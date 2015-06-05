Як колишній поліцейський почав продавати пончики у Луцьку. ФОТО

«Як добре, що ми його вчора помили», – жартує Володимир, вказуючи на апарат для приготування пончиків.У нього потрібно помістити тісто, а далі він справляється сам: смажить пончик з однієї сторони, за допомогою лопатки перевертає на іншу, готовий смаколик «викидає» на тацю.Цей процес чоловік називає міні-шоу.«Апарат сам собі працює. Можна піти випити кави і одним оком наглядати за ним. Якість продукції більш стабільна, ніж коли смажиш вручну. Нема недосмажених чи пересмажених пончиків», – розповідає підприємець.За годину апарат може насмажити близько 600 пончиків. Це за максимальної швидкості приготування. Можна встановлювати й меншу – 350 чи 300 пончиків за годину.Тісто Володимир замішує власноруч.«Великої різниці від світязьких пончиків нема. У нас вони менш засмажені, тому смак, може, трішки відрізняється. І в нас обладнання робить посередині пончика дірочку, а на Світязі вони без дірочок», – каже Володимир.З цього апарата, власне, все й почалось. Бо чоловік одного дня щось шукав на ОLX, а натрапив на цю техніку. Тоді й вирішив зайнятись пончиковим бізнесом.«Дайте два наркомани», – так клієнти називають пончики з маком.Їх купують найбільше. Є ще звичайні, без начинки. Або із цукровою глазуррю зверху, ці більше полюбляють діти.Володимир Окладний каже, що обрав пончики тому, що в Луцьку ніхто не робить нічого подібного, тож конкурентів у нього нема. Мовляв, ходять якісь жіночки по базарі з пиріжками, але це зовсім не той рівень.Крім того, для запуску справи потрібен був відносно невеликий стартовий капітал – близько 4 тисяч доларів. Та й собівартість продукції не висока. Якщо продавати багато пончиків, можна непогано заробляти.«Не можу сказати, що попит великий, бо ми не так давно відкрились. Люди ще про нас не знають. До того ж багато дівчат реально бояться набрати зайву вагу», – каже підприємець.Щотижня купують по-різному. На це впливає і розташування закладу. Він – на Варшавському ринку. Тут найбільше людей з п’ятниці по неділю, в інші дні – «тиша».«Старше покоління знає, що таке пончики. Особливо, хто в Росії навчався. Вже кілька разів люди заходили і казали: «Вони як в Пітері!» Молодші проходять повз. Вони знають, що таке донати. Заходять іноді й кажуть: «А по скільки донати?» Я кажу: «По 4 гривні». Вони здивовано дивляться: «Ви що, серйозно?» Мінімальна ціна таких в «АТБ» – 17 гривень. Але ті більші», – ділиться Володимир.«Часто запитують, чи є шаурма. Я кажу: «Справа від мене – шаурма, зліва – шаурма. Ви що, прикалуєтесь?» – обурюється Володимир.Натомість у міні-пекарні є паніні, морозиво, кава, чай та глінтвейн. Найбільше прибутків приносить паніні. Воно за 35 гривень, а це ціна 8-ми пончиків.«Є такий вислів: робити, як для себе. Я вважаю, що неправильно робити, як для себе. Собі на кухні ви можете зробити як завгодно», – вважає чоловік.Каже, що якості продукції приділяє багато уваги, хоча для базару це й не дуже підходить. Мовляв, люди шукають щось дешевше.Запустити свою справу Володимиру Окладному допоміг центр зайнятості. Там чоловік ходив на курси підприємництва, а потім отримав від установи виплату для стартапу. Каже, що тривали курси недовго – довше чекав, коли вони врешті почнуться. Але були корисними.«Якщо ти ніколи не займався бізнесом, то за короткий час не зможеш у всьому розібратися», – розповідає підприємець.Зізнається: бізнес-план писав із дружиною.«У будь-якому бізнес-плані найважче спрогнозувати попит на твою продукцію. Є певні методики розрахунку, але вони більше підходять для промислових товарів. А от як можна передбачити, скільки людей зайде в твою кав’ярню? Ми прикинули мінімальну кількість людей, виходячи з трафіку в цій частині міста», – ділиться досвідом.З різними питаннями допомагає чоловік, у якого Володимир купив апарат для смаження пончиків, та спеціаліст, що в центрі зайнятості відповідає за підтримку стартапів.З документами для податкової допомагає справитися знайома.«Коли я відкрив цей звіт вперше, хотілось просто когось вбити. Це просто знущання. Самому зрозуміти, як його заповнювати, абсолютно неможливо. Треба заповнювати ті мікроклітини. А якщо в людини зір не дуже хороший, що їй робити?» – обурюється.Проте у запуску своєї справи це було не найважчим. Найважче було нервовій системі, бо перші два тижні Володимир практично не спав. Приходив з роботи, закривав очі, але навіть вночі був на роботі:«Бували дні, коли до мене майже ніхто не заходив. Коли це один день, то ще півбіди. А коли два, три дні, нервуєшся, бо не розумієш, чому так відбувається».«От знав, що ви це запитаєте», – це про поради бізнесменам-початківцям.Володимир не сказав ні слова про віру в себе чи літературу для стартаперів. Його поради приземлені і чіткі.Найперше він радить критично оцінювати свої цілі. Надіятися на краще, але розраховувати на гірше. Мати гроші, щоб прожити мінімімум півроку на випадок, якщо справа йтиме погано і не приноситиме прибутків.