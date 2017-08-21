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Малина – панацея, морозиво – під забороною: головний лікар луцької дитячої поліклініки розвіяла міфи про застуду

Малина – панацея, морозиво – під забороною: головний лікар луцької дитячої поліклініки розвіяла міфи про застуду
Осінь – не лише пора, коли природа дивує жовтогарячими барвами і застигає в очікування холодів, а ще й час, коли легко «підчепити» застуду чи грип, особливо це стосується більш вразливого організму дітей.

В інтернеті можна знайти безліч способів, якими радять лікуватися, та які нібито сприяють якнайшвидшому «зціленню». Однак не всі з них можуть допомогти, а деякі навіть нашкодити дитині.

Головний лікар Луцької міської дитячої поліклініки Оксана Лєщинська відповіла Інформаційному агентству ВолиньPost на найпоширеніші міфи щодо гострої респіраторної вірусної інфекції та грипу, що «гуляють» в мережі.

Міф 1: вітамін С лікує застуду

– Вітамін С немає абсолютно ніякого впливу на віруси і не лікує застуду. Років зо 20 тому його застосовували, але на основі доказової медицини це відмінили. Скільки того вітаміну С у чаї з лимоном, який часто дають пити дитині, ніби ліки? Якби з’їсти 20 лимонів, то можна говорити про дозу, наприклад, 500 чи 1000 грамів вітаміну С.

Міф 2: застуда триває близько 3 днів

– Якщо через три повних доби (а рахувати потрібно так: день, коли захворіла дитина, – нульова доба, далі – перша, друга, третя) зберігається підвищення температури, є наростання кашлю – треба йти до лікаря. Якого б ви професора не викликали, «респіраторку» за 3 дні ще ніхто не вилікував.

При застуді необхідно пити багато води і теплих напоїв, дотримуватися домашнього напівпостільного режиму, здорового харчування, а також симптоматичного лікуватися. Так, якщо у дитини висока температура – 38,5-39 градусів – дати жарознижувальний засіб, якщо зберігається погане самопочуття – дати спеціальний чай від застуди.

Треба розуміти, що нежить ніхто ще не вилікував раніше, аніж за 7 днів, адже 7 днів проходить регенерація клітин слизової. Те ж і з горлом: червоне горло при ГРВІ – це не захворювання горла, а симптом застуди, і лікувати його в ЛОРа неправильно і недоречно.

Міф 3: підвищену температуру в дитини потрібно одразу «збивати»

– Антитіла, тобто захист організму, формуються після позначки 38-38,5. І навіть якщо дитина добре переносить 38,5, можна тримати температуру до 39 градусів. Це при тому, що дитина немає неврологічної патології та дійсно жвава.

Діти, у яких спостерігають високу температуру, як правило, за декілька епізодів ГРВІ мають сформований імунітет, тому всі наступні «респіраторки» проходять набагато легше.
Оксана Лєщинська
Оксана Лєщинська

Міф 4: можна «підчепити» грип та ГРВІ, якщо ходити без шапки

– Ні, це не так. Факт переохолодження відіграє роль. Тобто, коли дитина змерзла, вона більше сприймає певні збудники. Епідзахворюваність в осінньо-весняний період була, є і буде, не дивлячись на вік. Є діти та дорослі, які просто схильні до застуд. До всього треба підходити з розумом. Ніхто не каже, що треба носити хутряну шапку при 5 градусах тепла, але якщо є схильність до, наприклад, гайморитів, отитів, були ускладнення ГРВІ, то треба поберегтися.

Міф 5: не можна відчиняти вікна у холодну погоду і ходити на прогулянки

– На прогулянки треба ходити і вікна відчиняти треба, але необхідно уникати протягів. Потрібно відчинити вікно, закрити двері, вивести дитину з цього приміщення і провітрювати впродовж 15-20 хвилин.

Треба звернути увагу й на температуру в оселі. Якщо вона складає 23-24 градуси тепла в приміщенні, то одразу пересихає слизова, мукоциліарний апарат і всі корисні мікробіологічні частинки, які є в слизові, пересихають, тому дитина знову стає вразливою до інфекцій. Оптимальна температура повітря вночі – 18-19 градусів, вдень – 20-21 градус тепла. Завжди дивує, коли мама ходить у літньому халаті, а дитина – у двох кофтах, і запитує, чому ж маля так часто хворіє. Одяг також має бути відповідним.

Міф 6: при застуді не можна їсти морозиво

– Якщо у дитини болить горло, морозиво їсти однозначно не рекомендую. Однак у літній період морозиво, як метод загартовування, треба споживати. Починати їсти його у більш теплому вигляді, а потім поступово давати дитині. Звичайно, якщо на вулиці -10 градусів і з’їсти морозиво, то й здорова людина себе не дуже добре почуватиме. Знову ж таки, до всього треба розумний підхід.

Міф 7: якщо дитина перехворіла на грип, щеплення не потрібне

– Супротив щепленням в цілому виникає від безграмотності батьків. Я багато спілкуюся з батьками, які відмовляються від щеплень, однак не мають елементарного поняття, не можуть відповісти на питання щодо цього. Щеплення дають захист. Добре, коли грип має легку форму, але якщо виникають ускладнення серцево-судинної системи, нейротоксикоз, дитина змушена лежати у палаті інтенсивної терапії... То краще захворіти на грип чи зробити щеплення?

На сьогодні в аптечній мережі є декілька видів вакцин, вони всі є дієвими. Коли ми закуповували для своїх медпрацівників вакцини від грипу, починали з цифри 17. Тепер же ми маємо 170-200 щеплених медпрацівників. Це свідчить про те, що медики, котрі отримали щеплення, побачили ефект. Щеплення – єдиний цивілізований метод, що запобігає розвиткові будь-якого захворювання. Оптимально робити щеплення від грипу зараз, поки ми не маємо спалахів, а попереду – «бабине літо».

Міф 8: часник і цибуля допомагають впоратися з застудою

– Тут немає однозначної відповіді. Часник і цибуля – природні фітонциди (ред. – речовини, які вбивають чи пригнічують зростання і розвиток бактерій), проте наскільки вони допомагають важко сказати… Шкоди фітонциди точно не завдадуть.

Міф 9: чай з малиною – дієвий засіб під час застуди і грипу

– Чай з малиною дійсно допомагає, але ми маємо випадки, коли батьки під час грипу дають випити забагато цього напою і це призводить до порушення роботи серцево-судинної системи.

З малиною треба бути обережним, бо вона є потогінним засобом. Дітям я б не радила її давати. Бо ми не знаємо дозу, не знаємо, якою може бути відповідь організму, як він себе поведе, коли й так є тахікардія і часте дихання, а ми даємо зайве навантаження на м’яз серця. Коли в дитини висока температура, краще випити «Парацетамол» чи «Нурофен». Малина також є алергеном, і це точно не помічний засіб №1, яким її зробила народна медицина.

Міф 10: застуда може перейти в грип

– Це дві різні хвороби. Із початку перебігу захворювання ми знаємо з чим маємо справу. Як правило, випадків грипу за епідсезон дуже мало, наприклад, фіксують 30 ГРВІ і 3 випадки грипу. Співвідношення мізерне.

Занотувала Надія МІЩУК

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Теги: здоров'я, медицина, застуда, ГРВІ, грип, Оксана Лєщинська
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