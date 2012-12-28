Два місяці томосу: 10 резонансних подій на Волині
Сьогодні, 16:45
Минуло два місяці з моменту вручення патріархом Варфоломієм томосу про автокефалію Православної церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
Після Революції Гідності одним із найважливіших кроків для незалежної держави стало створення єдиної канонічної незалежної української церкви. І 6 січня 2018 року ця визначна подія таки відбулася. Із січня почався й перехід парафій з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
Станом на початок березня більше 400 релігійних громад УПЦ (МП) змінили церковну юрисдикцію, перейшовши до ПЦУ. Із них майже 100 - на Волині. Усе відбувається за ініціативи громади: люди організовують збори, на яких і голосують, хто проти переходу до ПЦУ, а хто - "за". Почасти прихильників УПЦ (МП) у парафії менше десятка, але священики не завше слідують волі громади констатуючи, що слово митрополита Володимира-Волинського і Ковельського Володимира та єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла для них - закон. Звідси й штучне розпалювання ворожнечі між парафіянами з боку представників УПЦ (МП), необґрунтовані звинувачення в утисках. А навмисно створені картинки нерідко використовують на "Раша ТВ" для розхитування ситуації в Україні.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку з 10-ти резонансних подій, що трапились на Волині після надання Україні томосу про автокефалію.
1. (13 січня) На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла. Громада села Красноволя Маневицького району не дозволила єпископу Волинському і Луцькому Нафанаїлу заходити до храму, що віднедавна перейшов до ПЦУ.
2. (15 січня) До Луцька прибув Філарет та священний томос. До Свято-Троїцького кафедрального собору завітали Президент України Петро Порошенко та патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Спільно із митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом представили знаковий для країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.
3. (21 січня) Зі штовханиною та тітушками: у селі Скобелка, Горохівського району намагалися блокувати перехід до ПЦУ. «Ну ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною. Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.
Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.
4. (2 лютого) Журналісти проросійкого каналу «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади. До настоятеля церкви Володимира Мелеся у селі Садів Луцького району 2 лютого звернулися жителі села, щоб той віддав ключі від храму. Священик відмовився віддавати людям ключі під приводом того, що не визнає Православну церкву України, за перехід у яку 203 прихожан висловилося на зборах у 24 січня. У момент, коли відкриття церкви, невідомо звідки взялися журналісти «Інтера» - повідомила місцева мешканка. Також вона розказала, що минулого тижня у селі працювала знімальна група місцевого телеканалу «Аверс», журналісти якого також спотворили дійсність у своєму сюжеті.
5. (11 лютого) У селі Сірнички Локачинського району священик Василь Дем’яновський викрадав церковне начиння та літературу зі Свято-Луківського храму. 10 лютого між 21-22 годинами вечора, жителі села побачили автомобіль священика біля храму. Звернувши увагу на те, що він виносив щось з церкви люди відчули те підозрілим. Також, священик Василь Дем’яновський не віддав ключі громаді, яка уже офіційно є у складі Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
6. (16 лютого) У селі Лобачівка Горохівського району священик називає Православну церкву України «сатанинською», а вірян – «грішниками». Мешканці села розповіли, що священик свариться з людьми за те, що хочуть переходити до ПЦУ. Вимагав у жінки, яка ходила збирати підписи, аби вона показала, хто підписався за ПЦУ. До слова, жінка вже пенсіонерка та поважна у селі людина, адже пропрацювала багато років вчителем. Також, за словами місцевих, священик заявив своїм прихожанам, що вони всі грішні та йдуть у сатанинську церкву.
7. (24 лютого) Стрілянина в Жидичині. У селі Жидичин священник Московського патріархату відкрив вогонь у бік вірян ПЦУ. Один з очевидців події – місцевий мешканець Андрій Дяченко – розповів, що конфлікт спалахнув після того, як парафіяни Свято-Миколаївського храму більшістю голосів вирішили перейти з Московського патріархату до ПЦУ. Щоб уникнути провокацій з боку прихильників російської церкви, взяли святиню під охорон. Це обурило настоятеля храму Володимира Гелету. Активісти відзняли відео, на кадрах якого священнослужитель погрожує їм. Священик здійснив кілька пострілів у їхній бік, на щастя, минулося без постраждалих.
8. (25 лютого) На Волині священик, який не пішов у ПЦУ, «свиснув» церковне начиння. Так, в селі Жашковичі, що в Іваничівському районі, священик не прислухався до громади і не перейшов до ПЦУ. А ще прихожани храму помітили, що духівник пішов і «прихопив на згадку» дещо з церковного начиння.
9. (28 лютого) Путін – патріарх РПЦ: з такими плакатами під стіни Волиньради прихильники ПЦУ зустрічали молитовне стояння, на яке зібрались сотні вірян УПЦ (МП) з усіх куточків області.
10. (3 березня) Релігійний скандал: на Волині священик Московського патріархату заявив, що приватизував церкву. У селі Лобачівка Горохівського району триває скандал. Місцевий священик заявив, що церква його, бо він її приватизував, і буде правити для тих, хто з ним.
