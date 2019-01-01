Від «Pur Pur» до «100 років тому вперед»: посуд луцької керамістки підкорив Україну

– Я вчилася, можна сказати, добровільно-примусово. Закінчила навчання на відмінно, бо то був приватний навчальний заклад, де треба було платити за всі прогули, а я не хотіла, щоб мама даремно витрачала гроші. Потім я два роки працювала в реабілітаційному центрі і на зароблені гроші займалася з репетитором, аби вступити в академію мистецтв. Туди я три рази успішно не вступила на державне, бо зарплата медичної сестри не дозволяла вчитися на платній формі. Але я дуже вірила, що я буду там вчитися і після третьої спроби, коли мені не вистачило бала, прийшла у приймальну комісію, бо надіялась, що таки десь є одне місце. Тоді мені сказали, що Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва приєднався до філії львівської академії і я можу поїхати вчитися туди.Я постійно малювала, мені хотілося чогось творчого. У ті роки, аби вступити до вишу і вчитися на омріяній спеціальності, треба було переймати досвід у викладача з академії. Для мене це було надто дорого, тому я кілька місяців провчилася і полишила цю справу. Якось у центр, де я працювала, на лікування свого сина привів художник. Так вийшло, що він взяв мене на навчання на 2 роки. Тобто я працювала щодня до 18:00 медсестрою, з 19:00 до 22:00 я робила у нього мозаїку і вітражі, а в суботу та неділю я по 8 годин займалася рисунком, живописом і скульптурою.Під час навчання у Косові, коли треба було визначитися з профілем, я інтуїтивно обрала кераміку.– У Львові я познайомилася зі своїм чоловіком, який вчився на живописі. Сам він родом із Луцька. Узагалі я не пов’язувала своє життя з Луцьком. Коли вперше Сашко повіз мене в Луцьк (тоді ще був обшарпаний вокзал, вулиці без асфальту), я подумала: «О, ні, Львів на Луцьк я не проміняю». Ми планували, що після закінчення навчання, а я вчилася на чотири роки довше за Сашка, ми переїдемо у Львів. Але якось так склалося… У Сашка було замовлення – розпис церкви за Луцьком, ми туди поїхали. Згодом народилася наша донькаі ми вже залишилися тут.Але тепер я дуже тішуся, що живу в Луцьку, а не у Львові. У мене тут багато хороших друзів та знайомих, атмосфера хороша, місто спокійне.– Їх багато... Одне з них – парк імені 900-річчя Луцька. Ми з Квіточкою щодня від її народження там гуляємо. Люблю побути у парку наодинці.– Зараз вони мною пишаються. Спочатку хвилювалися, де я знайду роботу, але я вірила, що роботу не треба шукати, а треба працювати. Так і склалося.У мене є проблема – я не вмію своїм друзям і родичам робити посуд на замовлення. Мені простіше їм подарувати. Часто сестра приїжджає, набирає рюкзак бракованого посуду собі і ще й роздає львівським друзям.– Коли я почала щось робити, коли у мене з’явилася піч і я ще не вміла гончарити, а ліпила щось вручну, я завела сторінку у Facebook та почала виставляти там свої роботи. Називалася сторінка «Khasanshin Ceramics». Люди почали замовляти і я зрозуміла, що моє прізвище важко й українською вимовляти, а латинськими літерами ще й не кожен прочитає. Стала думати над назвою, яка б мене найбільше характеризувала. «Яглина» – бо я і є глина, бо мене не було б без глини. Це частина мене. Я – глина.– Для того, щоб купити гончарний круг, піч, треба було чималі кошти… Якось Сашко розібрав стару пральну машину, щоб викинути її, але побачив, що там є деталі з яких можна зробити гончарний круг. Лишалося лише приєднати мотор і вирізати наверх диск. Так і зробили. Потім купили новий професійний круг, але я все одно роблю посуд на тому старому з пралки, той новий якось мені не до душі, ще й ламався два рази.