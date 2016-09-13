Нема голосів – нема грошей, або Як укропівці забирають фінансування з районів за програш на виборах

Наприкінці минулого року для Волинської області із державного бюджету виділили майже 10 мільйонів гривень так званої стабілізаційної дотації. Це – швидка і безповоротна допомога від держави, яка надається для того, щоб на місцях могли «закрити дірки».На які саме потреби мають піти ці гроші – вирішують обласні державні адміністрації.«Процедура така: обласна державна адміністрація робить розподіл цих коштів, а тоді бюджетна комісія обласної ради затверджує його. Депутати можуть або підтримати, або не підтримати пропозицію ОДА, але розпоряджатися стабілізаційною дотацією на власний розсуд не мають права», – пояснив директор Департаменту фінансів ОДА Ігор Никитюк.Проте відбулося якраз навпаки: депутати від УКРОПу вирішили «зарубати» пропозиції ОДА, тим самим, не тільки створивши колізію, а й позбавивши волинян серйозного фінансування.«Ми надіслали депутатам перелік напрямків, як поділити стабілізаційну дотацію. Але бюджетна комісія запропонувала внести зміни і лишити тільки дві позиції з нашого переліку» - повідомив директор Департаменту фінансів.«Але у депутатів немає такого права – вносити зміни! Ми оперативно підготували нове розпорядження, у яке вписали бачення депутатів, але на чергову комісію вони не зібралися. Тому вийшло, що ці гроші взагалі не вдалося використати, вони лишилися в бюджеті», – розповів Никитюк.Волинська ОДА пропонувала розподілити дотацію наступним чином:– капітальний ремонт головного і адміністративного корпусів Горохівського психоневрологічного інтернату – 2,6 млн грн;– придбання томографа для Ратнівської районної лікарні – 3,5 млн грн;– купівля пожежного автомобіля для Городищенської ОТГ Луцького району – 1,8 млн грн;– виготовлення проектної документації для реконструкції школи у с. Гута-Боровенська Камінь-Каширського району – 132 тис. грн;– капітальний ремонт даху дитсадка в с. Поліське Старовижівського району – 300 тис. грн;– капітальний ремонт (облаштування ігрових майданчиків, зовнішнього оздоблення, технологічного обладнання) дитсадка в с. Кримне Старовижівського району – 300 тис. грн;– реконструкція школи та дитсадка в с. Старосілля Іваничівського району – 500 тис. грн;– зарплата працівникам бюджетних установ Іваничівського району – 549 тис. грн.Проте із зазначеного переліку депутати вирішили лишити тільки дві останні позиції – школа та садок у Старосілля і зарплата бюджетників в Іваничівському районі.Виступаючи перед депутатами, Ігор Никитюк наголосив, що гроші з дотації не можна перенаправити на інші потреби. І якщо обранці не проголосують – область просто втратить ці фінанси.Натомість, як йдеться у протоколі засідання комісії, голова фракції УКРОПу В’ячеслав Рубльов запропонував, щоб перелічені об’єкти фінансували народні депутати.У протоколі немає дослівної цитати Рубльова, проте присутні на засіданні пригадують, що він називав ім’я нардепа Степана Івахіва: мовляв, «має гроші – хай дає їх на ці садки і лікарню».Засідання бюджетної комісії, на якому обласні депутати «зарубали» державне фінансування кількох садочків, пожежної частини та районної лікарні, відбувалося 26 грудня. Тобто через три дні після виборів до новостворених ОТГ.Цікаво, що об’єкти, які УКРОП та їхні політичні союзники вирішили не фінансувати, розташовані якраз в тих громадах, де ці політсили «провалилася».Наприклад, у Гуто-Боровенській сільській громаді Камінь-Каширського району партія БПП «Солідарність» набрала 82% голосів, а УКРОП і «Батьківщина» – лише по 9% (відповідно, в раду пройшло від них лише по два депутати).