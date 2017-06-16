«Чому сьогодні мало корів у селі? Бо багато свиней при владі»: візит Олега Ляшка на Волинь

Лідер Радикальної партіївідвідав Горохів і Ківерці та провів зустрічі з місцевими мешканцями.Свій візит політик здійснив у четвер, 28 лютого. Більше півтисячі людей збиралося у залах обох міст, аби поспілкуватися з народним обранцем та розповісти йому про болючі питання громади.Сам очільник радикальної партії, розмовляв з дітьми та бабусями, охоче фотографувався зі своїми фанатами та, не боячись відвертих висловів, розказував, як варто покарати тих, хто хоче пограбувати українську державу.Найважливішими питаннями, які турбували політика під час зустрічі, були трудова міграція молоді, низькі заробітні плати та пенсії, вивіз української сировини за кордон та нестабільна економічна ситуація. То ж депутат поділився думками щодо того, як можна вирішити ті чи інші українські проблеми, аби найбільша держава Європи стала успішною.Чи не найголовнішою проблемою України Олег Ляшко вважає відтік робочої сили за кордон. Саме тому, за словами політика, важливо, аби в Україні були створенні нові робочі місця з відповідними заробітними платами. Зокрема, вважає неприпустимим експорт сировини за кордон. На його думку, Україна повинна створювати власну продукцію та експортувати її у решту країн. Політик переконаний – аграрна Україна може не тільки годувати власний народ, створювати робочі місця для населення, а й заробляти, продаючи продукти харчування. Важливим завданням держави він вважає також підтримку фермерських господарств, аби українська земля приносила заробіток саме українцям.«Ми перетворилися в експортера молоді і дешевої сировини. Молоді потрібно повернути надію на те, що вони можуть заробляти в Україні, а країні – відновлення економіки, нові робочі місця, відновлення промислового потенціалу, тваринництва. Корову у село повернути, роботу в село повернути, агропереробку, щоби менше торгувати сировиною, а більше готовою продукцією. Чому сьогодні мало корів у селі? Бо багато свиней при владі. Таку політику потрібно змінити: менше свиней при владі і більше корів у селі. Корів, гусей, кролів, поросят. І головне, аби люди заробляли, щоби не було такої копійчаної ціни на молоко», – поділився думками нардеп.Окрім того, Олег Ляшко зауважив, що важливою складовою є зменшення податків для малого та середнього бізнесу. Це допоможе закласти міцний фундамент для успішної ринкової економіки, виплатити борги та відмовитися від допомоги МВФ.«Загляньте кожен зараз до себе у кишеню і ви побачите там «розквіт» економіки, загляньте у платіжку і ви побачите «розквіт» економіки, гляньте на ціни в аптеках і магазинах і ви побачите «розквіт» економіки. Коли високі податки, то не можна розвивати економіку, немає малого і середнього бізнесу, живуть тільки міліардери. Зараз податкова система дозволяє дірки у бюджеті латати за рахунок найбідніших. А якщо у тебе нема мішка грошей, нема волохатої руки, то нема і блату. Ти нікому не треба – або на базарі стоїш торгуєш, або в Польщі на заробітках. Потрібно робити більше продукції в Україні, аби не брати кредитів, не побиратися по всьому світу, не принижуватися, не бомжувати, а самим заробляти», – зазначив Олег Ляшко.Разом з тим лідер Радикальної партії зауважив, що потрібно перестати виконувати умови окремих держав Європейського Союзу, адже кожна країна, у першу чергу, думає про власну вигоду. Українська влада має проводити державницьку політику, яка забезпечить гідну роботу та умови життя для народу.«Всі ці доброзичливці із закордонів нагадують мені гомерівських Сирен. Розказують, як вони хочуть добра нам, а на ділі що відбувається? Німеччина будує «Північний потік 2» – нову трубу, яка фактично забирає в України транзитний потенціал. Ми втрачаємо 3 мільярди доларів валютної виручки щороку. Нам європейці розказують, як вони хочуть нам допомогти, а ставлять умову – аби з України вивозили необроблений ліс, щоб ми своїм лісом забезпечували робочі місця їхніх економік і їхніх людей. Якщо ви хочете нам допомогти, то чого ви обладнання в Україну не завозите? Чого не створюєте робочі місця для українців? Чого не купуєте українську продукцію?», – обурився народний депутат.Звернув увагу лідер Радикальної партії і на проблеми місцевих громад. Зокрема, вислухавши директора Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету, пообіцяв прикласти зусиль, аби у Верховній Раді прийняли відповідні законопроекти, які полегшать життя профтехосвіти.«До сьогоднішнього дня статус коледжів і технікумів не визначений, вони є у системі вищої освіти, вже рік не можуть прийняти закон про фахову передвищу освіту. Хочу, аби ви посприяли тому, щоби той закон ввели у порядок денний і відповідно, аби ваша фракція підтримала його і дала кисень технікумам та коледжам, бо їх ситуація плачевна», – поділився проблемами директор закладу.Лідер Радикальної партії зауважив, що навчання кваліфікованих кадрів має стати пріоритетом для України, адже вона потребує робітничих професій. Окрім того, це хороший шанс для дітей отримувати спеціальність, яка буде приносити заробіток.«Потрібно відновити державне фінансування професійно-технічної освіти. Куди піти сироті вчитися, дитині з малозабезпеченої сім’ї? Не кожен може бути прокурором, суддею, юристом, нам треба більше трудових людей. Це державна політика – забезпечення трудовими кадрами, а не вішати на місцеві бюджети, яким цей коледж зовсім не треба. Відновлення профтехосвіти – то найкраща інвестиція нашим дітям. Нам треба трудові кадри, освічені і кваліфіковані, аби вони могли заробляти і жити. Це той багаж знань, який за плечима не носити, але який завжди дасть змогу прогодувати себе і заробити», – зауважив Олег Ляшко.Не забув нардеп поспілкуватися і зі школярами – розпитав, чи подобається їм харчування в школах, чи не надто дорого воно коштує для батьків. Вислухав також проблеми пенсіонерів та пообіцяв сприяти у піднятті пенсій, які забезпечать гідну старість українців. На завершення зустрічі лідер Радикальної партії подякував за теплий прийом та пообіцяв, що приїде на Волинь з новим візитом.