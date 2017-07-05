Бренди серед дрантя: як лучанка заробляє, продаючи секонд-хенд в Instagram

Карина здобуває освіту бухгалтера, але паралельно з навчанням на стаціонарі у луцькому виші відкрила у Instagram власний магазин брендового одягу. Дівчина купує товар на секонд-хендах, доводить його до ладу і перепродає через акаунт у соцмережі.



Схема такого бізнесу – давно не новинка, але досить популярна і користуєься попитом в основному серед молоді, яка хоче одягатися стильно, якісно, але водночас – бюджетно.



Спосіб купувати б/у одяг через Instagram обирають ті, хто не готовий прокидатися о 4 ранку, штовхатися в чергах, бігати за речима і битися з навіженими «базарницями».



Про свій магазин, основне у роботі інтернет-продавця секонду, прибутки та проблеми молода бізнесвумен з Луцька розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.



Підйом о 4 ранку, копирсання у дранті і нон-стоп графік



Магазину Карини



Далі – декілька годин в пошуках хороших брендових речей серед куп мотлоху і дрантя. А потім надважливе завдання – зробити так, аби ніхто, окрім самого покупця, не зміг зрозуміти, що ця річ – не нова.



«Фото, анонс, реклама, «обнова», спілкування з покупцями, пакування одягу, відправлення до точок призначення, здавалося б не так все й складно», – каже Карина й переконує, що це тільки на перший погляд. «Якщо люди думають, що робота продавця інтернет-магазину – це легко, то вони помиляються, ця справа займає практично весь мій час», – додає дівчина.







На питання, чому саме таку справу вирішила почати, відповідає, що сама любить носити «бренди», але Луцьк – то таке місто, де придбати оригінальні Zara, Levi's, Bershka, Primark та інші марки можна, на жаль, тільки на секонд-хенді. «Ходила спочатку туди для себе, але так вийшло, що мій хлопець займався інстаграмною барахолкою вже давно, тож з часом і я вирішила підключитися до цього бізнесу. Він продає чоловічий одяг, а я – жіночий. Він мені у всьому допоміг: і гроші для старту проекту дав, і пояснював, що до чого, навіть декілька разів бігав зі мною за жіночими речами. Мені було простіше, бо не потрібно було у всьому цьому процесі розбиратися самостійно – реклама, обнови, який одяг краще брати і все таке», – розповідає продовчиня.



Наразі на сторінці Карини – більше 10 тисяч активних підписників, але вона каже, що це зовсім не багато для такого проекту, хоча на локальному рівні цифра її влаштовує.



Як показує статистика сторінки, цільова аудиторія її аканту –здебільшого дівчата віком від 15 до 28 років. 40% клієнтів – з Луцька, багато також купують з Києва і Львова, часом відправляє одяг за кордон. Дівчина демонструє на дисплеї свого мобільного статистику бізнес-профіля.



«У Луцьку здебільшого – постійні клієнти, які вже купили раз і слідкують за обновами далі, тут потрібно вміти не опустити планку і триматися на високому рівні, аби не втратити покупців», – зауважує Карина.



На сторінці свого магазину вона продає товар виключно з секонду: одяг, взуття, сумки та аксесуари, але навіть у цьому переліку є свій алгоритм здобуття популярності «ходових» речей, який стає зрозумілим далеко не відразу.



Перш за все, логічно, що у цій системі потрібно дотримуватися сезонності товарів. «Зараз починаю зі светрів, тоді йду за штанами, верхнім одягом та взуттям, якщо маю час перед наступним завозом, то тоді дивлюся на футболки і легші кофтинки, сумки і аксесуари. Щодо розмірів, то визначаю по клієнтах, у мене це – S, М, дуже рідко беру щось більше, бо попиту на таке немає», – запевняє Карина. Серед куп одягу вона шукає тільки якісні брендові речі в хорошому стані і без ознак того, що це з секонду. «Аби після прання виглядала, як нова», – додає дівчина.







Прання – не «Галою», а фото речей – не в квартирі



Карина розповідає, що найважливіше в роботі продавця одягу з Instagram – навчитися прокидатися із самого ранку, вчасно зайняти чергу, мати міцні нерви і ноги.



