бажанням дитини йти туди, її посмішкою при зустрічі з вихователем вранці і з батьками у кінці дня.



Процес навчання в дитячому садочку має бути цікавим. Діти повинні йти в туди із задоволенням. І ми будемо робити усе, щоб наші дітки, прокидаючись вранці, думали: «Ура! Я йду в садочок».



Валентина Галущак



– Які сучасні методи навчання діток плануєте використовувати у дитсадку?



– Весь навчально-виховний план формуватиметься на основі базового компоненту дошкільної освіти України. Разом з тим, буде розроблена система щотижневого блочно-тематичного планування для створення розвивального предметно-просторового середовища. Це означає, що зміст, спрямованість і форми активностей дітей протягом тижня об’єднуватимуться однією спільною темою, яка буде своєрідним гаслом, основною ідеєю певного тижня.



Щодо методик, то вони обиратимуться залежно від змісту навчального матеріалу, визначення способу його засвоєння. До прикладу, для вивчення та засвоєння певного матеріалу наші викладачі використовуватимуть методи ейдетики: зорове промальовування - при вивченні цифр і букв, уявне промальовування - для запам’ятовування текстів та віршів, мнемоніку - для запам’ятовування складної інформації шляхом зміни її виду і тд.



– Як готуєте персонал, що працюватиме з дітьми? Як підбираєте кадри? Які вимоги до них?



– Підбір кадрів - це моє основне завдання на даному етапі. Основна вимога до персоналу - бути фахівцями, які люблять свою справу, поважають дитину та її права. У червні та липні весь персонал пройде серію навчальних, психологічних тренінгів, а також курси надання першої домедичної допомоги.



– А Ви долучатиметесь до виховного процесу?



– Обов’язково, але це буде долучення через опосередкований вплив. Постійне навчання та розвиток персоналу, спілкування з батьками, залучення їх до виховного процесу - мої основні обов’язки у центрі.



– З якими знаннями дитина ітиме в школу із дитсадка?



– Дитина - випускник нашого закладу, буде впевненою у собі, матиме навички критичного мислення, комунікації, а також усі базові знання, які повинна мати дитина, що йде до школи. А ще, що важливо, - вона умітиме радіти життю та бути щасливою.



– На якому етапі ремонтні роботи у закладі?



– У нас все відбувається паралельно. Наразі встановлюється вентиляційна система, кухня, система відеонагляду, купуються меблі та навчальні матеріали.



Валентина Галущак



– Чи зможуть батьки обирати, щоб їхня дитина одним видом діяльності займалась, а іншим ні?



– Батьки зможуть обирати час перебування дитини у садочку, таким чином обираючи перелік занять, які їхня дитина відвідуватиме. Діти, що перебуватимуть половину дня - вивчатимуть базові предмети відповідно до їх віку. Діти, що будуть у садочку весь день матимуть додаткові заняття, такі як лего-конструювання, мистецтво для дошкільнят та інші.



Знову ж таки, буде можливість відвідувати заняття, що пропонуватимуться у вечірні години. Вони будуть орієнтовані на діток, які не відвідують наш садок, або перебувають на групі неповного дня.



– У деяких європейських країнах оплата перебування у дитсадку залежить від доходу батьків. Чи зважали Ви на цей підхід?



– Якщо вони мають можливість ставити ціну, залежно від доходів батьків, це означає, що цей заклад має певне державне фінансування. До речі, така практика вже є і в Україні. Якщо ми колись потрапимо у відповідну програму державного чи місцевого фінансування то, звичайно, ми зможемо за рахунок цього брати діток.



В іншому випадку – це неможливо в умовах ринку. Якщо не фінансує сім’я, це означає, що фінансує хтось інший.



– У Швеції дотримуються принципу, що щаслива дитина – це брудна дитина. Вони дотримуються методики, що дітям можна бігати по калюжах, валятись по підлозі. Як у вас буде?



– Це питання швидше ставлення батьків до такого типу виховання. Особисто мені такий підхід імпонує, але я не буду стверджувати, що ми будемо його дотримуватися. Звичайно, валятися на підлозі не буде заборонено - у нас буде чисто і тепло, чому б ні.



– У луцькому садочку № 33 батьки жалілись на складне поєднання продуктів у меню. Як у вас буде з харчуванням?



– Норми харчування дітей у дошкільних закладах регулюються спільним наказом Міносвіти та МОЗу «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Інструкція регламентує, зокрема, калорійність, об’єм порції для дітей різного віку. І ми будемо дотримуватися рекомендованих норм. Ми вже працюємо над меню. Це буде корисно і смачно.