«Треба прорахувати три сценарії: дуже поганий, середній і хороший. За дуже поганим сценарієм, ви працюватимете в мінус. Середній передбачає вихід в нуль, хороший – заробіток», – каже підприємець.Радить також оцінювати ризики. Каже, що в умовах війни у будь-який день може статись що завгодно.«Я розумів, що це буде важкий рік. Мені казали: «Ти думаєш, що через вибори будуть менше пити кави?» Так, через це також. Це може звучати парадоксально, але це так і є. Кияни теж думали, що Майдан ніяк не позначиться на їхніх ресторанах, розміщених в інших частинах міста», – розповідає.Він не радить розпочинати бізнес у 2019 році. Пояснює: через вибори, президентські та парламентські. Мовляв, коли вибори, вся економічна діяльність країни затухає. Це починається із великого бізнесу і доходить до пересічних людей.«Може, таки скуштуєте пончика?»«Дякую, але мені не можна солодкого»«Чому? Ви не можете зупинитися?»Володимир – добрий. Хоча сам запевняє: робота в поліції зробила його жорстокішим.3 роки він працював патрульним у Києві, 3 місяці – у Луцьку. Ще раніше - в автомобільному бізнесі, займався розвитком дилерської мережі.«У мене була така позиція: якщо не пішов на війну, йди в поліцію. Це теж була свого роду війна. Ці речі, звісно, не можна порівнювати. Але у мене були колеги, які служили в АТО. Вони казали, що там легше. Бо там все просто: з одного боку свої, з іншого – чужі. А тут відкриєш двері в під’їзд і не знаєш, що тебе там чекає, – каже Володимир. – Ставлення людей один до одного бажає кращого, а тим паче ставлення людей до поліції».З поліції пішов через втому. Організм не витримав тяжкого графіка. Гірше почуватися почав на другий рік роботи, а на третій вирішив: досить.«Я взагалі не знаю, як в Луцьку працюють патрульні. Тут в рази важче, ніж в Києві, через ставлення керівництва. У мене служба у Луцьку розпочалась із того, що мене посадили в будку на в’їзді на територію управління. Я в перший день зрозумів, куди потрапив, тому що якщо заїжджав якийсь начальник, я в першу чергу мав встати і віддати йому честь. Це просто мегафетиш всього керівництва волинського управління патрульної поліції», – розповідає чоловік. Додає, що якщо не віддавав честь, відразу розпочиналися проблеми.Наприклад, у нього забрали стілець, щоб не сидів на посту. У Києві, каже, такого нема.Негативні спогади зринають один за одним. Вочевидь, зачепило його неабияк.«Машини – це просто жах. Не ремонтуються. Вони скручені саморізами, мало не скотчем склеєні. А в начальника у кабінеті панель 4К. Питання: йому це потрібно? Для чого?» – у голосі Володимира все більше відчувається агресія.Пригадує й зворушливі миті: коли люди зі слізьми на очах дякували за чудову роботу. Розказує ці історії, а мені здається, що і в нього зараз потече по щоці сльоза...Згодом переключається на свою міні-пекарню. Каже, що міг би більше заробляти, продаючи пиво чи горілку, але принципово не хоче. На нетверезих людей надивився, коли був у поліції, адже більшість викликів були пов’язані з алкоголіками чи наркоманами.«До мене час від часу заходять привиди минулого»«Які-які привиди?»Володимир усміхається. Пояснює, що раніше на місці пекарні була «пивнуха». Її постійні клієнти періодично заходять у пекарню. За звичкою. Саме їх Володимир нарік «привидами». Це переважно чоловіки.«Він заходить і нічого не каже. Просто відчиняє двері і починається дійство, – Володимир показує чоловіка, який хитається. – Кажу: «Доброго дня! Щось шукаєте?» А він жде, коли звідкись вигляне чарівна пляшечка: «Так, так, я тут, забери мене, дружище! Як я тебе чекала!»Володимир каже це, змінюючи голос. Він з легкістю міг би підробляти в театрі.Коли він вперше побачив такого «привида» і цей блукаючий погляд, не зрозумів, що відбувається. Потім продавчиня підказала, що люди шукають пиво.«Коли такі наближаються, я кажу: споримо, що це привид минулого. У 95 % випадків я правий. Я в поліції навчився «бачити» людей. Коли до моєї пекарні іде будь-яка людина, я часто здогадуюсь, що вона куплятиме», – усміхається підприємець.Батьки «закинули» в Луцьк, коли вибухнув Чорнобиль«Як ви потрапили в Луцьк?»«Закрив очі і пальцем у карту тицьнув. Потрапив на Луцьк. Ну добре, сказав тоді, їдемо в Луцьк».Жартує. Бо насправді в Луцьку жили його дід та бабуся. Він часто до них приїжджав погостювати. Подобалося тут.«Коли я мав іти у перший клас, якраз вибухнула Чорнобильська АЕС. Батьки мене подалі від Києва закинули, тому в перший клас я пішов у Луцьку. Хоча народився і все життя прожив у Києві», – розповідає Володимир.У патрульну поліцію в Луцьк він перевівся в березні минулого року. Щоб бути ближче до дружини, яка на рік раніше переїхала сюди через роботу.Каже, що Київ став тиснути на нього. У місті ставало все більше людей, машин, шуму. Все більше стресу. Не те, що в Луцьку: життя спокійніше і більш розмірене.«Маленький нюансик: бабуся з дідусем залишили мені квартиру в Луцьку», – сміється.Зі слів Володимира, люди в цьому місті інші:«Вже через 5 хвилин розмови з ними здається, що ви знайомі дуже давно».