Каже, якщо йти на звичайний завоз, то можна прийти до магазину о 6 – 6:30, коли на «люкси», то в 4 потрібно вже стояти перед входом.

Активно вести Instagram – також дуже важливо, необхідно час від часу знімати «сторі», записувати відео та спілкуватися з підписниками.



«Зранку – біжиш на секонд, потім приводиш речі до ладу, а це займає дуже багато часу. Далі – фото, сторі, відправка посилок, перед тим – пакування і спілкування з покупцями. До речі, щодо прання речей, трішки детальніше: важливо, щоб пральні засоби були якісними і дорогими, бо ж якоюсь звичайною «Галою» не виведеш «сліди секунду». Я завжди беру імпортний пральний порошок, хороший ополіскувач, щоб все було красиво, роблю як для себе», – переконує продавчиня.



Після того, як одяг перетвориться на «цукерочку», Карина працює над фото. Робить це тільки в студії, бо там і освітлення краще, і не потрібно шукати однаковий фон деінде, тож потрібен також транспорт, аби одяг туди довезти.



«Фото повинні бути гарними і самі по собі продавати ті речі. Основне – картинка, тому необхідно враховувати, що на це доведеться витратити чимало часу. Кадри треба робити з кожного ракурсу, згодом провести заміри і написати детальний опис: розмір, стан, бренд, ціна. Продавці-початківці чомусь думають, що писати «ціна в дірект», то – модно, але мало хто захоче витрачати зайвий час на те, аби дізнатися скільки коштує та річ, особливо, якщо це обнова і за нею тут – черга. Це ускладнює роботу самого продавця, тому на цей момент потрібно також зважати і ціну вказувати відразу під фото», – зазначає власниця інстаграмної «Фантазії».







«Краще не зариватися, ціліша будеш»



Подружок в цьому бізнесі точно немає. Конкуренція велика, особливо в невеличкому місті, де всі один одного знають. На завози ходять різні люди Молода бізнесвумен для себе вже вивчила, до кого тут краще не підходити взагалі, а з ким можна домовитись, а іноді навіть і обмінятися чимось.



«До «базарників» краще не лізти, бо то – страшні люди. До жіночок старшого віку теж, бо ті проклянуть, і будеш потім весь день ходити як обпльована (а то і в прямому сенсі). Мене одна нещодавно і взагалі просто в черзі ногами кОпати почала, бо я прийшла раніше і стояла перед нею, але тут краще не зариватися, а просто не звертати увагу – ціліша будеш. Є також такі молоді «барижки», як я, а є звичайні люди, які перед роботою просто вирішили зайти на секонд і щось собі купити, то вони стають вкінці черги і не починають скандалити, як всі інші. Багато також хлопців ходить, всі їх чомусь бояться, бо поняття гендеру на секонді відсутнє, вони, як починають штовхатися в черзі, то не дивляться – дівчина ти чи бабуся, їм однаково, аби пропхатися ближче до дверей. З базаринками часом можна домовитися, бо вони ж, як залітають в приміщення, то нагрібають все поспіль, як часом попадаються якісь молодіжні речі, які їм не підходять, то вони обмінюються, бо собі беруть щось більше для старшого покоління, але то буває рідко», – посміхаючись, Карина додає, що потрібно все тримати при собі, особливо берегти руки і нігті, а то є шанс лишити «добро» у натовпі.







«За ці 2 роки я вже встигла вивчити, де і які речі кращі. Там – брюки, там – верхній одяг, а там можна знайти круту сумку чи аксесуари. Потрібно просто набити на цьому руку і запам’ятати, що де висить. Далі забігаєш, набираєш купу речей, які на перший погляд здаються достойними, а тоді вже спокійно стаєш і перебираєш, тут потрібно це робити дуже уважно, дивитися на кожну річ декілька разів», – каже дівчина і додає, що часом буває так, що є плямка на кофтинці, думаєш, що відпереться, бо стан нової, а після прання той дефект лишається, тоді таких речей не продає або ж зазначає про цю саму пляму в описі і ставить меншу ціну, ні – лишає собі.