– Чи будете брати діток із особливими потребами?



– Потрібно розуміти, що такі дітки потребують окремих занять з розвитку. Ми можемо запропонувати лише соціалізацію для таких діток. Ми не лікуємо і не маємо спеціалізованих курсів. Обнадіювати батьків даремно ми точно не будемо. Такі дітки можуть бути у звичайних садочках, але обов’язково з нянею, яка допомагатиме їм.







На жаль, наше суспільство ще не має толерантного відношення ані до діток, ані до дорослих людей з особливими потребами. Це ставлення треба змінювати, починаючи із дитячого віку. Паралельно треба змінювати ставлення батьків звичайних діток до дітей з особливими потребами. Усіх треба привчати до того, що поряд з ними у суспільстві можуть бути інші, особливі. І вони потребують не жалю, а підтримки і розуміння.



– Чи готові батьки віддавати дітей у приватні дитсадки? Йдеться не про фінансові можливості, а про порушення стереотипу, що «всі діти ходять у звичайні садочки».



– Мені здається, що такого стереотипу вже немає. Швидше навпаки - батьки мають багато побажань щодо зміни підходів до навчання та виховання у так званих звичайних садочках. Але ж Ви розумієте, що заклади державної власності поки що залишаються забюрократизованими, не вмотивованими до розвитку та змін. Тому готовність батьків віддавати дітей до приватних закладів - це лише питання їх готовності відкрити дітям двері в новий, цікавий, щасливий світ пізнання себе та навколишнього світу.



