Хто він – головний «регіонал» Володимира?

Віктор Сапожніков, організовуючи все цікавіші атракції для молоді та не проминаючи принагідно доукомплектовувати і так одну з кращих лікарень в області. А ось його давній колега, володимирський мер Петро Саганюк вже не вперше вирішив «виїхати» на людських емоціях.



Акторських здібностей йому не позичати, але з темами якось не склалось. З усього арсеналу існуючих виборчих технологій Петро Саганюк обрав старий, нібито й перевірений метод «лупити» (як він сам каже) по можливих конкурентах. Причому конкурентом у нього автоматично призначається не той, хто зареєструвався кандидатом на міського голову Княжого Граду (улюблене ним же визначення міста, яке вже більше 20 років вважає своєю вотчиною), а той, кого він боїться.



Цьому своєму шляху в застояній містечковій політиці він надав гучної назви «Не можна допустити реваншу!», вкотре підігравши знову чинному нардепу на чиїх плечах вшосте планує в’їхати у кабінет міського голови, і розпочав…



«Ре-гі-о-на-ли!», - грізно виголошує міський голова на усіх нарадах та зборах, одним лише тоном лякаючи навколишніх. «Регіонали наступають!», - аж заливається чи не єдина справді щира його соратниця Ірина Ліщук у соціальних мережах під творчим псевдонімом Любов Силка, інколи, щоправда, плутаючи власний аккаунт з фейковим, чим тільки потішає читачів. Про те, що тут чи там у Володимирі бачили справжнього регіонала, сміливо, відверто, навіть з прізвищами, із радістю повідомляє нове дітище міської влади – молоде інтернет-видання, «журналісти» якого працюють під прикриттям, отримуючи зарплати на офіційних посадах, у приміщенні турагентства. Але сенсації не стається…



Бо усі в місті давно знають, хто тут головний регіонал і пам’ятають, як його політичну кар’єру та і шлях в політиці його «любих друзів».



Щоб допомогти міському голові Володимира у його складній місії, слід детальніше розібратись, то хто ж вони, ті страшні регіонали, проти яких так ревно бореться Петро Данилович, і за кого мають не голосувати виборці.



Друг, спонсор, меценат



Усі володимирчани знають, яка давня дружба пов’язує Петра Саганюка з одіозним власником ПП «Універсам» Сергієм Ковальчуком. Ніде правди діти – Сергій Михайлович чимало спонсорував і досі оплачує міські заходи та різні потреби міськради. Наприклад, бензин, який заливають у баки не лише працівники влади, а й члени їхніх сімей.



Саме його чи то 12-ти, чи то 13-тисячний колектив гаряче підтримував Януковича. А банер на увесь фасад офісного приміщення в центрі міста не бачив хіба сліпий. Інтернет–видання «Буг» свого часу



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Історія зі злощасним банером виявилась сумною, а народна мудрість вічною: скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти.



А найкраще ту вічну дружбу пам’ятають бюджетники міста, яким щоразу перед виборами до Верховної Ради Петро Данилович приводив свого доброго мецената, агітуючи за нього.



Те що зв’язки з Сергієм Ковальчуком тривають і досі та є надвичайно близькими, хоч і не такими показовими, доводить той факт, як мер сьогодні просуває «ідею» віддати мільйонеру приміщення колишньої школи. Що руйнується навпроти міського стадіону, де планувалося облаштувати нову міську раду і вже, навіть, був виготовлений і оплачений бюджетом міста архітектурний проект. Та почав по-трохи закидати це в маси…: «Своїми думками щодо приміщення міської ради вперше поділюся з вами. Я бачу його там, де зараз офіс Сергія Ковальчука. Міськрада була б більшою, у центрі міста і на видноті. Сергію Михайловичу можна було б запропонувати взяти в оренду приміщення так званої «червоної школи» при умові, що він ззовні нічого не змінюватиме.» - з інтерв’ю



Для чого це потрібно зрозуміло, адже пан Ковальчук викупив правдами і неправдами усю території навколо цієї будівлі і навіть устиг збудувати першу чергу багатоповерховогої забудови в історичній частині міста в межах історико – культурного заповідника «Стародавній Володимир».



Можливо реванш виглядає саме так? Віддати за безцінь залишки, недограбованої за 21 рік мерства, міської власності, що належить усім його жителям.



Якщо вас зацікавила відповідь на запитання хто ж є головним регіоналом Володимира слідкуйте за наступними публікаціями.



