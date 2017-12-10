Голос вулиці: що у Луцьку думають про результати першого туру президентських виборів. ОПИТУВАННЯ

Нагадаємо, вже відомо, що у Луцьку трійку лідерів очолює, за нього віддали свій голос - 22.58 %. З невеликим відривом від нього – чинний Президент Україниіз результатами - 21.18 %. На третій позиції знаходиться, у неї поки – 15.07 % голосів.Загалом же з 5 виборчих округів, що на Волині, три «взяв» Зеленський, ще два - Тимошенко. Загальноукраїнська ж картина рейтингів вималювалася так, що у другому турі президентської гонки зійдуться Зеленський та Порошенко.Що думають з цього приводу жителі Луцька,вирішило запиати просто на вулиці.Думки людей з приводу таких результатів першого туру виборчих перегонів кардинально розділилися.Пенсіонерка, а колись культпрацівниця, 76-річнарезюмує коротко і ясно: «Суцільний жах».Ситуація, яка склалася жінку категорично не влаштовує: «Це страшне, то ж комік, куди йому до влади, – говорить Стефанія про Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, на першому місці. «Як людина, яка все життя на сцені може керувати країною? Ну й Порошенко вже своє довів, я не заперечую, що він дуже розумний мужик, розвинений, знає іноземні мови, але все для себе. А Зеленський, що він – комік? То ж сміх людський. Навіть у селі головою сільської ради не працював, ну, що він може знати. Його Коломойський висовує, то ж ясно, що він певно ним і буде керувати, раз так робить. Більш всього, що на вибори не піду взагалі, а таких людей, до речі, дуже багато, особливо серед моїх знайомих. Якщо вийдуть у фінал Зеленський і Порошенко, то голосувати не піду, бо немає за кого. Якби не деякі ситуації, пов'язані з Порошенком, то кращого Президента не було б, якби він думав не за себе, а за країну. Грамотний, кругом як поїде, то не стидно, то ж не Янукович, що не знав, що сказати. Ну от за Зеленського в мене рука не підніметься галочку поставити. То молодь його здебільшого висуває, але ж не всі вони розуміють, що роблять і куди крану ведуть, в чиї руки віддають. Комік є комік, ну де для України такого президента, нашій країні потрібен серйозний. Може ще ситуація зміниться», – каже жінка.Молодь має трохи іншу думку. Пані Стефанія не помилялася, коли казала, що здебільшого саме це покоління голосувало за Володимира Зеленського, але навіть серед представників нового часу є й ті, які підтримали чинного Президента.«Я чомусь відразу думала, що в другий тур вийдуть, або Зеленький і Порошенко, або ж Тимошенко. Але те, що за попередніми даними лідирує Зеленський, ще й з таким відривом, мене дуже здивувало. Це ж величезний ризик, як то кажуть: «Або пан, або пропав». Невідомо, чи може людина, яка ніколи в житті не стикалася з політичною діяльністю керувати країною. Все може бути або суперчудово, або суперпогано, ще невідомо. Я не уявляю Зеленського президентом. Це навіть дуже дивно звучить, що людина, яка все життя займалася такою комічною державою буде стояти на чолі країни. Я голосувала за Петра Олексійовича і вважаю, що він єдиний достойний кандидат на цю посаду. Всі роблять помилки, але ж він домігся безвізу, автокефалії церкви, реформи для багатодітних сімей. Він – найкраще рішення для нас», – поділилася думкою студентка СНУЗ цим самим питанням вирішили підійти й до інших студентів, їхня думка відрізняється від поглядів Олени.Дев'ятнадцятирічнийзізнався, в першому турі голосував за Зеленського: «Сам не можу пояснити, чому. Певно хочеться просто змін, у владі – в першу чергу. Набридли старі обличчя, до яких просто вже немає довіри. Дуже прикра ситуація склалася. Так, Зеленський комік, ну і що тут такого. В якійсь країні президент також комік і все там нормально, потім стала успішною, напевно. В нашої країни є майбутнє, по любому. Ну але погане чи хороше не знаю, якесь точно є», – пригадати приклад успішної країни з президентом коміком Захар не зміг, але вірить і сподівається він тільки на краще.