Спілкувалась Наталя ХВЕСИК

ФОТО - Павло БЕРЕЗЮК



Якщо хочете знати, як заклад готується до відкриття, стежте за ним у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влітку в Луцьку відкриється приватний дошкільний заклад – центр розвитку дітей, батьків та педагогів «Happy kids club», засновниця якого –. Жінка хоче створити простір, де діти будуть не тільки активно розвиватись, а й сповна насолоджуватимуться дитинством. Вона хоче запропонувати альтернативу державним закладам, забюрократизованим та обмеженим у використанні альтернативних методів виховання та навчання.Новий заклад розташований у районі школи № 5, а двері для малечі відкриє 1 серпня.Тожзустрілося з Валентиною Галущак у «Caffe Carraro», де вона– Ідея створення цього закладу у мене була давно, але влітку я вирішила, що розпочинаю це робити. Чому так відбулося? Можливо, тому що відчула, що зможу, маю достатній досвід і величезне бажання, а ще - це актуально для нашого міста. Дитячий навчальний заклад – дуже велика відповідальність. І цю відповідальність я відчуваю вже, на кожному етапі його створення.Вперше про приватний дошкільний заклад я задумалася, коли моя дитина була маленька.Це було 14 років тому, їй було два роки. Ми спробували відвідувати заняття з розвитку у єдиному на той момент приватному закладі для малят. Було незвично і цікаво, та все ж не так, як мені уявлялося, як це мало би бути. Через два роки у нас була спроба ходити до державного дошкільного навчального закладу, але донька так і не змогла звикнути до садочка, або я не витримала щоранкових сліз та благань не відводити її туди. На цьому наші пошуки завершилися і ми продовжили навчання вдома, а за рік перед школою пройшли чудові курси підготовки до школи, то ж так звану соціалізацію моя донька проходила скрізь потрошку.Чому я не почала займатися дошкільною освітою у той момент – це був період, коли я писала кандидатську дисертацію, у мене були плани розвитку своєї кар’єри в університеті і я залишила цю ідею на потім.– По-перше, невелика кількість дітей у групах, що дозволить використовувати індивідуальний підхід у процесі навчання.По-друге, гнучкість у використанні методів навчання та розвитку, а також у складанні навчального плану. Це означає, що ми можемо вводити у план предмети, які є актуальними та необхідними для сучасних діток, наприклад, обов’язковими будуть заняття з англійської мови, фінансової грамотності, лего-конструювання.Ще однією з переваг є можливість вибору батьками режиму денного сну. Звичайно, я не стану заперечувати важливість денного сну для дітей дошкільного віку, але є такі дітки, які з 3-х, 4-х років не сплять вдень (до таких належала і моя донька), вони так звикли, у них інший режим і ми не будемо змушувати його змінювати. Для них будуть розроблені ігрові заняття, які не вимагатимуть великих витрат енергії.І, зрештою, самі умови навчальних та ігрових кімнат, сучасні меблі та обладнання.А ще - завжди усміхнений щасливий персонал. Адже ми хочемо, щоб наші дітки були щасливими, а однією з передумов цього є спілкування з такими ж людьми.Я не готова відповісти, яка ситуація щодо питання щеплень дошкільнят у діючих приватних закладах, але є ймовірність, що саме зараз, під час реформування системи охорони здоров’я України, невизначеність є у всіх закладах, незалежно від форми власності.Щодо щеплень, то наразі діють рекомендації, які подані у спільному листі Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України.У цьому листі зазначено, що питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).Таким чином, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.Разом з тим, 13 березня набрав чинності Наказ МОЗ України , яким скасовується низка форм первинної облікової документації. Зокрема, форма № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)».З 13 березня для вступу до школи або в дитячий садок медична карта дитини є непотрібною. Її форма є недійсною, від батьків не мають права її вимагати.Я сподіваюся, що до серпня це питання врегулюється також нормативними документами Міністерства освіти і науки України, і наш заклад працюватиме у чітко сформованому правовому полі.– Плануємо чотири вікові групи (3, 4, 5 і 5-6 років), до 15 осіб у кожній. Хочу зазначити, що в старшу групу можуть потрапити діти різного віку (5, 6 років) залежно від того, коли батьки планують віддавати дитину в школу, оскільки навчання у цій групі буде орієнтоване на підготовку до школи.– Я б дуже хотіла, щоб до нас записувались від народження (ред. – сміється). Тому що ми насправді створюємо комфортний, безпечний та цікавий простір для розвитку малят. Саме приміщення оснащене сучасною вентиляційною системою для постійного обігу свіжого повітря. Буде підтримуватися відповідний рівень вологості в ігрових кімнатах, а також діятиме графік кварцування приміщень. Ми замовляємо ексклюзивні меблі, виготовлені з високоякісних екологічних матеріалів, що підтверджено європейськими та українськими сертифікатами якості. Ретельно обираємо ігровий та навчальний матеріал.І, звичайно, основний акцент - на доборі персоналу, тому що це повинні бути фахівці, які вміють і люблять спілкуватися з дітками, вчити їх та гратися з ними, мають творче мислення і велике бажання розвиватися та допомагати малятам у цьому.Реєстрацію діток до садочку ми будемо відкривати у квітні. Ця інформація буде на сторінці Центру у Facebook . 15 осіб – це ліміт у групах кожного віку. Серед цих 60 осіб половина може перебувати у закладі півдня.– Насправді це дуже дискусійне питання, наскільки це важливо для дітей. Розуміючи вимоги часу, очевидно, що це їх цікавить. Але як сильно це впливає на набуття ними базових життєвих навичок, розвиток комунікативних здібностей, творчого мислення, самостійності, питання, яке очевидно потребує наукових досліджень.