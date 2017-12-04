Експерти закликають не купувати житло біля автомагістралей*





Місто потрапило у антирейтинг через підвищений вміст специфічних шкідливих речовин, зокрема, формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, а з основних домішок — завислих речовин, діоксиду азоту, оксиду вуглецю.⠀



Всі ці речовини насправді становлять реальну небезпеку для нашого здоров’я та здоров’я наших дітей. Бронхо-легеневі хвороби, постійні вірусні захворювання, зниження імунітету, алергічний реніт та навіть онкологічні захворювання — ось реальні наслідки життя у забруднених районах.



Шукаючи місце для будівництва «Сімейної Фортеці», приорітетом була безпека для майбутніх мешканців. Безпека починається із закритої території, сигналізації та датчиків диму, проте на цьому безпека «Сімейної Фортеці» не закінчується.



Безпека життя та можливість дихати чистим повітрям — це дійсно безцінна перевага. Адже ви буквально продовжуєте собі роки, дихаючи незабрудненим повітрям. Ми ретельно вивчили це питання та звернулись до експертів.



Наразі спеціаліст Центру екологічних ініціатив «Екодія» Олена Міскун радить ретельно обирати своє житло. Основна її порада — взагалі не купувати собі квартири, що виходять на автомагістралі, навіть якщо квадратні метри продають за привабливою ціною — на своє лікування від вихлопних газів українці можуть витрати більше.



В «Сімейній Фортеці» квартири продають з краєвидом на струмівський ліс, а не на брудну автомагістраль, тож забудовник активно агітує переїжджати у передмістя та виховувати дітей у безпеці та затишку на лоні волинської природи.⠀



Попит на квартири зростає кожного дня, адже зараз умови та ціни дуже привабливі. Відверто кажучи, ціни не встигають за темпами будівництва, тож вартість квадратного метра буде дорожчати. Проте зараз ще є час придбати квартиру в екологічно чистому районі за дуже привабливою ціною, ще й скористатися розтермінуванням.



Тож запрошують телефонувати менеджерам та приїжджати у гості, аби обрати нову оселю та подихати чистим повітрям.



Телефон: (066) 104-04-04, сайт



P.S «Сімейна Фортеця» — житло, яке постійно дорожчає





Текст - Ольга ПИЛИПЮК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк входить до списку 14 міст України з високим рівнем забруднення повітря.Місто потрапило у антирейтинг через підвищений вміст специфічних шкідливих речовин, зокрема, формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, а з основних домішок — завислих речовин, діоксиду азоту, оксиду вуглецю.⠀Всі ці речовини насправді становлять реальну небезпеку для нашого здоров’я та здоров’я наших дітей. Бронхо-легеневі хвороби, постійні вірусні захворювання, зниження імунітету, алергічний реніт та навіть онкологічні захворювання — ось реальні наслідки життя у забруднених районах.Шукаючи місце для будівництва, приорітетом була безпека для майбутніх мешканців. Безпека починається із закритої території, сигналізації та датчиків диму, проте на цьому безпека «Сімейної Фортеці» не закінчується.Безпека життя та можливість дихати чистим повітрям — це дійсно безцінна перевага. Адже ви буквально продовжуєте собі роки, дихаючи незабрудненим повітрям. Ми ретельно вивчили це питання та звернулись до експертів.Наразі спеціаліст Центру екологічних ініціатив «Екодія»радить ретельно обирати своє житло. Основна її порада — взагалі не купувати собі квартири, що виходять на автомагістралі, навіть якщо квадратні метри продають за привабливою ціною — на своє лікування від вихлопних газів українці можуть витрати більше.В «Сімейній Фортеці» квартири продають з краєвидом на струмівський ліс, а не на брудну автомагістраль, тож забудовник активно агітує переїжджати у передмістя та виховувати дітей у безпеці та затишку на лоні волинської природи.⠀Попит на квартири зростає кожного дня, адже зараз умови та ціни дуже привабливі. Відверто кажучи, ціни не встигають за темпами будівництва, тож вартість квадратного метра буде дорожчати. Проте зараз ще є час придбати квартиру в екологічно чистому районі за дуже привабливою ціною, ще й скористатися розтермінуванням.Тож запрошують телефонувати менеджерам та приїжджати у гості, аби обрати нову оселю та подихати чистим повітрям.Телефон: (066) 104-04-04, сайт fortecya.lutsk.ua P.S «Сімейна Фортеця» — житло, яке постійно дорожчаєТекст -

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