Чому не запускається Бейблейд і чи можна його полагодити своїми руками*
Сьогодні, 21:10
BeyBlade - невелика іграшка-дзига, яка обертається за допомогою спеціального механізму-запускалки. Під час бою гравець повинен так випустити його на бейстадіум - спеціальну арену у вигляді глибокої миски, щоб вибити, розбити або зупинити Бейблейд противника. Але через активне використання механічна конструкція іграшки не завжди витримує навантаження.
Чому не запускається BeyBlade
Оскільки найголовніший інструмент в грі - пусковий механізм, або лаунчер, ламається він досить-таки швидко. Несправність помічають, коли сильно ускладнюється пуск Бейблейд - шнурок прослизає, а обертання немає. Швидкість втрачається, і це буквально дарує перемогу в битві супернику з справним обладнанням - і навіть ідеально продумана стратегія не допоможе.
Досить часто причинами несправностей є:
- шестерня, завдяки якій запускалка обертається, занадто сильно стерлась;
- вісь, на якій тримається шестерня, зрушилась;
- деталь-тріскачка, яка приводить в рух зачепи для Бейблейд, злетіла з пазів;
- стерся або зламався сам пусковий шнурок - найслабше місце знаходиться на стику з кільцем;
- від однієї з деталей відламалася частина, що відповідає за ту чи іншу функцію.
Також варто зазначити проблеми самих дзиг: крім очевидної поломки - наприклад, розколовся один з елементів - часто стирається пластмасовий наконечник, що загальмовує обертання, а втрата швидкості не кращим чином впливає на результат бою. Заміна ж тільки одного з елементів неможлива - окремо вони не продаються.
Причин може бути декілька:
Неякісний матеріал. Зрозуміло, дешева пластмаса низької міцності стирається набагато швидше, і за відмову від більш якісної моделі-оригіналу все одно доводиться платити двічі.
Занадто різке висмикування шнурка. Щоб продовжити термін експлуатації будь-якої іграшки, необхідно дбайливо до неї ставитися, і Бейблейд - не виняток.
Механічні пошкодження. Якщо іграшки розкидані по всій кімнаті, на них обов'язково хто-небудь наступить і що-небудь зламає. А якщо кидати запускалку в стіну після кожного невдалого бою, навіть найдорожча не витримає.
Знос після тривалого використання. Дбайливе ставлення може відстрочити, але ніяк не скасувати несправність найулюбленішої іграшки - особливо при високій частоті використання.
Чи можна полагодити BeyBlade самому?
В інтернеті є безліч інформації про ремонт запускалки. Щоб усунути несправність, дорослі досвідчені чоловіки повністю розбирають механізм на запчастини. Для ремонту тільки шнурка один відеоблогер придумав вирізати з алюмінієвого листа маленькі деталі за формою, які пригвинтив на болти і зміцнив конструкцію. А для заміни стертого пластмасового наконечника Бейблейд підійшла металева кулька, яка збільшила швидкість обертання.
Для цього блогер використовував ножиці по металу, шило, набір свердел різних розмірів, наждачку, маленькі болти і гайки, спеціальний клей, кульки, штангенциркуль і вмілі руки. Без всього цього ви ризикуєте перетворити модернізацію в марне псування майна.
Так чому все-таки не варто займатися самодіяльністю?
Перш за все для хорошої і самостійної заміни деталей потрібні вправність і акуратність, інакше можна зламати іграшку ще більше - тим більше, якщо вона з пластмаси поганої якості.
Дитина, особливо дошкільного та молодшого шкільного віку, навряд чи впорається з таким складним процесом - розбиранням, вирізанням, правильним складанням, - а також ризикує поранитись.
Без належних навичок самостійна заміна займає певний час - з лаунчером доведеться досить довго провозитися, перш ніж зрозуміти причину і знайти способи її усунення.
Самостійний ремонт Бейблейд може обійтися дорожче, ніж нова запускалка - з урахуванням додаткових матеріалів і інструментів.
Чи вартий ремонт безсонних ночей, затерплої спини, витрачених в бою з конструкцією нервів і безцінного часу, який можна провести з дитиною за грою? Вирішувати вам.
Як же придбати BeyBlade високої якості?
Модернізація не буде потрібною, якщо відразу придбати оригінал, який значно перевершує аналоги за швидкістю обертання, міцностю, швидкістю пуску і привабливістю зовнішнього вигляду, який безсумнівно приведе до перемоги навіть при не найбільш виграшній стратегії. Всілякі Бейблейд, запускалки і набори з усіма необхідними аксесуарами за оптимальною вартістю можна купити в інтернет-магазині Leva. У продажу є і сама арена для боїв. Доставка здійснюється у всі регіони України.
