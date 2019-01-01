Чому Луцьку вже не загрожує пластикове забруднення*

Луцьк став одним із 256 міст країни, де розпочали унікальний екологічний проект. Ініціатива найбільшого українського дискаунтера «АТБ-маркет» полягає у впровадженні у всіх магазинах мережі (зараз їх відкрито вже 1004) цілковито безпечних для довкілля «зелених» пакетів.Відрізняються від звичайних вони тим, що вироблені з пластику, до складу якого включено запатентований спецкомпонент (d2w). Він виступає каталізатором і надає полімеру здатності за певних умов розпадатися на дрібні фрагменти.Процес розпаду звичайного одноразового пакета відбувається протягом п’яти-десяти сотень років. Для екопакета з будь-якого луцького супермаркету «АТБ» достатньо певного підвищення температури чи тиску або просто дії сонячних променів. Полімер, з якого виготовляють «зелені» пакети, швидко стане крихким та «самознищиться», до того ж без викиду в повітря небезпечних для усього живого токсичних речовин.«Впровадження передових технологій і практик, що існують на даний момент у галузі роздрібної торгівлі, є підґрунтям для розвитку торговельної мережі «АТБ». Провідним напрямком діяльності компанії «АТБ-маркет» є впровадження енергоощадних та екологічних рішень під час модернізації роздрібного бізнесу», – говорить генеральний директор корпорації «АТБ»Підготовку до реалізації такого потужного проекту, як «Зелений пакет ”АТБ”», проводили ретельно. Перші тестові екопакети з'явилися в деяких магазинах мережі ще наприкінці минулого року. Технологія пройшла випробування та станом на сьогодні вже готова до впровадження на загальноукраїнському рівні, зокрема й у Луцьку.Вже цього місяця понад три з половиною мільйони постійних клієнтів «АТБ» у 22 областях Україні, у тому числі й на Волині, можуть складати покупки до екологічно безпечних «зелених» пакетів.Нема щонайменшого сумніву, що екологічний проект компанії став революційною подією у справі збереження екології Волині та нашої країни в цілому.«АТБ-маркет» роками вдало поєднує чітку стратегію втілення екологічних новацій з динамічними темпами розвитку (за даними ДФС, компанія у 2018 році стала лідером рейтингу найбільших платників податків у галузі роздрібної й оптової торгівлі).Минулого року корпорація «АТБ» відкрила 80 нових супермаркетів, у тому числі 34 у західних регіонах України. Водночас відбулася повна реконструкція сорока одного магазину мережі. Впроваджено сучасну систему підтримання мікроклімату в магазинах. Вона включає в себе рекуперацію тепла, яке збирається від роботи холодильного обладнання та направляється на обігрів й інші потреби. Це надало можливість значно скоротити викиди озоноруйнівних речовин до атмосфери.Ще п’ять років тому «АТБ» розпочала перехід на енергоощадну сучасну систему LED-освітлення, замінивши у супермаркетах мережі застарілі й екологічно небезпечні галогенні лампи.Сьогодні компанія власним коштом робить відчутний внесок у збереження довкілля та закликає інших ритейлерів долучатися до таких безпрецедентних екопроектів, як «Зелений пакет “АТБ”».Текст -