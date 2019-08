«Таврійські Ігри», M1 Music Awards і «Голос діти»: 9-річна лучанка розповіла, як підкорює велику сцену

Свій творчий шлях Аня Ткач починала ще до школи. Коли дівчинці виповнилося чотири, мама привела її на перше заняття до музичного класу. Щоправда, професійний вокал з’явився у житті Анни трохи пізніше, коли два роки тому її взяла під опіку відома луцька співачка. «То взагалі був важкий початок, бо ж з дітьми Інна не працює, але мені вдалося її якось вмовити», – каже мама Ані – Марія.Естрадне виховання під керівництвом справжньої професіоналки дарма не минало, коли почався підбір відповідного репертуару та підготовка до складних конкурсів, тоді і з’явився результат. Аня почала брати участь у найрізноманітніших конкурсах, більше того, не просто бути учасницею, а повертатися до рідного Луцька з нагородами. Так, дівчинка згадала, що першими з них були перемоги на вокальних змаганнях «Під небом Рівного», згодом – конкурси «Сонце за нас» і «Твоя зірка». Аня каже, що зараз вдома у неї всі полички заставлені статуетками і грамотами, серед яких особливо виділяє «дельфінчика», з яким повернулася після фестивалю «Чорноморські ігри» у Скадовську, але про це трохи згодом.Наставники та рідні намагаються підбирати для дівчинки конкурси, де є відповідна конкуренція. Кажуть, що змагатися з слабшими у вокальному плані – не цікаво.Одним із таких став досвід виступати на сцені конкурсу «Яскраві діти України». Тоді мама з донькою були змушені їхати на кастинг аж до Києва, бо у Луцьку відмінили проведення відбіркового туру. Кажуть, ніхто не захотів спонсорувати, і учасники з областей, де ситуація склалася так само, змушені були їхати на загальний кастинг у столицю. Марія Гредасова каже, що заявників із Волині виявилося найбільше, конкуренція представляти свою область – нереально жорстка. Аня із цим впоралася і саме вона виступала на найбільшій музичній платформі України – в палаці «Україна», з живим духовим оркестром. «Все, як у справжніх зірок естради», – радіє мама талановитої дівчинки.«Там було надзвичайно багато людей, але я вийшла на сцену і просто прокайфувала усю пісню», – говорить Аня Ткач і переконує, що перед виступами ніколи не хвилюється. «Хвилювання дуже шкодить голосовим зв’язкам, вони можуть не змикатися. Коли ти раптом заспівав якусь одну не ту ноту, тільки про неї і думаєш, забуваєш про усю пісню загалом, про те, як її можна заспівати красивіше. Та одна нотка нічого не змінить, потрібно аби зазвучало усе разом», – розповідає юна артистка. Мама Ані додає, що найважливіше – віддаватися глядачам, а у її доньки таке вміння є, вона з легкістю притягує до себе усю увагу публіки.Невдовзі після «Яскравих дітей» Анна взялася підкорювати фестиваль «Чорноморьські ігри».Ця сторінка у творчій історії маленької Ані почалася ще за довго до тріумфального виступу на сцені у Скадовську. До такого кроку вона готувалася впродовж двох років, з того часу, коли почала займатися у Інни Кириченко, адже це – не просто вокальний конкурс серед сотні тих, у яких вона брала участь до того, це – висококласний колектив журі, поруч – зірки естради, нереальні можливості і перспективи, але перш за все – шанс показати себе на великій сцені і позмагатися з достойними конкурентами. «Новачки на цю сцену не виходять», – зазначає Марія Гредасова.Коли Аня Ткач згадує про «Ігри», то у неї просто «світяться» очі від запалу, вона не може стримати посмішки, каже, що то була її мрія, яка врешті здійснилася. Дівчинка навіть подумати не могла, що переможе, ціллю для себе ставила пройти до сімки щасливчиків і поїхати на головний відбірковий тут до моря, але на виступі виклалася так, що сама від себе не очікувала.