– Усе починається з підготовки глини, яку добре потрібно вимісити, щоб там не було повітря. Далі я гончарю глину. Цей процес тепер у мене займає лічені хвилини – чашку, наприклад, гончарю десь хвилини дві. Якщо весь день лише гончарити, то можу зробити 100 чашок, а раніше могла зліпити десь 6 за місяць. Потім виріб трошки підсихає і треба обточити дно. Раніше я цим займалася, а тепер чоловік допомагає. Якщо виготовляємо чашку, то треба приклеїти ще й вушко. Усі ці процеси займають приблизно 3 дні.Далі посуд сохне на поличках: влітку на це потрібно 1-2 дні, якщо предмет невеликий, взимку – 3-4 дні. Великі предмети сохнуть ще довше. Далі ж треба зашліфувати і замити вироби, тобто підготувати до випалу. Перший випал триває 6-8 годин при температурі до 1000 градусів. Потім посуд холоне 8-9 годин у печі. Після цього – етап глазурування, що займає 4-5 годин. Далі знову випал, охолодження… Якщо вироби мають бути з позолотою, то посуд покриваю рідким золотом і ще раз випалю при температурі 780-800 градусів. Тому загалом один цикл триває від одного до двох тижнів.Глину, яка тріснула під час сушки, я розмочую і згодом вона перероджується у новий виріб.– Не люблю замивати і зашліфовувати вироби, тому я цей процес оминаю і делегую його чоловіку (сміється). Упаковувати – теж не моє. Найбільше люблю гончарити. Якби не всі ці процеси, гончарила б від ранку до смерканку, як то кажуть. Ще люблю вести свою сторінку в Instagram, спілкуватися з людьми.– Вдома в мене дуже багато мого посуду. Але в мене вдома посуд, що трохи не вдався, який я «забракувала» чи з новою глазур’ю. Перед тим, як виставити посуд на продаж, я тестую його вдома: чаєм, кавою, мікрохвильовою піччю… Щоб потім людям впевнено казати, що можна, а що – ні.– Насправді закладів вже дуже багато, тому всі, напевно, й не пригадаю. У Луцьку мій посуд є в «Bar11», «Pur Pur», «Сулі Гулі», «Курінь», «Арт кафе», «Happy bakery», соусниці у «Café de Vinо», у Ковелі – в «М’ясо і фольклор», «Otto», у Чорноморську – в магазині-кондитерській «Fitpie», у Дніпрі – в «Рыночных отношениях», у Києві – у «100 років тому вперед». Було замовлення для особистого користування, яке полетіло в Америку. Узагалі мрію про те, щоби мій посуд був на різних материках.– Звісно! Але посуд з позолотою гріти в мікрохвильовій печі не можна. Більше того, у тарілках з глини можна щось запікати в печі. Головне – після приготування не ставити посуд одразу на холодне, щоб не було різкого перепаду температур. Можна скористатися дерев’яною дощечкою, наприклад. Мити кераміку бажано вручну. Глина поглинає вологу, тому миття в посудомийці з часом попсує ваші тарілки чи чашки.– Я завжди любила мінімалізм, білий, сірий та чорний кольори. Коли працювала в народної майстрині і розписувала гуцульську кераміку, де було багато орнаментів та сюжетних фігур, зрозуміла, що то не зовсім моє. Вважаю, що на тарілці важливіша їжа, тарілка має бути лише фоном. Якщо вона орнаментована, яскравого кольору, то не буде видно мистецтва шеф-кухаря. Тарілка – це полотно для страв.До речі, в Україну привозять обмежену кількість глазурей, тому керамісти часто повторюють той чи інший ефект. Тому я стараюся комбінувати різні глазурі.– Зараз якраз модна простота форм, мінімалізм під час глазурування. Торік модним був посуд з позолотою, але він вже давно не в тренді, хоча люди продовжують замовляти.