Розповідає, що кожен секонд-хенд має свої «гарячі» дні, тож складати графік візитів потрібно заздалегідь, зазвичай дати завозів товару не співпадають і щодня в якомусь з них є завоз. У суботу та неділю не працює на «точках», лише у нон-стоп онлайн-режимі.



«Бачила, як ламали руки і вибивали двері»



Зі слів Карини, кожен завоз – то окрема тема для веселої розповіді: «Так всього відразу й не пригадаю, не кажучи вже про те, що там потрібно бути готовим до всього».



«Минулого тижня з мене в дверях зняли кросівки, я не мала часу взуватися відразу, тож підібрала їх швидко, побігла по речі і тільки тоді натягнула взуття на ноги. При мені ламали руки, особливо активні вибивали двері до приміщення магазину. То часом буває небезпечно, тож потрібно бути готовим до всього і не нариватися, якщо ти дівчина і не готова битися, раптом доведеться», – продовжує Карина.







Прибуток – до 15 тисяч в місяць



Карина каже, що для того, аби створити свій інтернет-магазинчик з одягом із секонду, достатньо мати в гаманці близько 3-х тисяч гривень, все це лише для закупки товару і оформлення фото. Дівчина постійно жартує, що головне тут – міцні нерви, бо на стартовий капітал можна заробити, трохи «почистивши» власну шафу від зайвого, а от нерви і терпіння тут знадобляться із запасом.



Охочих «запустити» свій проект сьогодні попереджає, що починати цей бізнес з нуля зараз – майже нереально. Аргументує це тим, що секонди останнім часом дуже зіпсувалися, а товару нормального просто немає, або ж трапляється вкрай рідко.



«Коли я відкривала магазин 2 роки тому, то виходила після завозу з великими пакетами і крутим одягом в них, а зараз часто взагалі нічого не знаходжу. Наразі в планах – плавно переходити з б/у речей на нові, замовляти одяг з-за кордону і шукати постачальників в Україні», – ділиться планами Карина. Каже, що закінчить навчання і відкриватиме свій шоурум, аби покупці могли прийти і приміряти речі безпосередньо на місці.







Зі слів продавчині, на початку бізнесу її доходи були не дуже великими, але «в нуль» вийшла вже після першої обнови. «Коли починала працювати з товаром із секонду, то фотографувала на телефон вдома, але навіть тоді бізнес був рентабельним», – говорить дівчина.



Влітку прибутки Карини зазвичай менші, підвищуються в холодну пору – осінь, зима. Найбільші – взимку, особливо – на свята: «Починала я із прибутку у 5 – 7 тисяч гривень, а зараз можу мати приблизно 15 тисяч гривень за місяць. В середньому намагаюся робити обнову раз на 2 тижні, хотілося б частіше, але знову ж таки – нормальний товар на секонді зараз знайти дуже важко».



Як «розкрутити» сторінку магазину у Instagram



Методи Карини – реклама, участь у «гівах», а часом – розкрутка через сторінки відомих блогерів.



«Перш за все, перед кожною обновою я замовляю рекламу у Instagram. Без неї нікуди, хоч вона мені і не дуже подобається», – каже дівчина. На її переконання, це – один з основних способів втримати статистику сторінки на високому рівні, але через те, що таким способом користується нині величезна кількість людей, він не такий вже й дієвий у плані продажів.



Карина зауважує: аби «набити» кількість підписників, найкраще брати участь у гівах (розіграшах), а для того, аби продати товар – найкращим варіантом стане реклама у відомих блогерів.







Сторінку дівчина веде в одному стилі: все – в світлих тонах і увага на деталі. Каже, в студійних умовах і з хорошим освітленням це зробити не складно. Не менш важливо також цікаво оформити відправлення, тож заздалегідь купує гарний папір, стрічки і тільки тоді надсилає одяг.







«Чим відрізняюся? Навіть не знаю, мені колись одна з клієнток сказала, що моя сторінка привернула увагу тим, що речі я фотографую не на підлозі, як це зазвичай роблять інстаграмні продавці, а на моделі. Людям не подобається, коли одяг розкладають там, де ходять ногами, а тоді продають його, в них це викликає погані асоціації, тому я все фотографую на собі і в студії, аби було гарно і покупець відразу бачив, як воно буде «сидіти», – каже Карина.







