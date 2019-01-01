Швидка допомога: хто сьогодні інвестує в здоров’я нації*

Сьогодні в Україні є чимало важкохворих дітей, чиє лікування, на жаль, не по кишені ні їхнім батькам, ні державі. Згідно з офіційними даними 151 тисяча дітей з інвалідністю потребує нашої підтримки. Отже, маємо єднатися та проявити справжній український характер.Дієвий спосіб рятувати життя маленьких українців пропонує лідер вітчизняної галузі ритейлу – компанія. У всіх 1030 супермаркетах мережі, які цілодобово працюють у 264 населених пунктах 22 областей України, в тому числі й на Волині, нещодавно реалізували благодійний проєктНа кожній касі у дискаунтерах «АТБ» клієнтам пропонували за символічні гроші придбати яскраве листячко зі схемою оригамі. Для тих, хто не обізнаний із цим мистецтвом, автори надали QR-код із посиланням на докладну інструкцію. Кожен міг купити стільки, скільки вважав за потрібне. Усі зібрані кошти ¬– майже 3,5 млн грн – компанія спрямує на надання цільової підтримки дитячим лікувальним закладам. Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ» закупить сучасне медичне обладнання для дитячих лікарень по всій країні.«БлагоДій» – це друга масштабна благодійна акція фонду «АТБ», метою якої є збирання коштів для дитячих лікувальних закладів. Вона відбувалася у всіх магазинах мережі «АТБ» по всій Україні. Ми вдячні нашим покупцям за небайдужість. Разом нам вдалося зібрати кошти, які найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного медобладнання для дитячих обласних лікарень України», – поділився директор Всеукраїнського благодійного фонду «АТБ»Кілька гривень, які ми з вами витратили, здавалося б, на цікаву дрібничку, стали не просто благодійним внеском, а безцінною інвестицією в здоров'я маленьких українців, в тому числі й у нашому Луцьку. Ми фактично даємо шанс тим, хто мріє пізнати прості радості життя.Найбільший представник українського ритейлу вже понад 25 років не відступає від стратегії соціально орієнтованого, патріотичного бізнесу. Гарантуючи у своїх супермаркетах високу якість товарів за максимально доступними цінами (на 10–15% нижчими за cередньоринкові), «АТБ» системно інвестує в соціальні проєкти. Це пріоритетний напрямок разом із впровадженням інноваційних технологій.«БлагоДій» – не перший і не єдиний благодійний проєкт «АТБ-Маркет».Роками компанія надає всебічну підтримку, в тому числі й фінансову, найбільш незахищеним верствам населення: постраждалим і ветеранам бойових дій на Донбасі, їхнім родинам (згідно з офіційними даними від війни на сході країни постраждало приблизно 580 тисяч дітей), внутрішньо переміщеним особам, пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, дітям, які потребують термінового та дорогого лікування. Для цього створили Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ», який надихає на допомогу як партнерів компанії, так і мільйони українців. Фонд акумулює зібрані кошти та, додавши до них суму, виділену компанією «АТБ-Маркет», фактично інвестує в здоров'я нації.Прикладом може бути масштабна благодійна акція «Дерево життя», завдяки якій зібрали більш як 3 млн грн. на купівлю сучасного обладнання для дитячих лікарень, у тому числі й закладів у нашій Волинській області. Лікарі отримали наркозні станції високого класу, сучасні ультразвукові сканери та багато іншої техніки, а їхні маленькі пацієнти нарешті дочекалися омріяного шансу на здорове життя.