«Коли кудись їду, сумую за своєю квартирою», або Як це жити в «Суперновій»*

Олена Курдельчук приїхала у Луцьк декілька років тому на навчання з Києва. І не випадково, адже дідусь дівчини – родом із Волині. Він свого часу здобував освіту та працював у столиці, де заснував свою юридичну фірму, і взяв до своєї команди випускників луцького вишу – Східноєвропейського національного університету. Тож дідусь запропонував й онуці вступити в луцький університет на факультет іноземної філології.



«На жаль, після затяжної хвороби він помер…Якось він дав мені настанову закохатися у Волинь. І я закохалася! Але, чесно кажучи, спочатку Луцьк я не дуже вподобала. Місто мені здавалося надто маленьким та трошки дикуватим, якщо порівнювати з Києвом. Після появи моєї донечки Аліси, якій вже 2 роки, усе змінилося. Я вирішила, що хочу тут із нею оселитися. Бо мені комфортно, бо немає зайвої метушні, заторів та інших проблем великого міста», – поділилася Олена.



Затяжні пошуки власного житла



Опісля переїзду у Луцьк Олена деякий час орендувала житло. Утім, із народженням доньки ситуація кардинально змінилася – не всі орендодавці дозволяли вселятися з дитиною. Тому після «сімейної наради» з батьками дівчина вирішила припинити пошуки зйомної квартири та зайнятися пошуками власної оселі мрії.



Олена каже, що навіть добре запам’ятала той момент, відбувалося все в пору, коли особливо хочеться вірити в дива, – під час новорічно-різдвяних свят. Однак диву передував кропіткий процес вибору та врахування всіх «за» і «проти».



«Узагалі майже все своє життя я мешкала у приватних будинках. А це – тиша, затишна територія довкола, чисте повітря. Під час пошуку квартири хотіла, щоб усе це лишилося. Я об’їздила, мабуть, усі новобудови Луцька, неважливо у центрі вони були чи на окраїні міста. У всіх було щось не те…Але в всьому цьому якась святкова магія таки була – доля познайомила мене з Андрієм Разумовським (ред. – директор будівельної компанії «Інвестор»). Він розповів, що будує житло і запропонував показати об’єкти, які втілює



Проводжати сонце на «Суперновій»



Олена прискіпиливо оглядала всі новобудови від будівельної компанії «Інвестор» у Луцьку та поблизу:«Сіріус», «Супернову», «Оріон»,



«Усі будинки надзвичайно захопили і було важко обрати щось одне. Спочатку ми зупинилися на варіанти житла в «Оріоні». Але площа квартири була величезною для нас із донькою – понад 100 «квадратів». Тож врешті вирішили купити квартиру на десятому поверсі другого будинку ЖК «Супернова», що розташований в районі вулиць Львівської та Потебні . Та й коли оглядали житло всередині ніби щось зойкнуло і я зрозуміла, що це – точно моє», – каже Олена.



Власниця оселі від «Інвестора» зауважила, тепер має не тільки свій куточок, а й місце, звідки не хочеться йти.



«У квартирі – панорамні вікна – це прекрасне рішення забудовника. Щодня тут я милуюся заходом сонця і це щось неймовірне! Дух перехоплює! З іншого ж боку Старе місто, наче на долоні: замок Любарта, кірха, костел апостолів Петра і Павла, ЦУМ. І найголовніше – поблизу «Супернової» знаходиться ботанічний сад, тому я впевнена, що все так і залишиться, адже будувати там – зась. Ми з донькою також частенько гуляємо в зеленій зоні у хорошу погоду», – із захватом розповідає дівчина. І додає, що тепер більшість фото у її соцмережах зроблені саме з «Супернової».



«Впевнена у нашій з донькою безпеці»



Оскільки Олена Курдельчук – мама 2-річної дівчинки, під час вибору помешкання зважала й на наявність атракцій для дитини та безпеку. І влучила в десятку.



«Ма-а-а, я не оцю соб ти з тьотьою говолила, хоцю толтікі в піску лобити», – ніби підтверджує це Аліса.



