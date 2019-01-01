Чому не запускається Бейблейд і чи можна його полагодити своїми руками*

BeyBlade - невелика іграшка-дзига, яка обертається за допомогою спеціального механізму-запускалки. Під час бою гравець повинен так випустити його на бейстадіум - спеціальну арену у вигляді глибокої миски, щоб вибити, розбити або зупинити Бейблейд противника. Але через активне використання механічна конструкція іграшки не завжди витримує навантаження.



Чому не запускається BeyBlade



Оскільки найголовніший інструмент в грі - пусковий механізм, або лаунчер, ламається він досить-таки швидко. Несправність помічають, коли сильно ускладнюється пуск Бейблейд - шнурок прослизає, а обертання немає. Швидкість втрачається, і це буквально дарує перемогу в битві супернику з справним обладнанням - і навіть ідеально продумана стратегія не допоможе.



Досить часто причинами несправностей є:



- шестерня, завдяки якій запускалка обертається, занадто сильно стерлась;

- вісь, на якій тримається шестерня, зрушилась;

- деталь-тріскачка, яка приводить в рух зачепи для Бейблейд, злетіла з пазів;

- стерся або зламався сам пусковий шнурок - найслабше місце знаходиться на стику з кільцем;

- від однієї з деталей відламалася частина, що відповідає за ту чи іншу функцію.



Також варто зазначити проблеми самих дзиг: крім очевидної поломки - наприклад, розколовся один з елементів - часто стирається пластмасовий наконечник, що загальмовує обертання, а втрата швидкості не кращим чином впливає на результат бою. Заміна ж тільки одного з елементів неможлива - окремо вони не продаються.



Причин може бути декілька:



Неякісний матеріал. Зрозуміло, дешева пластмаса низької міцності стирається набагато швидше, і за відмову від більш якісної моделі-оригіналу все одно доводиться платити двічі.



Занадто різке висмикування шнурка. Щоб продовжити термін експлуатації будь-якої іграшки, необхідно дбайливо до неї ставитися, і Бейблейд - не виняток.



Механічні пошкодження. Якщо іграшки розкидані по всій кімнаті, на них обов'язково хто-небудь наступить і що-небудь зламає. А якщо кидати запускалку в стіну після кожного невдалого бою, навіть найдорожча не витримає.



Знос після тривалого використання. Дбайливе ставлення може відстрочити, але ніяк не скасувати несправність найулюбленішої іграшки - особливо при високій частоті використання.



Чи можна полагодити BeyBlade самому?



В інтернеті є безліч інформації про ремонт запускалки. Щоб усунути несправність, дорослі досвідчені чоловіки повністю розбирають механізм на запчастини. Для ремонту тільки шнурка один відеоблогер придумав вирізати з алюмінієвого листа маленькі деталі за формою, які пригвинтив на болти і зміцнив конструкцію. А для заміни стертого пластмасового наконечника Бейблейд підійшла металева кулька, яка збільшила швидкість обертання.



Для цього блогер використовував ножиці по металу, шило, набір свердел різних розмірів, наждачку, маленькі болти і гайки, спеціальний клей, кульки, штангенциркуль і вмілі руки. Без всього цього ви ризикуєте перетворити модернізацію в марне псування майна.



Так чому все-таки не варто займатися самодіяльністю?



Перш за все для хорошої і самостійної заміни деталей потрібні вправність і акуратність, інакше можна зламати іграшку ще більше - тим більше, якщо вона з пластмаси поганої якості.



Дитина, особливо дошкільного та молодшого шкільного віку, навряд чи впорається з таким складним процесом - розбиранням, вирізанням, правильним складанням, - а також ризикує поранитись.



Без належних навичок самостійна заміна займає певний час - з лаунчером доведеться досить довго провозитися, перш ніж зрозуміти причину і знайти способи її усунення.



Самостійний ремонт Бейблейд може обійтися дорожче, ніж нова запускалка - з урахуванням додаткових матеріалів і інструментів.



Чи вартий ремонт безсонних ночей, затерплої спини, витрачених в бою з конструкцією нервів і безцінного часу, який можна провести з дитиною за грою? Вирішувати вам.



Як же придбати BeyBlade високої якості?



