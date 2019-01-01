Як контролюють якість продуктів на Волині*

Обираючи на полицях супермаркету продукти, ми орієнтуємося перш за все на їхню якість. Це особливо актуально у літню спеку. Якщо ви купуєте продукти у будь-якому з 1015 дискаунтерів найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі країни –, то з цього приводу можете не хвилюватися. Лідер вітчизняного ринку ритейлу дбає про якість і докладає чималих зусиль, щоб понад три з половиною мільйони постійних покупців «АТБ» у 22 областях України, зокрема й у Волинській, могли купувати свіжі продукти за доступними цінами.Компанія «АТБ-Маркет» впровадила одну з найсуворіших систем аудиту якості в країні.Численні супермаркети «АТБ» з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Він ґрунтується на принципах системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points). Відстежують та аналізують рівень безпеки товару на усіх етапах: контролюють якість сировини, дотримання рецептури під час виробництва продукту, наявність належних умов зберігання, транспортування...Станом на 1 червня цього року таку сертифікацію вже пройшли 350 торговельних підприємств мережі «АТБ». Такий документ вважають своєрідним знаком якості у розвинених країнах Європейського Союзу.«Кожного дня у магазинах нашої мережі по всій країні купують продукти мільйони українців. Вони довіряють нам, а це багаторазово збільшує ступінь нашої відповідальності. Своїм чесним ім'ям, яке ми заслужили за понад два десятиліття роботи, ми гарантуємо безпеку та якість товарів на полицях наших магазинів», – говорить заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Минулого року товарообіг «АТБ» збільшився на 23% і становив 103,9 мільярда гривень, а протягом І кварталу 2019 року – 28,3 мільярда гривень.Зараз асортимент продукції цієї мережі – це більш як 3,5 тисячі найменувань.«АТБ» систематично проводить внутрішні перевірки якості. Кожного місяця фахівці з полиць супермаркетів цієї торговельної мережі в певній послідовності відбирають понад тисячу одиниць продуктів. Експерти працюють зі зразками у лабораторіях: перевіряють фізичні, хімічні, мікробіологічні показники. Продукти тестують і дегустують. Якщо продукція вдало пройшла перевірку, вона потрапляє на полиці дискаунтерів «АТБ» по всій країні, у тому числі й у Луцьку.«Найголовнішим критерієм вибору продукту є його безпека. Саме тому наша торговельна мережа уважно стежить за якістю товарів, – розповідає керівник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-Маркет». – Ми чудово розуміємо, що будь-який товар з полиці магазину потрапляє на стіл покупця. До питань контролю безпеки та якості ми підходимо принципово, жодних компромісів тут бути не може».Багаторівнева система перевірок у торговельній мережі «АТБ», яка функціонує за європейським зразком, включає в себе щомісячні, квартальні, піврічні та річні аудити.Для перевірок якості продуктів на полицях супермаркетів мережі «АТБ» створили спеціальний відділ. Там проводять ретельні дослідження товарів перед підписанням договорів з виробниками. Власне, безпека продуктів є головним аргументом для ухвалення рішення.За міжнародним стандартом не менш як раз на місяць в «АТБ» перевіряють швидкопсувні продукти та дитяче харчування. Щокварталу проводять перевірку усіх інших продуктів, а промислові товари в «АТБ» уважно перевіряють щопівроку.Також не менш як раз на рік компанія влаштовує аудит якості у постачальників та виробників. Кожен виробник чи імпортер, який співпрацює з лідером вітчизняної галузі роздрібної торгівлі, добре розуміє ступінь відповідальності та стежить за дотриманням найвищих стандартів якості. Отже, покупці завжди можуть придбати у цій мережі якісні продукти за мінімальними цінами.Текст –