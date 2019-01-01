Секс-бізнес і проституція у Луцьку: хто, як, за скільки і «під ким»

Інсайдерка), яка володіє інформацією зсередини сфери секс-послуг у Луцьку, розповіла журналістам видання про реалії місцевої проституції. За її словами, торгівля тілом в місті не обмежується тільки «нічними метеликами» з Рівненської. Більше того, Рівненська – це найстрашніша сторона секс-індустрії міста у всіх значеннях цього слова. Але про неї – трохи згодом.За словами співрозмовниці, нормальні гроші за сексуальні послуги у Луцьку платять тільки тим, хто вміє тримати язик за зубами і у жодному випадку нікому не скаже ні слова про клієнта. Чималу суму ладні платити ті, хто боїться втратити хорошу репутацію і сім’ю.Такі, звісно, ж шукають платні любовні втіхи не на Рівненській, а користуються послугами так званих елітних повій.За інформацією Аліни, у Луцьку є молода жінка, «під якою» зараз працюють три–чотири дівчини. Вона – відома в місті людина, власниця студії танців.«Щоб не було проблем, вона зазвичай відсилає дівчат на Рівне, на Львів, на Київ або на багаті села. Наприклад, у Милушах є багато людей, які забезпечені і можуть собі дозволити відпочити різнобічно з дівчиною. Ця так би мовити сутенера несе відповідальність за те, щоб все було нормально, щоб не було проблем. Вони домовляються, дівчина не бачить людини, просто їде туди і все. Потім вона зразу їде до тої сутенері і віддає частину грошей. У неї заможні батьки, вона має свою студію танців. Вона має змогу відпочивати і знайомитися з людьми, які потім стають клієнтами.Їхні клієнти – чоловіки, які мають гроші. Дівчата виїжджають до них на годину, на дві. Інколи виїжджають в Рівне чи в Львів. Вони з ними їдять, відпочивають, танцюють для них. Це свого роду ескорт, це елітна проституція, яка не має нічого спільного з тим, що на Рівненській. Ці дівчата дійсно гарно виглядають, у них немає проблем зі здоров’ям, вони гарно себе поводять, а головне – нічого не розголошують.За години дві такі дівчата мають 200 доларів, мінімум – 100, а якщо залишаються на ніч, то до 500.Дівчина, яка погодилася поділитися інформацією з журналістами, розповіла, що нерідко на гачок спокуси задоволенням за гроші втрапляють і люди «при посадах», серед них – чоловіки зі сфери СБУ, прикордонники, працівники «білого дому», депутати. Дівчата для такого кола людей – не з Рівненської.«Була в нас дівчина в Луцьку, яка мала під собою ще декілька дівчат, які надавали секс-послуги за гроші для людей «при посадах».Ці дівчата навчалися у ВДУ (). Вони не мали достатньо грошей, але були цікаві. У тієї жінки був підхід: ми з вами бачимося, гарно проводимо час і 100% зберігаємо інформацію в таємниці. А високопосадовці люблять посидіти, випити, поїсти, поговорити, тости сказати. Їм такі домовленості підходили.Але зараз її немає в Україні. Вона зробили вчинок, за який зневажають. Вона, будучи тоді між багатьма людьми, вкрала золоті речі і інше цінне майно.Вона виїхала за кордон. За рік часу вона тут назбирала нормально грошей і могла собі це дозволити. Тут вона працювала, крім тої діяльності, лаборантом в ВДУ», - розповідає Аліна.Місцем, куди лаборантка відправляла дівчат на виклик до солідних людей, найчастіше був готель «Срібні лелеки», рідше – готель «Колобок» під Луцьком.За словами Аліни, однієї з дівчат, які працювали «під» лаборанткою, вже взагалі не стало, інша частково у цій сфері залишилася, ще одна вийшла заміж у Рівному за високопосадовця.Інсайдерка розповіла, що їй відомо про трьох людей у Луцьку, які мають або мали «під собою» дівчат за викликом (окрім тих, які працюють на Рівненській). Перша, як вже згадували, власниця студії танців, друга – екс-лаборантка СНУ імені Лесі Українки, а третій – чоловік, який раніше працював податківцем, а тепер шукає людей для нібито легального працевлаштування за кордоном.«Він жив за «Модерн Експо»… Робив справді погані справи і не одній людині зіпсував життя. Раніше працював у податковій. Зараз обманливим способом шукає дівчат, щоб відправити за кордон. Шукає, щоб нібито відправити працювати нормально і не у такій сфері, але насправді і в такій теж (). Пропонує Францію, Німеччину.Зараз він вже не працює в податковій. Він так само шукає дівчат для секс-послуг, дає їм вживати наркотики. У нього свого часу були проблеми з перевезенням наркотиків через кордон. Але досі перевозить. Ті дівчата, які відкривали рота, їх вже немає в живих.В нього була дівчина, з якою він зустрічався. За дивними обставинами її збила машина, потім вона довго лежала в лікарні. Коли її виписали, він наркотичними засобами її стравлював. Десь 8 місяців тому вона померла. Переписала йому майно у стані неадекватності, але це все поки недоведене. Залишилася маленька дочка», – каже співрозмовниця.Від дівчат, які торгують собою на Рівненській, переконує інсайдерка, багато проблем. І те, що клієнту ніхто не гарантує конфіденційність, – не найбільша.«Найгірше на Рівненській – те, що дівчата там зазвичай на наркотичних засобах. Які саме вживають, я не знаю, але те, що вживають, це 100%. Часто вони мають при собі препарати психотропні чи наркотичні, які вводять людину в неадекватний стан. Майже зразу людина засинає. Нерідко після того можуть і обчистити клієнта. Так дівчата діють, якщо вже перевірили, що людина має при собі гроші.