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Чому не запускається BeyBlade
Оскільки найголовніший інструмент в грі - пусковий механізм, або лаунчер, ламається він досить-таки швидко. Несправність помічають, коли сильно ускладнюється пуск Бейблейд - шнурок прослизає, а обертання немає. Швидкість втрачається, і це буквально дарує перемогу в битві супернику з справним обладнанням - і навіть ідеально продумана стратегія не допоможе.
Досить часто причинами несправностей є:
- шестерня, завдяки якій запускалка обертається, занадто сильно стерлась;
- вісь, на якій тримається шестерня, зрушилась;
- деталь-тріскачка, яка приводить в рух зачепи для Бейблейд, злетіла з пазів;
- стерся або зламався сам пусковий шнурок - найслабше місце знаходиться на стику з кільцем;
- від однієї з деталей відламалася частина, що відповідає за ту чи іншу функцію.
Також варто зазначити проблеми самих дзиг: крім очевидної поломки - наприклад, розколовся один з елементів - часто стирається пластмасовий наконечник, що загальмовує обертання, а втрата швидкості не кращим чином впливає на результат бою. Заміна ж тільки одного з елементів неможлива - окремо вони не продаються.
Причин може бути декілька:
Неякісний матеріал. Зрозуміло, дешева пластмаса низької міцності стирається набагато швидше, і за відмову від більш якісної моделі-оригіналу все одно доводиться платити двічі.
Занадто різке висмикування шнурка. Щоб продовжити термін експлуатації будь-якої іграшки, необхідно дбайливо до неї ставитися, і Бейблейд - не виняток.
Механічні пошкодження. Якщо іграшки розкидані по всій кімнаті, на них обов'язково хто-небудь наступить і що-небудь зламає. А якщо кидати запускалку в стіну після кожного невдалого бою, навіть найдорожча не витримає.
Знос після тривалого використання. Дбайливе ставлення може відстрочити, але ніяк не скасувати несправність найулюбленішої іграшки - особливо при високій частоті використання.
Чи можна полагодити BeyBlade самому?
В інтернеті є безліч інформації про ремонт запускалки. Щоб усунути несправність, дорослі досвідчені чоловіки повністю розбирають механізм на запчастини. Для ремонту тільки шнурка один відеоблогер придумав вирізати з алюмінієвого листа маленькі деталі за формою, які пригвинтив на болти і зміцнив конструкцію. А для заміни стертого пластмасового наконечника Бейблейд підійшла металева кулька, яка збільшила швидкість обертання.
Для цього блогер використовував ножиці по металу, шило, набір свердел різних розмірів, наждачку, маленькі болти і гайки, спеціальний клей, кульки, штангенциркуль і вмілі руки. Без всього цього ви ризикуєте перетворити модернізацію в марне псування майна.
Так чому все-таки не варто займатися самодіяльністю?
Перш за все для хорошої і самостійної заміни деталей потрібні вправність і акуратність, інакше можна зламати іграшку ще більше - тим більше, якщо вона з пластмаси поганої якості.
Дитина, особливо дошкільного та молодшого шкільного віку, навряд чи впорається з таким складним процесом - розбиранням, вирізанням, правильним складанням, - а також ризикує поранитись.
Без належних навичок самостійна заміна займає певний час - з лаунчером доведеться досить довго провозитися, перш ніж зрозуміти причину і знайти способи її усунення.
Самостійний ремонт Бейблейд може обійтися дорожче, ніж нова запускалка - з урахуванням додаткових матеріалів і інструментів.
Чи вартий ремонт безсонних ночей, затерплої спини, витрачених в бою з конструкцією нервів і безцінного часу, який можна провести з дитиною за грою? Вирішувати вам.
Як же придбати BeyBlade високої якості?
Модернізація не буде потрібною, якщо відразу придбати оригінал, який значно перевершує аналоги за швидкістю обертання, міцностю, швидкістю пуску і привабливістю зовнішнього вигляду, який безсумнівно приведе до перемоги навіть при не найбільш виграшній стратегії. Всілякі Бейблейд, запускалки і набори з усіма необхідними аксесуарами за оптимальною вартістю можна купити в інтернет-магазині Leva. У продажу є і сама арена для боїв. Доставка здійснюється у всі регіони України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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