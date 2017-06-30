Історії котів із Луцького зоопарку





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У кожного з працівників вдома є котики



Зі слів директорки закладу Людмили Денисенко, пів сотні котів — це лише ті, що залишилися жити на території. Усього за останні роки через заклад "пройшли" орієнтовно 250 котів. Тобто, дві сотні, зусиллями персоналу, роздали. Багатьох забрали до себе додому працівники зоопарку.



"У кожного із 60 працівників зоопарку вдома є 1-3 котики, яких вони забрали свого часу з підкинутих. Люди повинні відповідальніші бути й розуміти, що це не іграшка, що це живе створіння, яке буде з вами мінімум 10-12 або й 15 років", — говорить Людмила Денисенко.



Зі слів очільниці закладу, котів до зоопарку люди зносять підбираючи на вулиці або відмовляються від власних, домашніх. Хоча, працівники звіринця постійно наголошують, що в них не притулок для домашніх улюбленців.



Лише вологий корм для котів щодня обходиться у 500 гривень. Це не рахуючи натуральної їжі та сухих кормів. Також на плечі зоопарку лягає стерилізація та лікування.



"Взагалі ми про це кричимо і волаємо, що завжди треба нести відповідальність за тварину до кінця, а не перекладати її на інших. Без благодійників ми, звісно, не впоралися б", — каже керівниця звіринця.



"У вас закрита з дикобразами кішка!"



Зі слів Людмили Денисенко, усі коти мають свій характер і свою територію. Є коти, які не можуть ні з ким ужитися, а є такі, що між собою дуже товаришують.



Є кицька, яка товаришує з дикобразами. Кішку звуть Ліза, її часто можна побачити у їхньому вольєрі. Зі слів директорки, відвідувачі часто повідомляють про це сусідство працівників зоопарку.



"Вони (відвідувачі — ред.) прибігають в паніці й кажуть: "У вас закрита з дикобразами кішка!" Але ми вже часто про це розповідаємо і люди скоро будуть розуміти, що вона з ними товаришує. Вона по пів дня висиджує з дикобразами у вольєрі", — розповіла Людмила Денисенко.



Анфіса ходила гратися із мавпеням



Під опікою доглядальниці відділу приматів Іванни Репецької — п'ятеро котів. Каже, що ввечері усіх їх мусить позбирати й занести ночувати у тепле приміщення. Пригадує, що тішила своєю не типовою поведінкою кицька Анфіса.



Вона, коли була кошеням, полюбляла залазити до вольєра червоних мавп і гратися з мавпеням.



"Там така любов була! Через сітку постійно бігала, гралася. Лео (мавпеня) трішки підростав і в неї характер змінився, то вони зараз вже не особливо дружать", — пригадує доглядальниця Іванна Репецька.



Зі слів директорки зоопарку траплялося, що до зоопарку підкидали породистих, доглянутих котів. Стерилізованого "шотландця" принесли до воріт із лотком, мискою та запискою.



"Там писало, що робіть із ним, що хочете. Але кіт настільки зрозумів, що його зрадили. Він ні разу не робив спроби залишити зоопарк чи десь втекти. Коти відчувають, що їх зрадили та вже тримаються того місця, де їх лишили", — розповіла директорка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У Луцькому зоопарку мешкають 50 котів, яких у різний час підкинули люди.Про це повідомляє Суспільне Зі слів директорки закладу, пів сотні котів — це лише ті, що залишилися жити на території. Усього за останні роки через заклад "пройшли" орієнтовно 250 котів. Тобто, дві сотні, зусиллями персоналу, роздали. Багатьох забрали до себе додому працівники зоопарку."У кожного із 60 працівників зоопарку вдома є 1-3 котики, яких вони забрали свого часу з підкинутих. Люди повинні відповідальніші бути й розуміти, що це не іграшка, що це живе створіння, яке буде з вами мінімум 10-12 або й 15 років", — говорить Людмила Денисенко.Зі слів очільниці закладу, котів до зоопарку люди зносятьабо відмовляються від власних, домашніх. Хоча, працівники звіринця постійно наголошують, що в них не притулок для домашніх улюбленців.Лише вологий корм для котів щодня обходиться у 500 гривень. Це не рахуючи натуральної їжі та сухих кормів. Також на плечі зоопарку лягає стерилізація та лікування."Взагалі ми про це кричимо і волаємо, що завжди треба нести відповідальність за тварину до кінця, а не перекладати її на інших. Без благодійників ми, звісно, не впоралися б", — каже керівниця звіринця.Зі слів Людмили Денисенко, усі коти мають свій характер і свою територію. Є коти, які не можуть ні з ким ужитися, а є такі, що між собою дуже товаришують.Є кицька, яка товаришує з дикобразами. Кішку звуть Ліза, її часто можна побачити у їхньому вольєрі. Зі слів директорки, відвідувачі часто повідомляють про це сусідство працівників зоопарку."Вони (відвідувачі — ред.) прибігають в паніці й кажуть: "У вас закрита з дикобразами кішка!" Але ми вже часто про це розповідаємо і люди скоро будуть розуміти, що вона з ними товаришує. Вона по пів дня висиджує з дикобразами у вольєрі", — розповіла Людмила Денисенко.Під опікою доглядальниці відділу приматів— п'ятеро котів. Каже, що ввечері усіх їх мусить позбирати й занести ночувати у тепле приміщення. Пригадує, що тішила своєю не типовою поведінкою кицька Анфіса.Вона, коли була кошеням, полюбляла залазити до вольєра червоних мавп і гратися з мавпеням."Там така любов була! Через сітку постійно бігала, гралася. Лео (мавпеня) трішки підростав і в неї характер змінився, то вони зараз вже не особливо дружать", — пригадує доглядальниця Іванна Репецька.Зі слів директорки зоопарку траплялося, що до зоопарку підкидали породистих, доглянутих котів. Стерилізованого "шотландця" принесли до воріт із лотком, мискою та запискою."Там писало, що робіть із ним, що хочете. Але кіт настільки зрозумів, що його зрадили. Він ні разу не робив спроби залишити зоопарк чи десь втекти. Коти відчувають, що їх зрадили та вже тримаються того місця, де їх лишили", — розповіла директорка.

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