Текст – Валерія КОЛІСНИК

Фото – Ігор ДИНЯ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річна лучанказдобуває освіту бухгалтера, але паралельно з навчанням на стаціонарі у луцькому виші відкрила у Instagram власний магазин брендового одягу. Дівчина купує товар на секонд-хендах, доводить його до ладу і перепродає через акаунт у соцмережі.Схема такого бізнесу – давно не новинка, але досить популярна і користуєься попитом в основному серед молоді, яка хоче одягатися стильно, якісно, але водночас – бюджетно.Спосіб купувати б/у одяг через Instagram обирають ті, хто не готовий прокидатися о 4 ранку, штовхатися в чергах, бігати за речима і битися з навіженими «базарницями».Про свій магазин, основне у роботі інтернет-продавця секонду, прибутки та проблеми молода бізнесвумен з Луцька розповілаМагазину Карини «Моя фантазія» незабаром «виповниться» 2 роки. За цей час дівчина встигла напрацювати стратегію, визначити свою цільову аудиторію і розібратися у системі роботи секонд-хендів міста. Каже, спочатку було складно звикнути до режиму нон-стоп повідомлень від покупців та організувати свій день так, аби встигати максимум, але вже після перших декількох «обнов» це стало її звичним розкладом: 4–5 година ранку – підйом, 6–7 година – час займати чергу на секонді.Далі – декілька годин в пошуках хороших брендових речей серед куп мотлоху і дрантя. А потім надважливе завдання – зробити так, аби ніхто, окрім самого покупця, не зміг зрозуміти, що ця річ – не нова.«Фото, анонс, реклама, «обнова», спілкування з покупцями, пакування одягу, відправлення до точок призначення, здавалося б не так все й складно», – каже Карина й переконує, що це тільки на перший погляд. «Якщо люди думають, що робота продавця інтернет-магазину – це легко, то вони помиляються, ця справа займає практично весь мій час», – додає дівчина.На питання, чому саме таку справу вирішила почати, відповідає, що сама любить носити «бренди», але Луцьк – то таке місто, де придбати оригінальні Zara, Levi's, Bershka, Primark та інші марки можна, на жаль, тільки на секонд-хенді. «Ходила спочатку туди для себе, але так вийшло, що мій хлопець займався інстаграмною барахолкою вже давно, тож з часом і я вирішила підключитися до цього бізнесу. Він продає чоловічий одяг, а я – жіночий. Він мені у всьому допоміг: і гроші для старту проекту дав, і пояснював, що до чого, навіть декілька разів бігав зі мною за жіночими речами. Мені було простіше, бо не потрібно було у всьому цьому процесі розбиратися самостійно – реклама, обнови, який одяг краще брати і все таке», – розповідає продовчиня.Наразі на сторінці Карини – більше 10 тисяч активних підписників, але вона каже, що це зовсім не багато для такого проекту, хоча на локальному рівні цифра її влаштовує.Як показує статистика сторінки, цільова аудиторія її аканту –здебільшого дівчата віком від 15 до 28 років. 40% клієнтів – з Луцька, багато також купують з Києва і Львова, часом відправляє одяг за кордон. Дівчина демонструє на дисплеї свого мобільного статистику бізнес-профіля.«У Луцьку здебільшого – постійні клієнти, які вже купили раз і слідкують за обновами далі, тут потрібно вміти не опустити планку і триматися на високому рівні, аби не втратити покупців», – зауважує Карина.На сторінці свого магазину вона продає товар виключно з секонду: одяг, взуття, сумки та аксесуари, але навіть у цьому переліку є свій алгоритм здобуття популярності «ходових» речей, який стає зрозумілим далеко не відразу.Перш за все, логічно, що у цій системі потрібно дотримуватися сезонності товарів. «Зараз починаю зі светрів, тоді йду за штанами, верхнім одягом та взуттям, якщо маю час перед наступним завозом, то тоді дивлюся на футболки і легші кофтинки, сумки і аксесуари. Щодо розмірів, то визначаю по клієнтах, у мене це – S, М, дуже рідко беру щось більше, бо попиту на таке немає», – запевняє Карина. Серед куп одягу вона шукає тільки якісні брендові речі в хорошому стані і без ознак того, що це з секонду. «Аби після прання виглядала, як нова», – додає дівчина.