«АТБ» впроваджує європейські стандарти в західних областях *

Багаторічний лідер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі – компаніястрімко підкорює західні області України, створюючи чималу кількість нових робочих місць, у тому числі й на Волині. Зараз понад 50 тисяч працівників численних підприємств і супермаркетів корпорації мають стабільну роботу, отримують гідну зарплату, впевнено дивляться у завтрашній день. Значні кошти у вигляді сплачених «АТБ» податків поповнюють місцеві бюджети. Це виплата пенсій, стипендій, соціальної допомоги, ремонт доріг, розвиток туристичної інфраструктури тощо. Місцева економіка має ресурс для розвитку. Це наближає Україну, зокрема й нашу Волинь, до омріяних європейських стандартів.Нещодавно до чималої мапи присутності «АТБ» додали ще одну область. 28 червня – до Дня Конституції – відкрили перший сучасний дискаунтер «АТБ» у Закарпатській області. Працює він в Ужгороді на вул. Капушанській, 175а. Супермаркет обладнано за новою концепцією енергоефективності. Він став дванадцятим у загальному переліку торговельних представництв, які з’явилися з початку року в західних регіонах.Минулого року створено 80 нових супермаркетів, у тому числі 34 магазини в західних областях і 14 – у південних. Проведено капітальну реконструкцію понад сорока магазинів. З початку 2019-го вже відкрито 29 нових дискаунтерів мережі «АТБ» європейського зразка. Такі високі темпи розвитку мережі компанія демонструє вже понад п’ять років. Сьогодні у 260 населених пунктах двадцяти трьох областей України, у тому числі й у Волинській, цілодобово працюють 1019 дискаунтерів «АТБ».«Історія нашої мережі налічує більше ніж двадцять років. Ми стали першими представниками української торгівлі, що зробили якісний стрибок уперед, замінивши торговельну радянську спадщину унікальним сучасним форматом, гідним європейського рівня», – розповідає заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Завдяки відкриттю першого супермаркету «АТБ» нового формату на Закарпатті мешканці Ужгорода, як і нашого Луцька, тепер мають змогу купувати гарантовано якісні товари та свіжі продукти за мінімальними цінами. Асортимент цих магазинів – більш ніж три з половиною тисячі найменувань, а понад 900 із них представлені товарами власного виробництва та власним імпортом «АТБ».До асортиментного переліку входять власні торгові марки, що належать до всіх цінових категорій: преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія», бюджетний – ТМ «Розумний вибір». Ексклюзивна продукція значно дешевша за аналогічні товари.Вартість товарів і продуктів у супермаркетах «АТБ» нижча на 10–15% за середньоринкову, проте це не впливає на їхню якість. З 2017 року супермаркети мережі «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного стандарту ISO 22000:2005. В його основу покладено ретельний контроль безпеки продуктів харчування на всіх етапах: отримання сировини, виробництво, транспортування, зберігання.«Висока якість продукції та гарне обслуговування мають для нас величезне значення. Проте не менше уваги ми приділяємо комфорту покупців, намагаючись забезпечити зручне для них розташування магазинів», – говорить директор служби управління регіонами ТОВ «АТБ-Маркет»На полицях магазинів «АТБ» є лише ті продукти, які стовідсотково відповідають міжнародним вимогам якості.Товарообіг мережі «АТБ» у 2018 році становив 103,9 мільярда гривень, що на 30% більше за показники попереднього. Цікаво, що компанія «АТБ-Маркет» – єдиний представник галузі роздрібної торгівлі, який минулого року увійшов до рейтингу найбільших платників податків України. Головним у своїй діяльності вона вважає те, що кожного дня залишаються задоволеними якістю товарів і доступними цінами понад три з половиною мільйони постійних клієнтів «АТБ», серед яких і мешканці Луцька.