Тим часом Олена стишено мовить: «Якщо побачить дитячий майданчик – її вже звідси не витягнеш. І неважливо, йдемо ми в той час у дитсадок чи за цукерками». Молода мама відзначила, що ще однією перевагою «Супернової» є дитячі майданчики, яких на території два – для старших і найменших діток.



«Зізнаюся, що не пускаю доньку гратися десь на загальних дитячих майданчиках. Я хвилююся, боюся, що вона маленька, а старші діти можуть її просто десь не побачити, ненароком зачепити…У ЖК «Супернова» все інакше. До того ж, усе новеньке, немає жодної іржавої деталі чи «зайвого» гвіздка», – зауважила вона.



Дівчина впевнилася, що територія «Супернової» безпечна навіть зараз, коли будівництво ще триває і на території поки немає відеоспостереження. Так, розповідає вона, якось у метушні забула свій телефон на капоті автівки, пішла додому і впродовж двох годин займалася хатніми справами. Коли згадала про гаджет, він був точнісінько на тому ж місці – так і лежав на машині. Другий життєвий випадок – ключі, залишені у дверях автомобіля, за ніч також ніхто не зачепив.



Вирізняється «Супернова» на тлі інших новобудов й освітленням. «Як відомо, супернова – найяскравіша зірка. Назва житлового комплексу себе виправдовує. У той час, коли в дворах багатьох будинків – темрява, нам йти додому точно не страшно», – констатувала Олена.



До центру – 7 хвилин автівкою



«Багато хто каже, що Львівська – це фактично окраїна Луцька і звідси проблематично кудись доїхати. Нічого подібного! Для мене, як мешканки Києва в минулому, у Луцьку немає далеких відстаней. Наприклад, на авто я можу доїхати до центру за 5-7 хвилин. Якщо якісь ремонти доріг чи, на жаль, аварія – за 20 хвилин», – підрахувала мешканка «Супернової».



За її словами, приємний бонус для мешканців «Супернової» – паркомісце. Втім, якщо ж у вас немає автомобіля чи він у ремонті – це не створить додаткових незручностей, наголошує дівчина, адже поряд знаходяться зупинки громадського транспорту, аптеки, магазини, кафе.



«На території житлового комплексу має бути навіть свій дитсадок! Тобто «Супернова» фактично буде маленьким містом у місті», – мовила власниця квартири від «Інвестора» і додала, приємні емоції з моменту купівлі житла і через рік не змінилися.