На конкурсі, де потрібна серйозна музична підкованість і великий багаж знань, першим завданням стояв вибір пісні на перші етапи кастингу. Всього їх було три.«Спочатку – перший відбірковий тур за «мінусовками» і надісланими відеоматеріалами, так би мовити – онлайн-відбір. Місяць журі передивлялися матеріали від 606-ти учасників зі всієї країни. Із них відібрали лише 200 з різних категорій. Згодом – другий відбірковий тур – живе прослуховування у Києві. У категорію 9-10 років, де виступала Анна, пройшло до тридцяти учасників. Наступним кроком для журі було обрати сімку кращих, куди також вирвалася й Аня. Вона здійснила свою мрію – поїхати до Скадовська на півфінал», – згадує мама Марія.Підкорювати конкурс взялися із піснею«I Surrender», але тоді й натрапили на першу велику проблему: учасник, який виступав у іншій категорії, також готував саме її, а за умовами фестивалю організатори не пропустять дві однакові композиції на сцену, то ж Анні Ткач сказали обирати іншу композицію.«Саме цю пісню вибирали разом з Інною. Дивилися, аби вона була складною, насиченою і лягала на голос Ані, зважували, чи пасує вона їй взагалі за змістом і звучанням, тоді і обрали «I Surrender», але виявилося, що не одні ми. Однакова після – не єдина проблема, Аня тоді ще захворіла так невчасно, ларингіт «напав», її голосові зв’язки просто не змикалися, то другу пісню, яку обрали раніше, вона не могла витягнути. Довелося оперативно підбирати щось інше, що було б водночас складним і можливим у виконанні із хворобою. На «Яскравих дітях України» подруга Ані співала пісню, яку вона вирішила використати на Чорноморських іграх –«And I Am Telling You I'm Not Going». Ані вона ну дуже сподобалася, дитина прямо загорілася ідеєю її співати. Так, всі розуміли, що композиція дуже складна навіть для дорослого виконавця. І технічно, і емоційно потрібно все передати правильно, але вирішили ризикнути, не прогадали, навіть хвороба не завадила», – розповідає Марія Гредасова.Аня каже, що у них з мамою і вчителькою з вокалу є домовленість, що пісні обирає сама, а вони лише радять і допомагають. «Це аби не виникало таких ситуацій, коли дитина перед самим виступом не хоче виходити на сцену. Знаємо, проходили», – посміхається мама Ані.«Тренувалися перед конкурсом дуже довго. Репетиції могли тривати по декілька годин і не один раз на день. Бувало таке, що й до ночі засиджувалися в залі, але тут важливим моментом було також не перестаратися і не зірвати голос, то ж дитину намагалися берегти і не дозволяти їй перенавантажуватися», – мама Ані каже, що у неї є така «фішка», коли під час репетицій вона співає у півсили, а на сцені викладається просто на повну, звучить так, як ніколи раніше, а особливо, уколи поруч її Інна.Викладачка з вокалу зазвичай не їздить на конкурси, де виступає її вихованка, бо дуже завантажена на роботі, але цього разу вирвалася на два дні до Скадовська підтримати юну співачку. На третій – фінальний день вокальних баталій, їй довелося повертатися до Луцька, тож виспівувала і підказувала Ані вона усе телефоном.«Розспівувала вона мене по відеозв’язку більше, ніж пів години, Все, як потрібно, виправляла і давала поради. Перед фіналом сказала повністю проспівати пісню ще двічі і тоді на сцену, більше не можна. Ми знайшли кімнатку, де це можна було зробити, а там ще таке ехо круте, з ним співати легше набагато», – згадує Аня.Дівчинка каже, що дітей приїхало дуже багато, але з деякими вона була знайома і до того, перетиналися на інших конкурсах, то ж зі спілкуванням проблем не було, хоча й часу на це також не вистачало, учасники фестивалю були постійно зайняті, а особливо – суперфіналісти. Спочатку виступ, потім – нагородження, після – фотосесія, та ще й біля сцени десь поруч постійно потрібно бути.