Саме для цієї громади планували виділити 132 тисячі гривень на розробку проектної документації для реконструкції школи. Проте громаді відмовили.Схожа ситуація в Старовижівському районі, де на виборах до ОТГ «Солідарність» взяла 73%, «Батьківщина» лише 19%, а УКРОП не провів жодного кандидата в депутати.В Ратнівському районі на додаткових виборах до Забродівської ОТГ, а саме в Замшанівській сільській раді, взагалі 100% депутатських місць виграли кандидати від «Солідарності».Саме через це те, що жителі Ратнівщини не дуже прихильні до УКРОПу, район відчуває труднощі з фінансуванням. Причому не перший рік. Уже четвертий рік депутати від цього району намагаються допроситися новий томограф у районну лікарню. Марно.Головний лікар Ратнівської районної лікарні Михайло Бегаль каже:«У нас був такий старий томограф – такого вже немає в усій Україні. Інженер розповідав, що останній подібний ще чотири роки тому був в Мукачеві, але вже і там його зняли. А ми все вкладали гроші в ремонт того томографа до останнього… Але він став зовсім непридатним і десь місяць-півтора тому змушені були його зняти».«Важко це визнавати, але за цей період, що не було томографа, людей 5-6 ми могли б врятувати, а так – не вдалося», – додає медик.Торік частину грошей на томограф погодилися виділити із Державного фонду регіонального розвитку. Решту мав заплатити обласний бюджет. Проте ніяк не могли знайти кошти.Тому стабілізаційна дотація стала гарною нагодою розрахуватися за новий томограф. Втім, депутати вирішили по-іншому.«У нас в Ратнівському районі усі три депутати обласної ради – від «Солідарності». Тому депутатська більшість (як відомо, її формує УКРОП, «Батьківщина» і «Свобода» – авт.) не виділяє нам жодних грошей» - каже Михайло Бегаль, який сам є депутатом облради.«Я – депутат уже п’ятого скликання поспіль. І ще такого не було, щоб політика так впливала! Щоб обласна рада відхиляла будь-які пропозиції для цілого району тільки через те, що його представники – з «неугодної» політичної сили», – додає Михайло Бегаль.Про несправедливо обділений увагою Ратнівський район заявляв на черговій сесії обласної ради під час обговорення бюджету на 2019 рік і депутат облради Володимир Бондар.«На жаль, застосування політичних підходів і мотивів до рішень щодо соціально-економічних та господарських питань – явище доволі поширене. Неодноразово таку практику демонстрували представники більшості (УКРОП, «Батьківщина», Свобода – ред.) у нинішньому скликанні Волинської обласної ради» – коментує ситуацію Володимир Бондар.«Що стосується конкретних позицій, зокрема, фінансування томографа у Ратнівській районній лікарні, то, наскільки мені відомо, це питання – серед пріоритетних в полі зору голови Волинської ОДА Олександра Савченка. Олександр Ілліч має певну формулу компромісу, яка дозволяє сьогодні спокійно монтувати томограф, а не повертати його фірмі-постачальнику», – повідомив Володимир Бондар.* * *Розподіл бюджетних коштів, який відбувся через три дні після виборів в ОТГ – яскравий приклад ставлення деяких волинських політиків до виборців. Скидається на те, що, провалившись на виборах, УКРОП разом із «Батьківщиною» та «Свободою», вирішили примітивно помститися волинянам і забрати фінансування важливих об’єктів: дитячих садків, шкіл, пожежної частини…До речі, раніше УКРОПівська більшість в обласній раді не вперше створює проблеми в медичній галузі краю. Так, у Ківерцівській лікарні рентген-апарату – більше 40 років. Та коли ОДА запропонувала виділити 1,875 мільйони гривень для купівлі нового, на бюджетній комісії УКРОПівка Ірина Вахович самовільно запропонувала зменшити цю суму до 400 тисяч… яких, звісно, на таке дороге обладнання ніяк не могло вистачити.Людське життя і здоров’я? Та хіба це аргумент, коли мова йде про політичні бали...