«Майбутнє в нашої країни є, навіть з такими варіантами президентів, як Зеленський і Порошенко, але ще точно не скоро вона вийде на достойний рівень. Ніхто з них мені не імпонує, але я, як представник молоді, хочу змін, тому свою перевагу віддам, певно, Володимиру, хоч і впевнений, що сам з такими обов’язками він не впорається, але хочеться вірити, що гірше вже точно не буде», – доповнює Захара його друг, студент факультету туризму у НЛТУ«З двох зол обирати менше», – така позиція покоління мілленіале. Кожен представник віку «золотої середини», який погодилися дати коментар, натякав, що голосуватиме за цим принципом у другому турі. Утім, хто для них менше зло, так сказати і не змогли, аргументувати – й поготів.Вчителька народознавстватакож дуже розчарована ситуацією, яка склалася. «Я б дуже хотіла щоб прийшла нова людина до влади, яка, до того ж, була компетентною, але вийшло, як вийшло. У другому турі буду голосувати за Порошенка. Зеленський керувати країною не зможе», – каже жінка.Більшість опитаних вважає, що людина, яка все життя провела на сцені в ролі жартівника, не зможе керувати країною, принаймні самостійно.Працівник військової структурипереконаний, що не можна обирати Президентом людину, яка ніколи не була в політиці. «По-перше, у нас іде війна, а Зеленський ніколи не був військовою людиною. Як він буде поводитися в такій ситуації, я не знаю. Люди зробили свій вибір. Але, якщо у другому турі будуть Володимир і Порошенко, то я, скоріше за все, просто утримаюсь від голосування», – каже Олександр.Колишній колега Олександра, військовий пенсіонервисловився так: «Я дуже здивований тим, що Захід проголосував за Порошенка. Якщо доведеться обирати між цих двох кандидатів, то голос віддам, певно, за Володимира», – каже 72-річний пенсіонер, який прогулюючись парком із внуком бідкається про те, що чекає на наступні покоління і куди ж люди доведуть країну.«Я хочу, щоб нашим Президентом була така сильна і мужня людина, яка змогла б підняти Україну на новий рівень, щоб і матеріально жили краще, і щоб було порозуміння з країнами – сусідами. Але то все залежить від нас самих і все починається з нас. Якщо ми будемо ставитися краще один до одного, будемо шанувати нашу землю, природу і будемо добрішими, то так і буде», – переконує пенсіонерка. Жінка щиро вірить в те, що її діти житимуть на мирній землі, але для цього нам потрібно зробити правильний вибір. Пані Тамара каже, що, якщо у другий тур вийдуть Зеленський і Порошенко, то голосуватиме за чинного Президента України.Студентвпевнений, що дебати, на які країна чекає, будуть дуже жорсткі «Петро Олексійович – діючий президент, а Володимир – комік, який просто вдало хайпанув на фоні всього трешу, але, що до того, що до того встигли навішати кліше і ярликів, тому люди і вагаються. Зараз буде велика розбіжність голосів між людьми. Їм доведеться обирати між президентом, який довів країну до війни, і коміком, який знає, що таке політика тільки з власних шоу і жартів. Перед нами зараз стоїть дуже непростий вибір і, чесно, я сам не знаю ще який шлях був би для нас кращим. Певно, якщо буду голосувати, то віддам голос Зеленському. Зміни вони зазвичай на краще, хоча в такій перспективі я не впевнений», – каже хлопець.Погодився висловити свою думку також волинянин, політичний оглядач«Ситуація, що склалась у першому турі є запитом на «нові обличчя» в українській політиці. Ще одним важливим фактом є збереження Юлії Тимошенко свого базового, так званого, «ядерного» електорату. У другому турі дуже багато залежатиме від виборців кандидатів, що зайняли 3-8 місця. Саме боротьба за їхні голоси, в купі з мобілізацією електорату Західної України та поки незрозумілою ситуацією з електоратом на Сході нашої держави, і вирішить фінал перегонів. Однак не треба забувати, що Президента робитиме телевізор,тому важливою є позиція власників ключових медіа-груп. Головна інтрига першого туру – чи зможе Порошенко донести патріотичному електорату інших кандидатів, що саме він є проєвропейським, на відміну від проросійського Зеленського, бо лише це може гарантувати йому електоральні резерви», – пояснює чоловік.