Усі вокальні баталії і запеклу боротьбу учасників оцінювало зіркове журі:(член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення),(Народний артист України, співак та композитор),(викладач вокалу),(генеральний продюсер каналу М1),(продюсер),(генеральний директор Хіт FМ),(продюсер каналу М2),(композитор, музичний продюсер),(музикант, ведучий радіо Roks ). Голова журі – Валентин Коваль казав, що вони оцінюють дітей, як дорослих сформованих вокалістів, хоча серед професіоналів побутує думка, що до 10 років повноцінними співаками дітей не вважають, мовляв, голос ще тільки формується.Ідучи на «Чорноморські Ігри», Аня сподівалася, що буде мати нагоду отримати корисні поради від відомих артистів, бо ж їх там було чимало:. Дівчинка сподівалася особисто познайомитися з деякими з них, але каже, що такої можливості не було.«Отримати якусь пораду у зірок було нереально, бо час – дуже лімітований, як у артистів, так і у дітей, що виступали, добре, що хоч фото встигали зробити. Єдине – з, який також сидів у журі, вдалося поспілкувалися ближче, бо ж Аня – його втхованка, між іншим», – каже мама.Окрім навчання у 21 луцькій гімназії, Анна Ткач, як виявилося, ще й вихованка вокальної академії Олександра Пономарьова і одного разу дівчинка навіть була із ним в сольному турі у Дніпрі, куди співак запросив юну вокалісту особисто.«На той час Аня була лише раз в нього на інтенсивні, але за ту годину він встиг відмітити її, як дуже потужну вокалісту», – із гордістю розповідає Марія Гредасова.Аня каже, що коли мама їй сказала про пропозицію заспівати на одній сцені з відомою зіркою естради, то вона спочатку думала, що то – жарт. «Коли мама мені це сказала, то я спочатку не повірила, думала, мама несерйозно. Так вийшло, що їхати потрібно було вже за два дні після того, як запросили. Ми відкинули усі плани, зібралися і попрямували у Дніпро», – говорить Аня.Окрім Олександра Пономарьова, у складі журі було ще дев’ятеро відомих фахівців музичного мистецтва, які безпосередньо спеціалізуються на дитячому вокалі. Кожен із них мав свої критерії оцінки виступу, але основною вимогою до конкурсу було володіння вокалом, голосом та технічні навички юного артиста. Анні Ткач присудили 96 балів зі ста можливих, бо вона просто «розірвала» усіх своїм звучанням і манерою. Марія тішиться з того, як на її доньку реагували судді, коли під час виступу на половині екрану показували шквал емоцій колегії.Усього переможців – семеро. Кожен, хто переміг у своїй віковій категорії, отримав запрошення на червону доріжку на найвідомішу музичну подію року – премію M1 Music Awards 2019, що відбудеться вже 30 листопада у Києві.«Діти йтимуть, як справжні зірки, разом зі своїми кумирами, сидітимуть з ними у партері, даватимуть інтерв’ю», – розповіли, що хоч ще і не оголосили дрескод, але над образом задумуються. Мама каже, що хотіла б підібрати для Ані щось витончене і ніжне, але не дуже доросле. Мовляв, хоч дитина і артистка, але повинна залишатися дитиною.Сценічні образи Анни – то ціле мистецтво: роздуми, підбір, примірки, пошиття і все зазвичай в останній момент перед виступом. Підбирає костюми, зачіски і мейк сама, звісно, не без допомоги мами та викладачки, але ідею образу продумує саме дівчинка. З костюмами допомагає особиста швея«Важливо, аби костюми не були схожими, бо ж глядачам буде нецікаво дивитися на одне і те ж щоразу. На «Чорноморських іграх» у мене була сукня в паєтки», – починає розповідати Аня, а мама додає, що її дитина і взагалі любить каміння, щоб усе виблискувало. «З костюмами у нас така ситуація, що шиємо ми їх за 2-3 дні перед виступом. Можемо думати-думати, а перед конкурсом приходить в голову ідея з образом, то нашій швеї і доводиться працювати ночами. Просто пройтися магазинами – нецікаво і безрезультатно, там завжди все більш стандартне, на сцену толком нічого ніколи й не знайдеш, а нам потрібне щось оригінальне і незвичне. Нам навіть інші викладачі часто компліменти роблять, що у нас завжди дуже круті образи», – каже Марія Гредасова.