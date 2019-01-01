«Триста гривень і банка меду»: як ВолиньPost шукав проституток на Рівненській. ВІДЕО

На зупинці – декілька дівчат у короткому вбранні, хто на підборах, а хто вже й босяка ледве міг втриматися на ногах. Поруч з ними – декілька чоловіків. Разом компанія розпиває алкоголь.Ми ж – за деревами неподалік від зупинки, спостерігаємо.Приїздить автомобіль, недорогий, із затонованими вікнами, стає на «аварійку» одразу біля «Берізки». До машини майже одразу підходить один з тих чоловіків, який стояв біля дівчат. Пафосно і з цигаркою в руках щось пояснює водію легковика декілька хвилин, нахилившись у вікно переднього пасажирського сидіння. Згодом машина рушає з місця і зупиняється на декілька метрів далі від «Берізки», продовжують розмову уже там. Через хвилини три один з чоловіків виходить з авто, а водій рушає і їде геть.Через якийсь час до зупинки під’їжджає вже інша автівка і знов стає на «аварійку».Як згодом розповів один із місцевих таксистів, «аварійка» біля «Берізки» – сигнал від тих, хто хоче «зняти» повію. Чоловіки під’їжджають, зупиняються, блимають фарами, до них підходить так званий сутенер і запитує, яка саме дівчина потрібна, інформує про розцінки, домовляється.Аби переконатися, що це діє, наступного разу просимо знайомого стати тут на «аварійку». Таки діє. Чоловік із зупинки підходить до автівки і питає чи «дєвушка нада». «Є дєвушка», – каже і пропонує «Наташку, харошеньку». За 800 гривень за годину або 3000 гривень за ніч. І показує її здалеку.«Хароша дівчина. Є ше страшні, але на*уй тобі страшна. Сама путьова, сама хароша», – рекламує «продавець».Хлопець-"клієнт" питає, чи здорова. «Лічно я за ними дивлюсь. Кожен тиждень в лікарню їздять. Там всьо чьотко. Ти хоть не бери тих, шо будуть менші ростом. На будуще тобі скажу. Є ше менші тут ростом, то вони, *ука.., ну…», – продовжує так званий сутенер. Але клієнт каже, що трохи не по його «габаритах» ця дівчина, дякує і їде.В один із вечорів, коли намагалися знайти повій на Рівненській і стояли у хащах біля «Берізки», до нас підійшов чоловік років 50.«Дівчата, скільки берете?», – перше, що каже до нас. Розуміємо, що можемо з цієї розмови чимало дізнатися, тож розвиваємо діалог. «А скільки даєте?», – відповідаємо. Чоловік каже, що може запропонувати 300 гривень за годину, бо зарплату має невелику, працює охоронцем в одній з установ неподалік. У свою «каптьорку» і запрошує. Каже, там і диван є, і тапчан. Пропонує і пляшчину перед тим купити, посидіти. Якщо триста гривень мало, чоловік пропонує ще меду дати, бо має пасіку. Каже, роки – не головне, «хочеться розслабитися, любві хочеться».Чоловік розповідає, що одружений. Більше того, дружина навіть знає про такі його періодичні пошуки любові. Але каже, що «походиш, а в сім’ю вернешся». За словами охоронця, дівчата «з зупинки» коштують 800 гривень за годину, але на них «страшно дивитися», бо спиті. Додає, що постійно п’ють тут із так званими сутенерами, бійки влаштовують, його навіть одного разу «обчистили».Співрозмовник поділився, що дівчат «із зупинки» ніколи не знімав. Надто дорого. Та часом трапляються інші, які хочуть просто підзаробити «самі на себе», ні з ким не ділившись, і готові віддатися дешевше.Ми ж кажемо чоловікові «не сьогодні» і їдемо з луцької вулиці «Червоних ліхтарів».У розмові здівчина, якій ізсередини відома секс-індустрія у Луцьку, розповіла, що від дівчат, які торгують собою на Рівненській, багато проблем. І те, що клієнту ніхто не гарантує конфіденційність, – не найбільша.«Найгірше на Рівненській – те, що дівчата там зазвичай на наркотичних засобах. Які саме вживають, я не знаю, але те, що вживають, це 100%. Часто вони мають при собі препарати психотропні чи наркотичні, які вводять людину в неадекватний стан. Майже зразу людина засинає. Нерідко після того можуть і обчистити клієнта. Так дівчата діють, якщо вже перевірили, що людина має при собі гроші. Мої знайомі їздили на Рівненську не так давно. Хотіли взяти дівчину. Побачили, що ніби нормальна. Дівчина запитала, чи є в них якийсь наркотичний засіб, щоб не засинати, бо не має сили. Хлопці відмовилися і поїхали», – розповідає співрозмовниця.Дівчина додає, що проституток з вулиці Рівненської «кришує» чоловік, якого звати Ігор. Він живе не в Луцьку, має дружину і дітей: «За ці слова я відповідаю, бо знаю на 100% і знаю не з чуток. Там все контролюють: хто, коли і скільки приносить. Але Рівненська псує життя жінкам і дівчатам, які просто трохи оступилися в житті, їм ніхто вчасно не допоміг і вони просто не мають сили волі. Там наркотики, алкоголь».Зауважимо, за інформацією начальника відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, за 7 місяців цього року правоохоронці склали у Луцьку 7 адмінпротоколів на жінок, які займалися проституцією. Усі ці протоколи стосуються тих, які займалися наданням секс-послуг на вулиці Рівненській. Ці протоколи направили на розгляд адміністративної комісії при міській раді. До слова, згідно з українським законодавством, за проституцію «грозить» лише адміністративна відповідальність, за сутенерство ж – кримінальна.