– Мене часто запитують про майстер-класи, але, на мою думку, не всі ті, хто щось робить, зобов'язані передавати свої знання іншим. Я інтроверт, дуже хвилююся, переймаюся, щоб всім все сподобалося… Тому вирішила віддавати свій час та енергію віддавати на те, аби творити. Насправді в Україні багато хороших майстрів, котрі проводять майстер-класи. Можливо, з часом я теж зміню свою думку, відкрию якусь свою школу, але поки…– У Луцьку це зробити можна у шоурумі «Арт lаdies», у Львові – у «Щось цікаве», у Вінниці – у «Шошо». Я отримую дуже багато пропозицій з різних міст щодо співпраці, але фізично не встигатиму робити посуд для всіх.– Люди, дивлячись на мою сторінку в Instagram, думають, що у мене суперкрута студія. Але я працюю, можна сказати, в комірчині. Надіюсь, що згодом це зміниться і моя студія буде просторою та світлою. Але навіть попри це я люблю те, чим займаюся. Я не хочу збільшувати масштаби, не хочу перетворити свою улюблену справу на завод. Хочу, щоб посуд від «Яглина» був ексклюзивним, хочу торкатися до кожної чашечки, хочу брати участь у процесі виготовлення. Якби я мала 1 000 000 доларів, усе одно б робила те, чим зараз займаюся– У той день я вийшла з англійської. Бачу, що дзвонить якийсь невідомий номер. Відповіла. Тут чую: «Добрий день! Це Євген Клопотенко. Мене цікавить ваш посуд». Я тоді відповіла, що поки не можу зробити замовлення, бо якраз були великодні свята, а буде змога лише через місяць щось зробити. Поклала слухавку. Йду собі спокійно. І тут розумію, що це той самий Клопотенко – переможець кулінарної програми «Майстер-шеф»!Мені сподобалось, що він зрозумів, що посуд ручної роботи не може бути ідеальним, що навіть однакові тарілки можуть бути неоднаковими. Здивувало, але й зацікавило те, що Євген Клопотенко замовив для свого закладу в Києві «100 років тому вперед» зовсім різні тарілки з різних серій, вподобав мої ідеї. Це замовлення пішло гарно і легко.– Я не роблю те, що мені не подобається. Чи коли мені надсилають картинку з виробом іншого майстра і просять повторити. Я не можу з поваги до інших керамістів робити таке ж. У цьому випадку дякую за замовлення і пропоную посилання на сторінку того чи іншого бренду, який впізнала на картинці. Я не копіюю і не роблю те, що вважаю некрасивим.– Такий досвід став для мене першим, бо раніше посуд замовляли кафе, ресторани чи для дому. Але це було дуже цікаве замовлення. Передусім тим, що директор будівельної компаніїподзвонив мені і замовив чашки з серії «Гарні», яка мені дуже подобається, тому й процес йшов легко, натхненно і творчо.– Я з великим задоволенням зробила горнятка з гранями у кольорах будівельної компанії – жовтому і чорному. А також блюдця до них. Загалом вийшло 24 чашки в трьох різних об’ємах. До речі, горнятки і блюдця можна комбінувати, виходить цікаве чорно-жовте поєднання. Також на горнятках є фірмове тиснення «Інвестор».Тож тепер можна одним махом і квартиру купити, і у відділі продажу посмакувати чимось смачненьким у чашках від «Яглина».– Це дуже круто! Звісно! Я б сама хотіла заселитися в таку квартиру!– Я мрію відкрити шоурум, де був би мій посуд і смачна кава. А ще, щоб там можна було замовити напій у тому горнятку, яке тобі найбільше сподобалося.– Якщо дуже чогось хотіти, то все реально. Мені взагалі на першому курсі інституту сказали, що не всім керамістам судилося гончарити. Але одного дня я повірила в себе, повірила в те, що я все зможу і так почала. Вірте в себе!