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Після Революції Гідності одним із найважливіших кроків для незалежної держави стало створення єдиної канонічної незалежної української церкви. І 6 січня 2018 року ця визначна подія таки відбулася. Із січня почався й перехід парафій з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
Станом на початок березня більше 400 релігійних громад УПЦ (МП) змінили церковну юрисдикцію, перейшовши до ПЦУ. Із них майже 100 - на Волині. Усе відбувається за ініціативи громади: люди організовують збори, на яких і голосують, хто проти переходу до ПЦУ, а хто - "за". Почасти прихильників УПЦ (МП) у парафії менше десятка, але священики не завше слідують волі громади констатуючи, що слово митрополита Володимира-Волинського і Ковельського Володимира та єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла для них - закон. Звідси й штучне розпалювання ворожнечі між парафіянами з боку представників УПЦ (МП), необґрунтовані звинувачення в утисках. А навмисно створені картинки нерідко використовують на "Раша ТВ" для розхитування ситуації в Україні.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку з 10-ти резонансних подій, що трапились на Волині після надання Україні томосу про автокефалію.
1. (13 січня) На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла. Громада села Красноволя Маневицького району не дозволила єпископу Волинському і Луцькому Нафанаїлу заходити до храму, що віднедавна перейшов до ПЦУ.
2. (15 січня) До Луцька прибув Філарет та священний томос. До Свято-Троїцького кафедрального собору завітали Президент України Петро Порошенко та патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Спільно із митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом представили знаковий для країни документ - Томос про надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.
3. (21 січня) Зі штовханиною та тітушками: у селі Скобелка, Горохівського району намагалися блокувати перехід до ПЦУ. «Ну ту пору до церкви прибуло з десяток немісцевих московських попів і бус з тітушками», – розповіла для видання жителька Скобелки, яка побажала залишитися анонімною. Приїжджі влаштували штовханину при вході у церкву.
Прихильники ПЦУ вийшли на церковне подвір'я, а прихильки МП залишилися у храмі і забарикадувалися там.
4. (2 лютого) Журналісти проросійкого каналу «Інтера» приїхали на Волинь «зробити картинку» про перехід церковної громади. До настоятеля церкви Володимира Мелеся у селі Садів Луцького району 2 лютого звернулися жителі села, щоб той віддав ключі від храму. Священик відмовився віддавати людям ключі під приводом того, що не визнає Православну церкву України, за перехід у яку 203 прихожан висловилося на зборах у 24 січня. У момент, коли відкриття церкви, невідомо звідки взялися журналісти «Інтера» - повідомила місцева мешканка. Також вона розказала, що минулого тижня у селі працювала знімальна група місцевого телеканалу «Аверс», журналісти якого також спотворили дійсність у своєму сюжеті.
5. (11 лютого) У селі Сірнички Локачинського району священик Василь Дем’яновський викрадав церковне начиння та літературу зі Свято-Луківського храму. 10 лютого між 21-22 годинами вечора, жителі села побачили автомобіль священика біля храму. Звернувши увагу на те, що він виносив щось з церкви люди відчули те підозрілим. Також, священик Василь Дем’яновський не віддав ключі громаді, яка уже офіційно є у складі Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
6. (16 лютого) У селі Лобачівка Горохівського району священик називає Православну церкву України «сатанинською», а вірян – «грішниками». Мешканці села розповіли, що священик свариться з людьми за те, що хочуть переходити до ПЦУ. Вимагав у жінки, яка ходила збирати підписи, аби вона показала, хто підписався за ПЦУ. До слова, жінка вже пенсіонерка та поважна у селі людина, адже пропрацювала багато років вчителем. Також, за словами місцевих, священик заявив своїм прихожанам, що вони всі грішні та йдуть у сатанинську церкву.
7. (24 лютого) Стрілянина в Жидичині. У селі Жидичин священник Московського патріархату відкрив вогонь у бік вірян ПЦУ. Один з очевидців події – місцевий мешканець Андрій Дяченко – розповів, що конфлікт спалахнув після того, як парафіяни Свято-Миколаївського храму більшістю голосів вирішили перейти з Московського патріархату до ПЦУ. Щоб уникнути провокацій з боку прихильників російської церкви, взяли святиню під охорон. Це обурило настоятеля храму Володимира Гелету. Активісти відзняли відео, на кадрах якого священнослужитель погрожує їм. Священик здійснив кілька пострілів у їхній бік, на щастя, минулося без постраждалих.
8. (25 лютого) На Волині священик, який не пішов у ПЦУ, «свиснув» церковне начиння. Так, в селі Жашковичі, що в Іваничівському районі, священик не прислухався до громади і не перейшов до ПЦУ. А ще прихожани храму помітили, що духівник пішов і «прихопив на згадку» дещо з церковного начиння.
9. (28 лютого) Путін – патріарх РПЦ: з такими плакатами під стіни Волиньради прихильники ПЦУ зустрічали молитовне стояння, на яке зібрались сотні вірян УПЦ (МП) з усіх куточків області.
10. (3 березня) Релігійний скандал: на Волині священик Московського патріархату заявив, що приватизував церкву. У селі Лобачівка Горохівського району триває скандал. Місцевий священик заявив, що церква його, бо він її приватизував, і буде правити для тих, хто з ним.
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Коментарі 1
Сатанинські кацапські попи як з прив'язі зірвались ,виконуючи настанови свого патріарха Путіна .
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