Карина розповідає, що найважливіше в роботі продавця одягу з Instagram – навчитися прокидатися із самого ранку, вчасно зайняти чергу, мати міцні нерви і ноги.Каже, якщо йти на звичайний завоз, то можна прийти до магазину о 6 – 6:30, коли на «люкси», то в 4 потрібно вже стояти перед входом.Активно вести Instagram – також дуже важливо, необхідно час від часу знімати «сторі», записувати відео та спілкуватися з підписниками.«Зранку – біжиш на секонд, потім приводиш речі до ладу, а це займає дуже багато часу. Далі – фото, сторі, відправка посилок, перед тим – пакування і спілкування з покупцями. До речі, щодо прання речей, трішки детальніше: важливо, щоб пральні засоби були якісними і дорогими, бо ж якоюсь звичайною «Галою» не виведеш «сліди секунду». Я завжди беру імпортний пральний порошок, хороший ополіскувач, щоб все було красиво, роблю як для себе», – переконує продавчиня.Після того, як одяг перетвориться на «цукерочку», Карина працює над фото. Робить це тільки в студії, бо там і освітлення краще, і не потрібно шукати однаковий фон деінде, тож потрібен також транспорт, аби одяг туди довезти.«Фото повинні бути гарними і самі по собі продавати ті речі. Основне – картинка, тому необхідно враховувати, що на це доведеться витратити чимало часу. Кадри треба робити з кожного ракурсу, згодом провести заміри і написати детальний опис: розмір, стан, бренд, ціна. Продавці-початківці чомусь думають, що писати «ціна в дірект», то – модно, але мало хто захоче витрачати зайвий час на те, аби дізнатися скільки коштує та річ, особливо, якщо це обнова і за нею тут – черга. Це ускладнює роботу самого продавця, тому на цей момент потрібно також зважати і ціну вказувати відразу під фото», – зазначає власниця інстаграмної «Фантазії».Подружок в цьому бізнесі точно немає. Конкуренція велика, особливо в невеличкому місті, де всі один одного знають. На завози ходять різні люди Молода бізнесвумен для себе вже вивчила, до кого тут краще не підходити взагалі, а з ким можна домовитись, а іноді навіть і обмінятися чимось.«До «базарників» краще не лізти, бо то – страшні люди. До жіночок старшого віку теж, бо ті проклянуть, і будеш потім весь день ходити як обпльована (а то і в прямому сенсі). Мене одна нещодавно і взагалі просто в черзі ногами кОпати почала, бо я прийшла раніше і стояла перед нею, але тут краще не зариватися, а просто не звертати увагу – ціліша будеш. Є також такі молоді «барижки», як я, а є звичайні люди, які перед роботою просто вирішили зайти на секонд і щось собі купити, то вони стають вкінці черги і не починають скандалити, як всі інші. Багато також хлопців ходить, всі їх чомусь бояться, бо поняття гендеру на секонді відсутнє, вони, як починають штовхатися в черзі, то не дивляться – дівчина ти чи бабуся, їм однаково, аби пропхатися ближче до дверей. З базаринками часом можна домовитися, бо вони ж, як залітають в приміщення, то нагрібають все поспіль, як часом попадаються якісь молодіжні речі, які їм не підходять, то вони обмінюються, бо собі беруть щось більше для старшого покоління, але то буває рідко», – посміхаючись, Карина додає, що потрібно все тримати при собі, особливо берегти руки і нігті, а то є шанс лишити «добро» у натовпі.«За ці 2 роки я вже встигла вивчити, де і які речі кращі. Там – брюки, там – верхній одяг, а там можна знайти круту сумку чи аксесуари. Потрібно просто набити на цьому руку і запам’ятати, що де висить. Далі забігаєш, набираєш купу речей, які на перший погляд здаються достойними, а тоді вже спокійно стаєш і перебираєш, тут потрібно це робити дуже уважно, дивитися на кожну річ декілька разів», – каже дівчина і додає, що часом буває так, що є плямка на кофтинці, думаєш, що відпереться, бо стан нової, а після прання той дефект лишається, тоді таких речей не продає або ж зазначає про цю саму пляму в описі і ставить меншу ціну, ні – лишає собі.