«Я досі знаходжуся в ейфорії. І коли їду кудись, завжди сумую за цим місцем. Якщо ви теж роздумуєте над купівлею свого житла, хочете, щоб надійно, якісно, затишно, то щиро раджу одразу дивитися помешкання від «Інвестора». Якби була можливість, то я б собі і другу квартиру теж купила», – зізналася Олена.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опісля переїзду у Луцьк Олена деякий час орендувала житло. Утім, із народженням доньки ситуація кардинально змінилася – не всі орендодавці дозволяли вселятися з дитиною. Тому після «сімейної наради» з батьками дівчина вирішила припинити пошуки зйомної квартири та зайнятися пошуками власної оселі мрії.Олена каже, що навіть добре запам’ятала той момент, відбувалося все в пору, коли особливо хочеться вірити в дива, – під час новорічно-різдвяних свят. Однак диву передував кропіткий процес вибору та врахування всіх «за» і «проти».«Узагалі майже все своє життя я мешкала у приватних будинках. А це – тиша, затишна територія довкола, чисте повітря. Під час пошуку квартири хотіла, щоб усе це лишилося. Я об’їздила, мабуть, усі новобудови Луцька, неважливо у центрі вони були чи на окраїні міста. У всіх було щось не те…Але в всьому цьому якась святкова магія таки була – доля познайомила мене з. Він розповів, що будує житло і запропонував показати об’єкти, які втілює «Інвестор» , – пригадує дівчина.Олена прискіпиливо оглядала всі новобудови від будівельної компанії «Інвестор» у Луцьку та поблизу: «Юпітер» «Струмочок» . Дівчина каже, що важко було на чомусь зупинитися, адже всі комплекси виглядали стильно і сучасно, мали просторе планування та достатньо місця на території довкола.«Усі будинки надзвичайно захопили і було важко обрати щось одне. Спочатку ми зупинилися на варіанти житла в «Оріоні». Але площа квартири була величезною для нас із донькою – понад 100 «квадратів». Тож врешті вирішили купити квартиру на десятому поверсі другого будинку ЖК «Супернова», що розташований в районі вулиць Львівської та Потебні . Та й коли оглядали житло всередині ніби щось зойкнуло і я зрозуміла, що це – точно моє», – каже Олена.Власниця оселі від «Інвестора» зауважила, тепер має не тільки свій куточок, а й місце, звідки не хочеться йти.«У квартирі – панорамні вікна – це прекрасне рішення забудовника. Щодня тут я милуюся заходом сонця і це щось неймовірне! Дух перехоплює! З іншого ж боку Старе місто, наче на долоні: замок Любарта, кірха, костел апостолів Петра і Павла, ЦУМ. І найголовніше – поблизу «Супернової» знаходиться ботанічний сад, тому я впевнена, що все так і залишиться, адже будувати там – зась. Ми з донькою також частенько гуляємо в зеленій зоні у хорошу погоду», – із захватом розповідає дівчина. І додає, що тепер більшість фото у її соцмережах зроблені саме з «Супернової».Оскільки Олена Курдельчук – мама 2-річної дівчинки, під час вибору помешкання зважала й на наявність атракцій для дитини та безпеку. І влучила в десятку.«Ма-а-а, я не оцю соб ти з тьотьою говолила, хоцю толтікі в піску лобити», – ніби підтверджує це Аліса.Тим часом Олена стишено мовить: «Якщо побачить дитячий майданчик – її вже звідси не витягнеш. І неважливо, йдемо ми в той час у дитсадок чи за цукерками». Молода мама відзначила, що ще однією перевагою «Супернової» є дитячі майданчики, яких на території два – для старших і найменших діток.«Зізнаюся, що не пускаю доньку гратися десь на загальних дитячих майданчиках. Я хвилююся, боюся, що вона маленька, а старші діти можуть її просто десь не побачити, ненароком зачепити…У ЖК «Супернова» все інакше. До того ж, усе новеньке, немає жодної іржавої деталі чи «зайвого» гвіздка», – зауважила вона.Дівчина впевнилася, що територія «Супернової» безпечна навіть зараз, коли будівництво ще триває і на території поки немає відеоспостереження. Так, розповідає вона, якось у метушні забула свій телефон на капоті автівки, пішла додому і впродовж двох годин займалася хатніми справами. Коли згадала про гаджет, він був точнісінько на тому ж місці – так і лежав на машині. Другий життєвий випадок – ключі, залишені у дверях автомобіля, за ніч також ніхто не зачепив.Вирізняється «Супернова» на тлі інших новобудов й освітленням. «Як відомо, супернова – найяскравіша зірка. Назва житлового комплексу себе виправдовує. У той час, коли в дворах багатьох будинків – темрява, нам йти додому точно не страшно», – констатувала Олена.«Багато хто каже, що Львівська – це фактично окраїна Луцька і звідси проблематично кудись доїхати. Нічого подібного! Для мене, як мешканки Києва в минулому, у Луцьку немає далеких відстаней. Наприклад, на авто я можу доїхати до центру за 5-7 хвилин. Якщо якісь ремонти доріг чи, на жаль, аварія – за 20 хвилин», – підрахувала мешканка «Супернової».За її словами, приємний бонус для мешканців «Супернової» – паркомісце. Втім, якщо ж у вас немає автомобіля чи він у ремонті – це не створить додаткових незручностей, наголошує дівчина, адже поряд знаходяться зупинки громадського транспорту, аптеки, магазини, кафе.«На території житлового комплексу має бути навіть свій дитсадок! Тобто «Супернова» фактично буде маленьким містом у місті», – мовила власниця квартири від «Інвестора» і додала, приємні емоції з моменту купівлі житла і через рік не змінилися.«Я досі знаходжуся в ейфорії. І коли їду кудись, завжди сумую за цим місцем. Якщо ви теж роздумуєте над купівлею свого житла, хочете, щоб надійно, якісно, затишно, то щиро раджу одразу дивитися помешкання від «Інвестора». Якби була можливість, то я б собі і другу квартиру теж купила», – зізналася Олена.

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