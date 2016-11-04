Бюджет 2019: цифри та показники, які варто знати

Підходить до завершення 2018 рік, а це значить, що наближаються не лише новорічні свята, а й час нового бюджету.Вчасно поданий Урядом та ухвалений Верховною Радою проект Держбюджету на 2019 рік зберігає курс на реформи, підтримує ремонт та будівництво нових доріг, забезпечує приріст місцевих бюджетів та лобіює соціальний захист.Основні пріоритети головного кошторису країни на 2019 рік пропонуємо детальніше розглянути у статті.«Це і дороги, і підтримка фермерів, і наші ініціативи в охороні здоров' я, енергоефективність тощо. Це збалансований бюджет, який дасть країні ріст», – Прем’єр-міністр України,Якщо починати із загальних показників, то тут варто звернути увагу на те, що за проектом бюджету доходи становитимуть понад 1 трлн гривень, а приріст ВВП становитиме +3%. Одним же з головних видатків держбюджету на наступний рік стане соціальний захист.В 2019 році Уряд передбачив збільшення розміру субвенції місцевим бюджетам на виплату соціальної допомоги до 63 млрд. грн. Ці кошти включатимуть в себе і фінансування нових урядових ініціатив допомоги українським родинам з дітьми - «пакунок малюка», муніципальну няню - і програму монетизації субсидій на житлово-комунальні послуги. Це означає, що субсидіанти отримуватимуть «живі гроші», а не зниження платежів на розмір державної допомоги, як зараз.З нового року підвищиться мінімальна заробітна плата, яка збільшиться до 4200 гривень., а з 1 березня 2019 року вперше будуть автоматично проіндексовані пенсії в залежності від зростання інфляції та середньої заробітної плати. Крім того зростуть і військові пенсії - в середньому на 738 гривень.«В держбюджеті на 2019 рік передбачається достатній ресурс, щоб повністю покрити індексацію пенсій українцям, заплановану з весни, і збільшення пенсій військовим пенсіонерам, які також заплановано на 2019 рік», - заявила міністр фінансівЩо стосується програми фінансування субсидій, то за словами міністра з цією метою буде виділено близько 58 млрд.грн. Ці кошти витрачатимуться за двома напрямками, один з яких передбачає перехід на монетизацію субсидій до кінця 2019-го.В наступному році Уряд продовжить масштабний ремонт і будівництво доріг. В проекті бюджету 2019 передбачено виділення 55,1 мільярдів гривень, що на 7,4 млрд. гривень більше, ніж цього року. З них 17 мільярдів – на місцеві дороги. Зросте і фінансування автомобільних доріг місцевого значення. До слова, Укравтодор зробив жорсткішими вимоги до підрядників – у всіх контрактах гарантія на середній ремонт не менше 5 років, а на капітальний – від 10-ти років. Збільшення фінансування дорожньої галузі можна пояснити амбітними цілями, які перед Урядом поставив його голова, Володимир Гройсман - за 5 років з’єднати якісними дорогами усі обласні центри України.Продовжується й процес децентралізації, який всього за два роки набрав неабиякого розмаху. Ця реформа сприяє фінансовому зміцненню територіальних громад через збільшення фінансового ресурсу місцевих бюджетів, який у 2019 році складе 588,9 млрд. гривень, що на 35,6 млрд (або на 6,4%) більше, ніж в цьому році. Аби збільшити ресурс місцевих бюджетів, на місцях залишаться надходження від податку на доходи фізичних осіб, від доходів за здавання в оренду земельних ділянок; 5% рентної плати за видобуток вуглеводнів; земельний податок за лісові землі; 13,44% акцизного податку з пального.Ще одним важливим пунктом у новому бюджеті є підтримка агропромислового комплексу. Фінансування у розмірі 1 млрд грн передбачено для розвитку малих та середніх фермерських господарств.Також, наступного року на програму здешевлення придбання вітчизняної техніки в бюджеті закладено 881,8 млрд грн. Завдяки програмі підтримки, аграрії мають можливість придбати сільгосптехніку вітчизняного виробництва із суттєвою знижкою, яка для представників фермерських господарств досягла колосальних 40%.Не залишаться поза увагою такі елементи галузі як тваринництво, хмелярство, садівництво та виноградарство. Загалом на АПК виділять майже 8 млрд грн, що на 600 мільйонів більше, ніж у 2018-му.Окрім вищеперерахованих галузей, отримують додаткове фінансування і безпека та оборона, медицина, освіта, культура. Значні кошти будуть виділені не впровадження енергоефективності в Україні.«Це бюджет, який забезпечить розвиток і зростання економіки. З таким бюджетом ситуація буде стабільна, промисловість і виробництво будуть зростати, як і середні зарплати», – підкреслив Володимир Гройсман.