Модернізація не буде потрібною, якщо відразу придбати оригінал, який значно перевершує аналоги за швидкістю обертання, міцностю, швидкістю пуску і привабливістю зовнішнього вигляду, який безсумнівно приведе до перемоги навіть при не найбільш виграшній стратегії. Всілякі Бейблейд, запускалки і набори з усіма необхідними аксесуарами за оптимальною вартістю можна купити в







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. - невелика іграшка-дзига, яка обертається за допомогою спеціального механізму-запускалки. Під час бою гравець повинен так випустити його на бейстадіум - спеціальну арену у вигляді глибокої миски, щоб вибити, розбити або зупинити Бейблейд противника. Але через активне використання механічна конструкція іграшки не завжди витримує навантаження.Оскільки найголовніший інструмент в грі - пусковий механізм, або лаунчер, ламається він досить-таки швидко. Несправність помічають, коли сильно ускладнюється пуск Бейблейд - шнурок прослизає, а обертання немає. Швидкість втрачається, і це буквально дарує перемогу в битві супернику з справним обладнанням - і навіть ідеально продумана стратегія не допоможе.Досить часто причинами несправностей є:- шестерня, завдяки якій запускалка обертається, занадто сильно стерлась;- вісь, на якій тримається шестерня, зрушилась;- деталь-тріскачка, яка приводить в рух зачепи для Бейблейд, злетіла з пазів;- стерся або зламався сам пусковий шнурок - найслабше місце знаходиться на стику з кільцем;- від однієї з деталей відламалася частина, що відповідає за ту чи іншу функцію.Також варто зазначити проблеми самих дзиг: крім очевидної поломки - наприклад, розколовся один з елементів - часто стирається пластмасовий наконечник, що загальмовує обертання, а втрата швидкості не кращим чином впливає на результат бою. Заміна ж тільки одного з елементів неможлива - окремо вони не продаються.Причин може бути декілька:Неякісний матеріал. Зрозуміло, дешева пластмаса низької міцності стирається набагато швидше, і за відмову від більш якісної моделі-оригіналу все одно доводиться платити двічі.Занадто різке висмикування шнурка. Щоб продовжити термін експлуатації будь-якої іграшки, необхідно дбайливо до неї ставитися, і Бейблейд - не виняток.Механічні пошкодження. Якщо іграшки розкидані по всій кімнаті, на них обов'язково хто-небудь наступить і що-небудь зламає. А якщо кидати запускалку в стіну після кожного невдалого бою, навіть найдорожча не витримає.Знос після тривалого використання. Дбайливе ставлення може відстрочити, але ніяк не скасувати несправність найулюбленішої іграшки - особливо при високій частоті використання.В інтернеті є безліч інформації про ремонт запускалки. Щоб усунути несправність, дорослі досвідчені чоловіки повністю розбирають механізм на запчастини. Для ремонту тільки шнурка один відеоблогер придумав вирізати з алюмінієвого листа маленькі деталі за формою, які пригвинтив на болти і зміцнив конструкцію. А для заміни стертого пластмасового наконечника Бейблейд підійшла металева кулька, яка збільшила швидкість обертання.Для цього блогер використовував ножиці по металу, шило, набір свердел різних розмірів, наждачку, маленькі болти і гайки, спеціальний клей, кульки, штангенциркуль і вмілі руки. Без всього цього ви ризикуєте перетворити модернізацію в марне псування майна.Перш за все для хорошої і самостійної заміни деталей потрібні вправність і акуратність, інакше можна зламати іграшку ще більше - тим більше, якщо вона з пластмаси поганої якості.Дитина, особливо дошкільного та молодшого шкільного віку, навряд чи впорається з таким складним процесом - розбиранням, вирізанням, правильним складанням, - а також ризикує поранитись.Без належних навичок самостійна заміна займає певний час - з лаунчером доведеться досить довго провозитися, перш ніж зрозуміти причину і знайти способи її усунення.Самостійний ремонт Бейблейд може обійтися дорожче, ніж нова запускалка - з урахуванням додаткових матеріалів і інструментів.Чи вартий ремонт безсонних ночей, затерплої спини, витрачених в бою з конструкцією нервів і безцінного часу, який можна провести з дитиною за грою? Вирішувати вам.Модернізація не буде потрібною, якщо відразу придбати оригінал, який значно перевершує аналоги за швидкістю обертання, міцностю, швидкістю пуску і привабливістю зовнішнього вигляду, який безсумнівно приведе до перемоги навіть при не найбільш виграшній стратегії. Всілякі Бейблейд, запускалки і набори з усіма необхідними аксесуарами за оптимальною вартістю можна купити в інтернет-магазині Leva . У продажу є і сама арена для боїв. Доставка здійснюється у всі регіони України.

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