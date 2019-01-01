Поради туристу: як отримати максимум вражень та на чому варто зекономити*

Все більше громадян України відкривають для себе надзвичайні природні дива своєї батьківщини. Наші західні області надзвичайно багаті на мальовничі краєвиди, унікальні карпатські схили, таємничі озера та водоспади, печерні лабіринти і вражаючі полонини. Одна з важливих для мандрівників переваг українського туризму – його відносна бюджетність. Відпочинок по-українськи не спустошить гаманець завдяки помітній економії на одній з основних статей витрат – харчуванні. Заради цього цілодобово працюють магазини багаторічного лідера вітчизняної галузі роздрібної торгівлі – компанії. У дискаунтерах «АТБ», які з’явилися останніми роками у туристичних містечках західних областей, кожен мандрівник може придбати якісні продукти й товари першої необхідності за мінімальними цінами.Загальний асортимент дискаунтерів мережі перевищує 3,5 тисячі найменувань, понад 900 з яких представлені товарами власних торгових марок і власним імпортом. У супермаркетах «АТБ», у тому числі й у Луцьку, завжди можна знайти якісні продукти на свій смак. Дана мережа має власні торгові марки у всіх цінових категоріях.Сьогодні у нашому західному регіоні нараховується майже сотня сучасних супермаркетів «АТБ» європейського зразка. Ця цифра постійно зростає. Протягом минулого року було відкрито 34 нових магазини в західних областях. З початку 2019-го на заході країни, що так вабить туристів, уже відкрито 12 нових дискаунтерів найпотужнішої за багатьма показниками національної мережі. На мапі присутності «АТБ» з'явилися такі цікаві міста, як Сокаль, Яворів, Борислав, Івано-Франківськ, Новояворівськ, Калуш, Тернопіль, Кам'янець-Подільський, Ужгород та ін.У 260 населених пунктах зараз цілодобово (що має для туристів величезне значення) працюють 1023 таких дискаунтерів. До речі, відкритий 28 червня інноваційний супермаркет «АТБ» у старовинному Ужгороді став першим на Закарпатті. Підприємства та торговельні представництва корпорації «АТБ» тепер є у двадцяти трьох областях України, зокрема й на Волині. Це означає, що кількість постійних клієнтів найбільшої національної мережі, що сьогодні перевищує три з половиною мільйони осіб, далі стрімко зростатиме. Адже переваги «АТБ» очевидні: продукти завжди якісні та свіжі. З 2017 року супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного стандарту ISO 22000:2005. Це вважають своєрідним знаком якості у розвинених країнах Європейського Союзу. Важливим фактором майже для кожного українського мандрівника є доступні ціни. У магазинах «АТБ» вони на 10–15% нижчі за середньоринкові. Діє бонусна програма, постійно проводять акції, які дозволять туристам зекономити 40% й навіть більше. Завдяки скороченню витрат на харчування кошти для подорожі не треба довго збирати.«Знижка може становити майже половину від початкової вартості товару. Як правило, на полицях супермаркетів «АТБ» практично в кожній товарній категорії можна знайти продукцію, яку на цьому тижні продаємо значно дешевше, ніж зазвичай», – говорить, заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет».Дякуючи «АТБ», туристу не доведеться згинатися під важким рюкзаком із консервами, ковбасами, напоями та іншим провіантом. Під час літньої спеки більшість харчових продуктів швидко псується, тому може не витримати далекої подорожі. У наших потягах та автобусах, на жаль, холодильників немає. Отже, купувати харчі та товари першої необхідності набагато зручніше та безпечніше у будь-якому з численних супермаркетів «АТБ» безпосередньо перед сходженням на Говерлу, Піп-Іван, Петрос, Гембу, Хом’як, Туркул, Драгобрат…