Мої знайомі їздили на Рівненську не так давно. Хотіли взяти дівчину. Побачили, що ніби нормальна. Дівчина запитала, чи є в них якийсь наркотичний засіб, щоб не засинати, бо не має сили. Хлопці відмовилися і поїхали», – розповідає співрозмовниця.Дівчина додає, що проституток з вулиці Рівненської «кришує» чоловік, якого звати. Він живе не в Луцьку, має дружину і дітей: «За ці слова я відповідаю, бо знаю на 100% і знаю не з чуток. Там все контролюють: хто, коли і скільки приносить. Але Рівненська псує життя жінкам і дівчатам, які просто трохи оступилися в житті, їм ніхто вчасно не допоміг і вони просто не мають сили волі. Там наркотики, алкоголь».Аліна запевняє, що поліція Луцька частково знає про те, що відбувається. Більше того, за її словами правоохоронці навіть співпрацюють з деякими дівчатами:«Поліція знає, що є дівчата, які проводять час з тими людьми, які якимось чином поліції потрібні. Потрібні в тому плані, що вони щось знають чи є злочинцями. Такі дівчата співпрацюють з поліцією. Я знаю двох таких дівчат. Вони, до речі, мають сім’ї і дітей. Нерідко такі дівчата підсипають щось клієнту, забирають гроші і ще й підкидають наркотики.Одна з них – дружина того Ігоря, про якого я вже згадувала як про «кришу» на Рівненській. Тому певною мірою Рівненська – це їхній сімейний бізнес. Його дружина знає різних людей, які часто їздять за кордон, перевозять товар, мають гроші і хочуть відпочити з дівчатами».У розмові інсайдерка озвучила актуальні на теперішній час розцінки на ринку секс-послуг у Луцьку.«Якщо це чоловік, для якого важливо, щоб все було безпечно і без розголошення, то розцінка – 100-200 доларів за годину-дві, включаючи і статевий акт. Якщо звичайна нормальна дівчина і чоловік середнього достатку, то пропонують за еротичний масаж від 300 до 500 гривень, а разом зі статевим актом 700 – 1000 гривень.Мінет у Луцьку коштує від 300 до 600 гривень. Статевий акт – від 700 до 1000 гривень. Це якщо звичайна дівчина, яка розуміє, на що вона йде. Якщо під людьми, то ти маєш від 100 доларів до 200. Але їх треба ще поділити з тим, хто над тобою. Ну але тоді дівчина робить це безпечно, в гарних умовах, ні в чому собі не відмовляючи і маючи зазвичай гарне до себе ставлення від клієнта».Щодо еротичних масажів, то їх, переконує дівчина, у Луцьку пропонують зробити не тільки на виїзді, а й у деяких так званих масажних салонах. Один із таких –).Попри те, що двері туди нібито зачинені, клієнтів приймають «по дзвінку», відчиняючи двері, аби впустити та зачиняючи одразу знову.Окрім тих послуг, вартість яких можна прочитати у відкритому доступі на сайті салону, тут, переконує співрозмовниця, можуть задовольнити і сексуальні фантазії та побажання клієнта.«Мені з управління () пропонували піти працювати у такий салон. Але я не погодилася. Я думаю, можливо, хотіли, щоб там працювала своя людина», - каже дівчина.На запитання про те, як шукають жінок для сексуальних втіх ті, хто хоче обрати варіант «не з Рівненської», співрозмовниця відповідає, що зазвичай чоловік через знайомих виходить на ту, хто має «під собою» таких дівчат. Телефоном або при зустрічі обирають варіант відповідно до вподобань, а далі так звана сутенерка скидає клієнту посилання на сторінку дівчини чи дівчат у соцмережі Facebook і подальша комунікація та домовленості відбувають саме тут.На завершення розмови дівчина додає, що досі живе у середовищі, якому близький секс-бізнес. Утім, додає, реалії цієї сфери страшні навіть у такому невеликому місті, як Луцьк. Саме тому погодилася на цю розмову і вирішила трохи відкрити очі суспільству на цю проблему.Зауважимо також, що за коментарем з приводу бачення ситуації з проституцією в місті видання звернулося до начальника відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Він розповів, що за 7 місяців цього року правоохоронці склали 7 адмінпротоколів на жінок, які займалися проституцією. Усі ці протоколи стосуються жінок, які займалися наданням секс-послуг на вулиці Рівненській. Ці протоколи направили на розгляд адміністративної комісії при міській раді. Зауважимо, що згідно з українським законодавством, за проституцію "грозить" лише адміністративна відповідальність, за сутенерство ж - кримінальна.Щодо масажного салону «Карамель» Олександр Мельничук запевнив, що було кримінальне провадження, в рамках якого здійснювали досудове розслідування. Але складу злочину не виявили, іншими словами – за версією поліції сексуальних послуг там не надають.У відповіді на запитання про те, як саме поліцейські перевіряли, чи надають у масажному сало «Карамель» секс-послуги, Олександр Мельничук небагатослівний.«Був ряд оперативної роботи, але її результати не такі, на які ми очікували», – каже поліцейський.На запитання про те, чи це єдиний масажний салон Луцьку з натяком на секс-послуги, Мельничук відповів: «У цьому випадку йдеться про групу масажистів, які працювали в салоні. А перед тим виявили також одну масажистку. Вона була доступна і задокументована. Відкрили кримінальне провадження. Його скерували до суду».Текст