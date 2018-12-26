Провальний рік «Луцьких ринків»: чому у базарному питанні міська влада «здулася»?

Такими планами гучно ділилися укропівці, нинішні керівники Луцька, створюючи комунальне підприємство «Луцькі ринки». Його зареєстрували рік тому – 15 лютого 2018 року. І за рік роботи… не виконали жодної обіцянки, - пишеу газеті "ВолиньPost".На черговому виконкомі Луцької міськради, що відбувся 20 лютого, проголосували за звіт «Луцьких ринків». Підсумок роботи затвердили без особливого обговорення. Без детального підведення підсумків і аналізу результатів роботи.Ну що ж… Не зробили того на виконкомі – спробуємо зробити ми. Пропонуємо читачам більш предметно підсумувати головні «результати» роботи «Луцьких ринків».За розрахунками, які озвучували під час створення «Луцьких ринків», за перший рік роботи підприємство мало заробити для бюджету міста 480 тисяч гривень. Названа цифра – чистий прибуток, за мінусом витрат на організацію роботи, зарплати тощо. Проте підприємству ще далеко хоч до якогось «плюса».Замість обіцяних півмільйона чистого доходу в бюджет, міська рада навпаки – додавала гроші. Загалом – більше мільйона гривень, аби підприємство звело кінці з кінцями.До речі, майже половина суми пішла на земельний податок за ділянку під Варшавським ринком. Проте користуватися нею «Луцькі ринки» так і не почали. І, якщо вірити рішенням суду, навряд чи колись почнуть…За озвученими планами, «Луцькі ринки» мали об’єднати усі 16 міських базарів. Точніше – забрати землю у цих ринків, розірвати з ними співпрацю і самим організовувати роботу торгових точок.Розірвати – розірвали. Луцька міська рада проголосувала про припинення договорів оренди на землю і під Старим ринком, і під Варшавським, і під ринком «Шанс»… Але усі вони звернулися до суду і впевнено виграють справи.7 листопада 2018 року Господарський суд відновив договір оренди Волинської облспоживспілки під Варшавкою, а 11 лютого цього року Північно-західний апеляційний суд підтвердив таке рішення (справа № 903/390/18).14 листопада 2018 року у суді підтвердилося і право облспоживспілки на землю під частиною Старого ринку (справа № 903/616/18).Те саме – і з ринком «Шанс» (поруч із Варшавкою та автостанцією). 7 лютого 2019 року Господарський суд поновив договір оренди на двох ділянках під цим ринком із підприємцем Петром Шугаєм, знову ж таки – залишивши «із носом» «Луцькі ринки» (справи 903/838/18, 903/839/18).Така «послідовність» у програшах наштовхує на єдине запитання: до того, як були створені «Луцькі ринки», до того, як з бюджету витратили мільйон на їхню роботу, хтось цікавився юридичною перспективою їхніх планів? Чи вивчали хоч якісь спеціалісти питання, а чи можливо взяти і закрити 16 ринків, забравши їхній бізнес собі?Коли пробували розірвати співпрацю із ринком «Шанс», називали «сильний» аргумент: дорога поруч – у поганому стані. То, можливо, лучани можуть теж скористатися таким аргументом і розірвати співпрацю з деякими депутатами, на чиїх округах дороги так і не побачили ремонту?!Щойно з’явилася ідея «Луцьких ринків», підприємців вирішили заманити обіцянкою знизити тарифи. Мова йшла про 90,2 гривні за квадрат торгової площі замість 110 гривень, які платили на той час облспоживспілці.У серпні 2018 року комунальне підприємство отримало частину Старого ринку (близько 300 контейнерів), проте не встигли організувати співпрацю, як… підняли тариф. Замість обіцяних 90,2 – уже 97,3 гривні.Можна лише уявити, яким би був тариф у «Луцьких ринків», якби міськрада не виділила мільйон, аби закрити усі «хвости»… Тож, фактично, на знижений тариф «скинулися» ті самі базарники, чиїми податками разом з внесками інших лучан, наповнюється бюджет.За кілька днів після створення «Луцьких ринків» у міськраді поспішили оголосити конкурс на кращу концепцію розвитку території Центрального ринку. Питання безладу на ринку, який межує із головною туристичною «перлиною» міста – Луцьким замком, піднімається впродовж багатьох років. Укропівська влада заявила, що нарешті саме вони вирішать проблему і…Доля оголошеного у лютому 2018 року конкурсу – невідома. Натомість за кілька місяців, в травні 2018 року, оголосили новий конкурс, цього разу – всеукраїнський. Пообіцяли навіть премії за кращі ідеї: 100, 75 та 50 тисяч гривень. Проте – знову не склалося.На конкурс подалося чотири учасники, і жодна ідея не знайшла підтримки в лучан. Як визнали самі організатори, «сподівалися на більш фаховий рівень».Тож ще одне одвічне «базарне питання» Луцька так і лишилось відкритим. Рік минув, а на всіх фронтах міських ринків – ситуація навіть не зрушила з місця.* * *Що стало причиною провального року роботи для «Луцьких ринків»? Ймовірно, в першу чергу – неправильна оцінка ситуації та відсутність команди спеціалістів, які здатні були б цю ситуацію змінити.У тому числі – сильних юристів, які змогли б гідно «воювати» в судах.Чи, можливо, юристам міськради ніхто не давав завдання «сильно воювати»? Можливо, міська рада свідомо приймає рішення саме в такому формулюванні, щоб ці рішення без проблем скасовував суд?...У базарних кулуарах уже говорять про справжню причину такого «результативного» року «Луцьких ринків». Мовляв, комунальне підприємство – «злили». Нібито головний опонент «Луцьких ринків» – представник Волинської облспоживспілки Володимир Горгут – зумів «порішати» із міською владою та депутатським корпусом, аби ще на довгі-довгі роки (принаймні, до кінця цієї каденції) на луцьких базарах усе лишалося, як є.