Зазначають, що є багато критеріїв ідеального сценічного образу, на зручність зважають, але це – не насамперед. Часом Ані і взагалі доводиться терпіти жахливий дискомфорт. Дівчинка розповіла про один з таких костюмів.«У мене є такий плащ цікавий з блискавками, хоча усі думають, що то каміння, бо виблискує так само, то я його взагалі одягати не хотіла. Казала мамі, що одягну вже перед самим виступом, бо коловся і «кусався» жахливо, як їжак. Але з часом і таке звикається. За кулісами потрібно зібратися і на сцену виходити з посмішкою, щоб ніхто не бачив, що тобі там щось коле чи натирає», – ділиться Анна.Аня розповіла, що вокалісту не можна "закидати" вокал більше, ніж на два тижні, бо потім не буде виходити жодна пісня правильно, а часу, щоб відновитися, потрібно дуже багато. Тиждень – максимум, що можна дати відпочинку.З раціону – жодних газованих напоїв і крихкої їжі. Не можна нічого, що могло б подразнювати голос, але мама Ані каже, що час від часу дозволяють доньці такі ласощі, коли на горизонті найближчим часом не «світить» якийсь конкурс. Дуже сувора дієта починається за тиждень–два перед самим виступом.«Я не думаю, що дитина буде отримувати задоволення від справи, якщо її постійно супроводжуватимуть лише заборони», – каже Марія.Аня розповіла, що їй для розспівування вистачає 20 хвилин, після починає тільки розбирати саму пісню, бо без «розминки» зв’язок є усі шанси зірвати собі голос, а відновлюється він дуже й дуже довго.«В нас була така ситуація, що мав бути конкурс, а викладача десь не було, вирішили тренуватися самі. Наступного дня отримали весь комплект – горло, ларингіт, зірвані голосові зв’язки. Після цього самодіяльністю вирішили не займатися, це справа – знаючих людей», – говорить мама Ані.Якщо у викладачки Ані Інни не виходить провести заняття особисто, то дівчинка вже знає, що багато співати не можна, потрібно бути обережною.Марія Гредасова переконує, що дитина повинна бути на сцені постійно, не можна закидати справу, адже співати на сцені і у студії – різні речі. Щоправда, з виступами у Луцьку якось не склалося. Мама підозрює, що місцеві організатори просто не знають, що у них поруч є така талановита дитина. Марія заявила, що вже цього року Аня буде підкорювати сцену проекту «Голос діти».«Це – вже не зовсім конкурс, а, власне – шоу. Минулих років ми иам не хотіли брати участі, знали, яка це м’ясорубка. Там немає такого, що дитина пробивається суто на таланті. Це шоу, там повинна бути і зовнішність, і харизма, і родзинка. Знаємо такі приклади, коли сильні діти вилітали з проекту раніше, ніж слабкі діти, бо це ж – шоу. Коли Аня була меншою, ми категорично не хотіли туди йти, бо це ж – дитина. Як ти їй не пояснюй, вона однаково буде сприймати можливі поразки боляче. Але дитина моя трохи виросла. Як назвав її один відомий педагог – «Аня-акула». То ж зубки ми наростили і на такі ситуації дивимося простіше. Вона розуміє, що «Голос» - це всього лише шоу, тому до якого етапу дійде дитина залежить від багатьох факторів. Цього року ми вирішили, що на кастинг підемо. Думаємо, що вже варто і ми готові», – рішуче каже Марія.Аня тішиться, що поруч з нею такі люди, які у всьому її підтримують і, якщо спочатку тато Ані не дуже серйозно ставився до захоплення дитини вокалом, то сьогодні пишається успіхами доньки і знає, що зовсім скоро на українській естраді засяє нова зірка – Анна Ткач.СпілкуваласяФотота зі сторінки Анни Ткач у Facebook.