Малина – панацея, морозиво – під забороною: головний лікар луцької дитячої поліклініки розвіяла міфи про застуду

Оксана Лєщинська

– Вітамін С немає абсолютно ніякого впливу на віруси і не лікує застуду. Років зо 20 тому його застосовували, але на основі доказової медицини це відмінили. Скільки того вітаміну С у чаї з лимоном, який часто дають пити дитині, ніби ліки? Якби з’їсти 20 лимонів, то можна говорити про дозу, наприклад, 500 чи 1000 грамів вітаміну С.– Якщо через три повних доби (а рахувати потрібно так: день, коли захворіла дитина, – нульова доба, далі – перша, друга, третя) зберігається підвищення температури, є наростання кашлю – треба йти до лікаря. Якого б ви професора не викликали, «респіраторку» за 3 дні ще ніхто не вилікував.При застуді необхідно пити багато води і теплих напоїв, дотримуватися домашнього напівпостільного режиму, здорового харчування, а також симптоматичного лікуватися. Так, якщо у дитини висока температура – 38,5-39 градусів – дати жарознижувальний засіб, якщо зберігається погане самопочуття – дати спеціальний чай від застуди.Треба розуміти, що нежить ніхто ще не вилікував раніше, аніж за 7 днів, адже 7 днів проходить регенерація клітин слизової. Те ж і з горлом: червоне горло при ГРВІ – це не захворювання горла, а симптом застуди, і лікувати його в ЛОРа неправильно і недоречно.– Антитіла, тобто захист організму, формуються після позначки 38-38,5. І навіть якщо дитина добре переносить 38,5, можна тримати температуру до 39 градусів. Це при тому, що дитина немає неврологічної патології та дійсно жвава.Діти, у яких спостерігають високу температуру, як правило, за декілька епізодів ГРВІ мають сформований імунітет, тому всі наступні «респіраторки» проходять набагато легше.– Ні, це не так. Факт переохолодження відіграє роль. Тобто, коли дитина змерзла, вона більше сприймає певні збудники. Епідзахворюваність в осінньо-весняний період була, є і буде, не дивлячись на вік. Є діти та дорослі, які просто схильні до застуд. До всього треба підходити з розумом. Ніхто не каже, що треба носити хутряну шапку при 5 градусах тепла, але якщо є схильність до, наприклад, гайморитів, отитів, були ускладнення ГРВІ, то треба поберегтися.– На прогулянки треба ходити і вікна відчиняти треба, але необхідно уникати протягів. Потрібно відчинити вікно, закрити двері, вивести дитину з цього приміщення і провітрювати впродовж 15-20 хвилин.Треба звернути увагу й на температуру в оселі. Якщо вона складає 23-24 градуси тепла в приміщенні, то одразу пересихає слизова, мукоциліарний апарат і всі корисні мікробіологічні частинки, які є в слизові, пересихають, тому дитина знову стає вразливою до інфекцій. Оптимальна температура повітря вночі – 18-19 градусів, вдень – 20-21 градус тепла. Завжди дивує, коли мама ходить у літньому халаті, а дитина – у двох кофтах, і запитує, чому ж маля так часто хворіє. Одяг також має бути відповідним.– Якщо у дитини болить горло, морозиво їсти однозначно не рекомендую. Однак у літній період морозиво, як метод загартовування, треба споживати. Починати їсти його у більш теплому вигляді, а потім поступово давати дитині. Звичайно, якщо на вулиці -10 градусів і з’їсти морозиво, то й здорова людина себе не дуже добре почуватиме. Знову ж таки, до всього треба розумний підхід.– Супротив щепленням в цілому виникає від безграмотності батьків. Я багато спілкуюся з батьками, які відмовляються від щеплень, однак не мають елементарного поняття, не можуть відповісти на питання щодо цього. Щеплення дають захист. Добре, коли грип має легку форму, але якщо виникають ускладнення серцево-судинної системи, нейротоксикоз, дитина змушена лежати у палаті інтенсивної терапії... То краще захворіти на грип чи зробити щеплення?На сьогодні в аптечній мережі є декілька видів вакцин, вони всі є дієвими. Коли ми закуповували для своїх медпрацівників вакцини від грипу, починали з цифри 17. Тепер же ми маємо 170-200 щеплених медпрацівників. Це свідчить про те, що медики, котрі отримали щеплення, побачили ефект. Щеплення – єдиний цивілізований метод, що запобігає розвиткові будь-якого захворювання. Оптимально робити щеплення від грипу зараз, поки ми не маємо спалахів, а попереду – «бабине літо».– Тут немає однозначної відповіді. Часник і цибуля – природні фітонциди, проте наскільки вони допомагають важко сказати… Шкоди фітонциди точно не завдадуть.– Чай з малиною дійсно допомагає, але ми маємо випадки, коли батьки під час грипу дають випити забагато цього напою і це призводить до порушення роботи серцево-судинної системи.З малиною треба бути обережним, бо вона є потогінним засобом. Дітям я б не радила її давати. Бо ми не знаємо дозу, не знаємо, якою може бути відповідь організму, як він себе поведе, коли й так є тахікардія і часте дихання, а ми даємо зайве навантаження на м’яз серця. Коли в дитини висока температура, краще випити «Парацетамол» чи «Нурофен». Малина також є алергеном, і це точно не помічний засіб №1, яким її зробила народна медицина.– Це дві різні хвороби. Із початку перебігу захворювання ми знаємо з чим маємо справу. Як правило, випадків грипу за епідсезон дуже мало, наприклад, фіксують 30 ГРВІ і 3 випадки грипу. Співвідношення мізерне.