Розповідає, що кожен секонд-хенд має свої «гарячі» дні, тож складати графік візитів потрібно заздалегідь, зазвичай дати завозів товару не співпадають і щодня в якомусь з них є завоз. У суботу та неділю не працює на «точках», лише у нон-стоп онлайн-режимі.Зі слів Карини, кожен завоз – то окрема тема для веселої розповіді: «Так всього відразу й не пригадаю, не кажучи вже про те, що там потрібно бути готовим до всього».«Минулого тижня з мене в дверях зняли кросівки, я не мала часу взуватися відразу, тож підібрала їх швидко, побігла по речі і тільки тоді натягнула взуття на ноги. При мені ламали руки, особливо активні вибивали двері до приміщення магазину. То часом буває небезпечно, тож потрібно бути готовим до всього і не нариватися, якщо ти дівчина і не готова битися, раптом доведеться», – продовжує Карина.Карина каже, що для того, аби створити свій інтернет-магазинчик з одягом із секонду, достатньо мати в гаманці близько 3-х тисяч гривень, все це лише для закупки товару і оформлення фото. Дівчина постійно жартує, що головне тут – міцні нерви, бо на стартовий капітал можна заробити, трохи «почистивши» власну шафу від зайвого, а от нерви і терпіння тут знадобляться із запасом.Охочих «запустити» свій проект сьогодні попереджає, що починати цей бізнес з нуля зараз – майже нереально. Аргументує це тим, що секонди останнім часом дуже зіпсувалися, а товару нормального просто немає, або ж трапляється вкрай рідко.«Коли я відкривала магазин 2 роки тому, то виходила після завозу з великими пакетами і крутим одягом в них, а зараз часто взагалі нічого не знаходжу. Наразі в планах – плавно переходити з б/у речей на нові, замовляти одяг з-за кордону і шукати постачальників в Україні», – ділиться планами Карина. Каже, що закінчить навчання і відкриватиме свій шоурум, аби покупці могли прийти і приміряти речі безпосередньо на місці.Зі слів продавчині, на початку бізнесу її доходи були не дуже великими, але «в нуль» вийшла вже після першої обнови. «Коли починала працювати з товаром із секонду, то фотографувала на телефон вдома, але навіть тоді бізнес був рентабельним», – говорить дівчина.Влітку прибутки Карини зазвичай менші, підвищуються в холодну пору – осінь, зима. Найбільші – взимку, особливо – на свята: «Починала я із прибутку у 5 – 7 тисяч гривень, а зараз можу мати приблизно 15 тисяч гривень за місяць. В середньому намагаюся робити обнову раз на 2 тижні, хотілося б частіше, але знову ж таки – нормальний товар на секонді зараз знайти дуже важко».Методи Карини – реклама, участь у «гівах», а часом – розкрутка через сторінки відомих блогерів.«Перш за все, перед кожною обновою я замовляю рекламу у Instagram. Без неї нікуди, хоч вона мені і не дуже подобається», – каже дівчина. На її переконання, це – один з основних способів втримати статистику сторінки на високому рівні, але через те, що таким способом користується нині величезна кількість людей, він не такий вже й дієвий у плані продажів.Карина зауважує: аби «набити» кількість підписників, найкраще брати участь у гівах (розіграшах), а для того, аби продати товар – найкращим варіантом стане реклама у відомих блогерів.Сторінку дівчина веде в одному стилі: все – в світлих тонах і увага на деталі. Каже, в студійних умовах і з хорошим освітленням це зробити не складно. Не менш важливо також цікаво оформити відправлення, тож заздалегідь купує гарний папір, стрічки і тільки тоді надсилає одяг.«Чим відрізняюся? Навіть не знаю, мені колись одна з клієнток сказала, що моя сторінка привернула увагу тим, що речі я фотографую не на підлозі, як це зазвичай роблять інстаграмні продавці, а на моделі. Людям не подобається, коли одяг розкладають там, де ходять ногами, а тоді продають його, в них це викликає погані асоціації, тому я все фотографую на собі і в студії, аби було гарно і покупець відразу бачив, як воно буде «сидіти», – каже Карина.Текст –Фото –

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