P.S. Головне фото зроблене під час візиту Віктора Януковича до Зимненського Свято-Успенського жіночого монастиря 7 січня 2013 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як тільки трішечки запахло позачерговими місцевими виборами, заворушились «вічні» волинські керівники з надією на ще хоч одненьку каденцію. Зловив хвилю Нововолинський міський голова, організовуючи все цікавіші атракції для молоді та не проминаючи принагідно доукомплектовувати і так одну з кращих лікарень в області. А ось його давній колега, володимирський мервже не вперше вирішив «виїхати» на людських емоціях.Акторських здібностей йому не позичати, але з темами якось не склалось. З усього арсеналу існуючих виборчих технологій Петро Саганюк обрав старий, нібито й перевірений метод «лупити» (як він сам каже) по можливих конкурентах. Причому конкурентом у нього автоматично призначається не той, хто зареєструвався кандидатом на міського голову Княжого Граду (улюблене ним же визначення міста, яке вже більше 20 років вважає своєю вотчиною), а той, кого він боїться.Цьому своєму шляху в застояній містечковій політиці він надав гучної назви «Не можна допустити реваншу!», вкотре підігравши знову чинному нардепу на чиїх плечах вшосте планує в’їхати у кабінет міського голови, і розпочав…«Ре-гі-о-на-ли!», - грізно виголошує міський голова на усіх нарадах та зборах, одним лише тоном лякаючи навколишніх. «Регіонали наступають!», - аж заливається чи не єдина справді щира його соратницяу соціальних мережах під творчим псевдонімом, інколи, щоправда, плутаючи власний аккаунт з фейковим, чим тільки потішає читачів. Про те, що тут чи там у Володимирі бачили справжнього регіонала, сміливо, відверто, навіть з прізвищами, із радістю повідомляє нове дітище міської влади – молоде інтернет-видання, «журналісти» якого працюють під прикриттям, отримуючи зарплати на офіційних посадах, у приміщенні турагентства. Але сенсації не стається…Бо усі в місті давно знають, хто тут головний регіонал і пам’ятають, як його політичну кар’єру та і шлях в політиці його «любих друзів».Щоб допомогти міському голові Володимира у його складній місії, слід детальніше розібратись, то хто ж вони, ті страшні регіонали, проти яких так ревно бореться Петро Данилович, і за кого мають не голосувати виборці.Усі володимирчани знають, яка давня дружба пов’язує Петра Саганюка з одіозним власником ПП «Універсам». Ніде правди діти – Сергій Михайлович чимало спонсорував і досі оплачує міські заходи та різні потреби міськради. Наприклад, бензин, який заливають у баки не лише працівники влади, а й члени їхніх сімей.Саме його чи то 12-ти, чи то 13-тисячний колектив гаряче підтримував. А банер на увесь фасад офісного приміщення в центрі міста не бачив хіба сліпий. Інтернет–видання «Буг» свого часу називало речі своїми іменами : «І поки в Києві вирувала революція, у центрі Володимира-Волинського на комунальній будівлі красувався транспарант з написом «В.Ф. Янукович – 12-тисячний колектив за Вас». Вивісив його товариш мера Петра Саганюка, олігарх Сергій Ковальчук.Історія зі злощасним банером виявилась сумною, а народна мудрість вічною: скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти.А найкраще ту вічну дружбу пам’ятають бюджетники міста, яким щоразу перед виборами до Верховної Ради Петро Данилович приводив свого доброго мецената, агітуючи за нього.Те що зв’язки з Сергієм Ковальчуком тривають і досі та є надвичайно близькими, хоч і не такими показовими, доводить той факт, як мер сьогодні просуває «ідею» віддати мільйонеру приміщення колишньої школи. Що руйнується навпроти міського стадіону, де планувалося облаштувати нову міську раду і вже, навіть, був виготовлений і оплачений бюджетом міста архітектурний проект. Та почав по-трохи закидати це в маси…: «Своїми думками щодо приміщення міської ради вперше поділюся з вами. Я бачу його там, де зараз офіс Сергія Ковальчука. Міськрада була б більшою, у центрі міста і на видноті. Сергію Михайловичу можна було б запропонувати взяти в оренду приміщення так званої «червоної школи» при умові, що він ззовні нічого не змінюватиме.» - з інтерв’ю інтернет-виданню «Буг» від 07.03.2018 Для чого це потрібно зрозуміло, адже пан Ковальчук викупив правдами і неправдами усю території навколо цієї будівлі і навіть устиг збудувати першу чергу багатоповерховогої забудови в історичній частині міста в межах історико – культурного заповідника «Стародавній Володимир».Можливо реванш виглядає саме так? Віддати за безцінь залишки, недограбованої за 21 рік мерства, міської власності, що належить усім його жителям.Якщо вас зацікавила відповідь на запитання хто ж є головним регіоналом Володимира слідкуйте за наступними публікаціями.P.S. Головне фото зроблене під час візиту Віктора Януковича до Зимненського Свято-Успенського жіночого монастиря 7 січня 2013 року.

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