Сьогодні на ринку навчальних матеріалів для дошкільнят, є велика кількість надзвичайно чудових речей. Ми їх вивчаємо. Дещо вже замовили. Зокрема, світлодіодну пісочницю, використання якої розвиває креативність і фантазію. Інші засоби будемо купувати, коли групи укомплектуються та проведеться відповідна діагностика дитячим психологом щодо визначення типів сприйняття інформації дітками.– Ціну ми ще формуємо. Оплата включатиме вартість навчання, перебування у садочку та харчування. Ціни відрізнятимуться за перебування на повний день та на половину дня. Окрім того, у вечірні години та вихідні дні у Центрі функціонуватимуть гуртки «Підготовка до школи», «Англійська для дошкільнят», «Фінансова грамотність для дошкільнят» та інші.Важко сказати, що і як функціонує в інших закладах, якщо особисто не користувався їхніми послугами. Моя донька вже доросла, тому зробити якісний аналіз їх діяльності важко. Звичайно, можна порівняти перелік послуг, але не кількість діючих гуртків визначають якість дошкільного закладу. І навіть не методи навчання, які використовуються у тому чи іншому приватному садочку. Якість садочка, на мою думку, визначається бажанням дитини йти туди, її посмішкою при зустрічі з вихователем вранці і з батьками у кінці дня.Процес навчання в дитячому садочку має бути цікавим. Діти повинні йти в туди із задоволенням. І ми будемо робити усе, щоб наші дітки, прокидаючись вранці, думали: «Ура! Я йду в садочок».– Весь навчально-виховний план формуватиметься на основі базового компоненту дошкільної освіти України. Разом з тим, буде розроблена система щотижневого блочно-тематичного планування для створення розвивального предметно-просторового середовища. Це означає, що зміст, спрямованість і форми активностей дітей протягом тижня об’єднуватимуться однією спільною темою, яка буде своєрідним гаслом, основною ідеєю певного тижня.Щодо методик, то вони обиратимуться залежно від змісту навчального матеріалу, визначення способу його засвоєння. До прикладу, для вивчення та засвоєння певного матеріалу наші викладачі використовуватимуть методи ейдетики: зорове промальовування - при вивченні цифр і букв, уявне промальовування - для запам’ятовування текстів та віршів, мнемоніку - для запам’ятовування складної інформації шляхом зміни її виду і тд.– Підбір кадрів - це моє основне завдання на даному етапі. Основна вимога до персоналу - бути фахівцями, які люблять свою справу, поважають дитину та її права. У червні та липні весь персонал пройде серію навчальних, психологічних тренінгів, а також курси надання першої домедичної допомоги.– Обов’язково, але це буде долучення через опосередкований вплив. Постійне навчання та розвиток персоналу, спілкування з батьками, залучення їх до виховного процесу - мої основні обов’язки у центрі.– Дитина - випускник нашого закладу, буде впевненою у собі, матиме навички критичного мислення, комунікації, а також усі базові знання, які повинна мати дитина, що йде до школи. А ще, що важливо, - вона умітиме радіти життю та бути щасливою.– У нас все відбувається паралельно. Наразі встановлюється вентиляційна система, кухня, система відеонагляду, купуються меблі та навчальні матеріали.– Батьки зможуть обирати час перебування дитини у садочку, таким чином обираючи перелік занять, які їхня дитина відвідуватиме. Діти, що перебуватимуть половину дня - вивчатимуть базові предмети відповідно до їх віку. Діти, що будуть у садочку весь день матимуть додаткові заняття, такі як лего-конструювання, мистецтво для дошкільнят та інші.Знову ж таки, буде можливість відвідувати заняття, що пропонуватимуться у вечірні години. Вони будуть орієнтовані на діток, які не відвідують наш садок, або перебувають на групі неповного дня.– Якщо вони мають можливість ставити ціну, залежно від доходів батьків, це означає, що цей заклад має певне державне фінансування. До речі, така практика вже є і в Україні. Якщо ми колись потрапимо у відповідну програму державного чи місцевого фінансування то, звичайно, ми зможемо за рахунок цього брати діток.В іншому випадку – це неможливо в умовах ринку. Якщо не фінансує сім’я, це означає, що фінансує хтось інший.– Це питання швидше ставлення батьків до такого типу виховання. Особисто мені такий підхід імпонує, але я не буду стверджувати, що ми будемо його дотримуватися. Звичайно, валятися на підлозі не буде заборонено - у нас буде чисто і тепло, чому б ні.– Норми харчування дітей у дошкільних закладах регулюються спільним наказом Міносвіти та МОЗу «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Інструкція регламентує, зокрема, калорійність, об’єм порції для дітей різного віку. І ми будемо дотримуватися рекомендованих норм. Ми вже працюємо над меню. Це буде корисно і смачно.– Потрібно розуміти, що такі дітки потребують окремих занять з розвитку. Ми можемо запропонувати лише соціалізацію для таких діток. Ми не лікуємо і не маємо спеціалізованих курсів. Обнадіювати батьків даремно ми точно не будемо. Такі дітки можуть бути у звичайних садочках, але обов’язково з нянею, яка допомагатиме їм.На жаль, наше суспільство ще не має толерантного відношення ані до діток, ані до дорослих людей з особливими потребами. Це ставлення треба змінювати, починаючи із дитячого віку. Паралельно треба змінювати ставлення батьків звичайних діток до дітей з особливими потребами. Усіх треба привчати до того, що поряд з ними у суспільстві можуть бути інші, особливі. І вони потребують не жалю, а підтримки і розуміння.– Мені здається, що такого стереотипу вже немає. Швидше навпаки - батьки мають багато побажань щодо зміни підходів до навчання та виховання у так званих звичайних садочках. Але ж Ви розумієте, що заклади державної власності поки що залишаються забюрократизованими, не вмотивованими до розвитку та змін. Тому готовність батьків віддавати дітей до приватних закладів - це лише питання їх готовності відкрити дітям двері в новий, цікавий, щасливий світ пізнання себе та навколишнього світу.Якщо хочете знати, як заклад готується до відкриття, стежте за ним у Facebook та Instagram

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