Як живе наметове містечко біля Світязя: ціни і умови проживання
Сьогодні, 09:33
У наметовому містечку «Незабудка», що біля села Світязь Шацького району, облаштували найнеобхідніші зручності для туристів. Тут є вода, душі, туалети, смітники, світло і пляж. Все більше відвідувачів обирають саме це місце для відпочинку.
«Перший» проінспектував цю територію.
«Незабудка» - наметове містечко у лісі на березі озера Світязь. Належить воно Шацькому національному природному парку, тому парк і впорядковує територію і стежить за життям туристів просто неба.
Локація – за кількасот метрів від центрального пляжу у селі Світязь. Територія для поселення досить чимала: 17 гектарів. Тому навіть у пікові дні сезону місця для туристів тут вистачає.
Сюди можна заїхати власним автомобілем і поставити свій намет.
На в’їзді постійно чергують працівники нацпарку. Вони беруть гроші за місце в містечку і відповідають за благоустрій та порядок. Тому поселитися просто: заїжджаєш на територію, платиш кошти, обираєш місце – і живеш.
Ціни у «Незабудці» значно нижчі, ніж вартість тимчасового проживання на різних базах та у приватних садибах світязян:
за 1 намет (1-4 людини) за добу – 30 грн;
за стоянку автомобіля за добу – 30 грн;
за будинок на колесах – 40 грн.
Вода, душ, туалет – безкоштовні.
Побут містечка – це 10 душових кабінок, 10 туалетів зі зливною системою, та 10 стаціонарних вбиралень на території.
Усюди є смітники. Якщо люди самі не викидають відходи, територію щодня прибирають працівники.
Постійно у наметовому містечку про благоустрій дбає три людини. У їхні обов’язки входить: прибирання, обкошування, ремонт бесідок, парканів, містків, перевдягалок та іншої інфраструктури.
Сміття з території постійно вивозить комунальне підприємство, з яким у нацпарку є відповідний договір. Тому тут – чисто.
За останні два роки містечко помітно змінилося. Тут облагородили територію.
«Бесідки у наметовому містечку почали замінювати ще торік. Існуючі були у такому стані, що навіть на дрова не годилися. Цього року роботу продовжили. Звели чимало нових. Їх тепер тут не бракує», – каже директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька.
Туристи з Тернополя. Кажуть, їм відпочивати тут комфортно.
Це два дідусі, які приїхали на Світязь з двома малими онуками
Туристи кажуть, що їх побут влаштовує.
Олена та Олександр Данилюки з Каменя-Каширського приїхали не на день. З ними троє дітей. Уже тиждень відпочивають в «Незабудці». На Світязі вперше і кажуть, що дуже задоволені.
«Умови нормальні. Туалети є, душові кабіни є, вода є. Причім у кількох місцях. А це головне. Все інше ми привезли з собою», - каже чоловік.
Біля свого намету подружжя розгорнуло цілу польову кухню. Відпочивати з палатками вони люблять. А Світязь, на їхню думку, підходить для цього ідеально.
Олександр Данилюк з Каменя-Каширського вже тиждень на Світязі.
Приїхав з дружиною і 3-ма дітьми вперше
Пляж – окрема локація містечка. Тут є грибки, перевдягалки, смітники та стаціонарні вбиральні, які прибирають. Поруч працює торговий кіоск із напоями та солодощами.
* * *
За словами Марії Христецької, територію «Незабудки» будуть облаштовувати й надалі. Завдяки тому, що біля с. Світязь існує це наметове містечко, у нацпарку немає проблем із туристами, які селяться в наметах будь-де. Люди знають, що для цього є спеціальне місце, де ще й за невеликі гроші можна отримати всі зручності.
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«Перший» проінспектував цю територію.
«Незабудка» - наметове містечко у лісі на березі озера Світязь. Належить воно Шацькому національному природному парку, тому парк і впорядковує територію і стежить за життям туристів просто неба.
Локація – за кількасот метрів від центрального пляжу у селі Світязь. Територія для поселення досить чимала: 17 гектарів. Тому навіть у пікові дні сезону місця для туристів тут вистачає.
Сюди можна заїхати власним автомобілем і поставити свій намет.
На в’їзді постійно чергують працівники нацпарку. Вони беруть гроші за місце в містечку і відповідають за благоустрій та порядок. Тому поселитися просто: заїжджаєш на територію, платиш кошти, обираєш місце – і живеш.
Ціни у «Незабудці» значно нижчі, ніж вартість тимчасового проживання на різних базах та у приватних садибах світязян:
за 1 намет (1-4 людини) за добу – 30 грн;
за стоянку автомобіля за добу – 30 грн;
за будинок на колесах – 40 грн.
Вода, душ, туалет – безкоштовні.
Побут містечка – це 10 душових кабінок, 10 туалетів зі зливною системою, та 10 стаціонарних вбиралень на території.
Усюди є смітники. Якщо люди самі не викидають відходи, територію щодня прибирають працівники.
Постійно у наметовому містечку про благоустрій дбає три людини. У їхні обов’язки входить: прибирання, обкошування, ремонт бесідок, парканів, містків, перевдягалок та іншої інфраструктури.
Сміття з території постійно вивозить комунальне підприємство, з яким у нацпарку є відповідний договір. Тому тут – чисто.
За останні два роки містечко помітно змінилося. Тут облагородили територію.
«Бесідки у наметовому містечку почали замінювати ще торік. Існуючі були у такому стані, що навіть на дрова не годилися. Цього року роботу продовжили. Звели чимало нових. Їх тепер тут не бракує», – каже директорка Шацького національного природного парку Марія Христецька.
Туристи з Тернополя. Кажуть, їм відпочивати тут комфортно.
Це два дідусі, які приїхали на Світязь з двома малими онуками
Туристи кажуть, що їх побут влаштовує.
Олена та Олександр Данилюки з Каменя-Каширського приїхали не на день. З ними троє дітей. Уже тиждень відпочивають в «Незабудці». На Світязі вперше і кажуть, що дуже задоволені.
«Умови нормальні. Туалети є, душові кабіни є, вода є. Причім у кількох місцях. А це головне. Все інше ми привезли з собою», - каже чоловік.
Біля свого намету подружжя розгорнуло цілу польову кухню. Відпочивати з палатками вони люблять. А Світязь, на їхню думку, підходить для цього ідеально.
Олександр Данилюк з Каменя-Каширського вже тиждень на Світязі.
Приїхав з дружиною і 3-ма дітьми вперше
Пляж – окрема локація містечка. Тут є грибки, перевдягалки, смітники та стаціонарні вбиральні, які прибирають. Поруч працює торговий кіоск із напоями та солодощами.
* * *
За словами Марії Христецької, територію «Незабудки» будуть облаштовувати й надалі. Завдяки тому, що біля с. Світязь існує це наметове містечко, у нацпарку немає проблем із туристами, які селяться в наметах будь-де. Люди знають, що для цього є спеціальне місце, де ще й за невеликі гроші можна отримати всі зручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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