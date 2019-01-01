Хто сьогодні забезпечує економічну стабільність Волині*
Сьогодні, 19:20
Багато хто з нас навіть не здогадується, що робить свій внесок в економічну стабільність нашої Волині та країни в цілому, ходячи за покупками до супермаркету. Однак це саме так. Завдяки збільшенню продажів значно зростає й обсяг сплати податків численними підприємствами та дискаунтерами «АТБ».
Минулого року товарообіг торговельної мережі становив 103,6 млрд грн. Це на 30% перевищило показники попереднього року. Також було зафіксоване значне зростання так званого середнього чека. Аналогічна тенденція спостерігається й цьогоріч: протягом І кварталу 2019-го товарообіг перевищив 28 млрд грн., результати півріччя – 59,4 млрд грн.
«У першому півріччі поточного року підприємства групи «АТБ» сплатили податків і зборів на загальну суму 5,71 мільярда гривен. Це на 33% перевищує показники аналогічного періоду минулого року», – поділився голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков. – За попередніми прогнозами компанії загальна сума відрахувань у 2019 році становитиме понад 11 млрд грн. Це буде на 18% більше, ніж торік».
Більш того, мережа «АТБ» стала єдиним представником торговельної галузі, який увійшов до рейтингу найбільш прибуткових бізнесів країни. Зараз супермаркети мають понад три з половиною мільйони постійних клієнтів. «АТБ» вже багато років вважають галузевим лідером не тільки за товарообігом і темпами розвитку, але й за обсягом сплати податків у бюджети всіх рівнів, у тому числі й у нашу міську скарбницю. Мапа присутності торговельної мережі «АТБ» – це 264 населених пункти у 22 областях, зокрема й на нашій Волині. Громади багатьох міст і селищ завдяки податковим відрахуванням маркетів «АТБ» мають кошти на соціальні проєкти, ремонт доріг, шкіл, дитсадків, лікарень та інших важливих інфраструктурних об’єктів.
Заснована більш як 25 років тому мережа «АТБ» сьогодні є лідером вітчизняного ритейлу, відкрила вже 1030 сучасних комфортних дискаунтерів майже в усіх куточках країни. Протягом минулого року в Україні завдяки розширенню даної мережі створено понад шість тисяч робочих місць. До кінця поточного приймуть перших клієнтів не менше сотні таких нових супермаркетів, завершиться модернізація ще принаймні 50 магазинів.
Асортимент кожного з дискаунтерів торговельної мережі «АТБ», які працюють цілодобово, сьогодні перевищує 3,5 тисячі найменувань. Більш ніж 900 із них представлено товарами власних торгових марок і власним імпортом. Цей ексклюзивний асортимент за якістю не поступається присутнім на українському ринку аналогам, а от ціни приємно здивують – вони можуть бути нижчими на 30–40%!
«АТБ» послідовно дотримується політики соціально орієнтованого бізнесу. В дискаунтерах діє соціальна програма з формування максимально доступних цін на основні товари: хліб, м'ясо, молоко, крупи, яйця тощо. Незмінним лишається й те, що вартість будь-якого продукту чи товару в «АТБ» на 10–15% нижча за середньоринкову, при цьому якість продукції у власних дискаунтерах лідер ритейлу гарантує. В «АТБ» створили багаторівневу систему перевірок, є власний відділ контролю якості. Прямо з полиць магазинів, у тому числі й у нашому Луцьку фахівці відбирають понад тисячу одиниць товарів щомісяця та досліджують їх у лабораторіях. Там вони ретельно вивчають фізико-хімічні та мікробіологічні показники зразків, перевіряють дотримання сучасних стандартів безпеки.
Текст - Сергій МОРОЗ
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Минулого року товарообіг торговельної мережі становив 103,6 млрд грн. Це на 30% перевищило показники попереднього року. Також було зафіксоване значне зростання так званого середнього чека. Аналогічна тенденція спостерігається й цьогоріч: протягом І кварталу 2019-го товарообіг перевищив 28 млрд грн., результати півріччя – 59,4 млрд грн.
«У першому півріччі поточного року підприємства групи «АТБ» сплатили податків і зборів на загальну суму 5,71 мільярда гривен. Це на 33% перевищує показники аналогічного періоду минулого року», – поділився голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков. – За попередніми прогнозами компанії загальна сума відрахувань у 2019 році становитиме понад 11 млрд грн. Це буде на 18% більше, ніж торік».
Більш того, мережа «АТБ» стала єдиним представником торговельної галузі, який увійшов до рейтингу найбільш прибуткових бізнесів країни. Зараз супермаркети мають понад три з половиною мільйони постійних клієнтів. «АТБ» вже багато років вважають галузевим лідером не тільки за товарообігом і темпами розвитку, але й за обсягом сплати податків у бюджети всіх рівнів, у тому числі й у нашу міську скарбницю. Мапа присутності торговельної мережі «АТБ» – це 264 населених пункти у 22 областях, зокрема й на нашій Волині. Громади багатьох міст і селищ завдяки податковим відрахуванням маркетів «АТБ» мають кошти на соціальні проєкти, ремонт доріг, шкіл, дитсадків, лікарень та інших важливих інфраструктурних об’єктів.
Заснована більш як 25 років тому мережа «АТБ» сьогодні є лідером вітчизняного ритейлу, відкрила вже 1030 сучасних комфортних дискаунтерів майже в усіх куточках країни. Протягом минулого року в Україні завдяки розширенню даної мережі створено понад шість тисяч робочих місць. До кінця поточного приймуть перших клієнтів не менше сотні таких нових супермаркетів, завершиться модернізація ще принаймні 50 магазинів.
Асортимент кожного з дискаунтерів торговельної мережі «АТБ», які працюють цілодобово, сьогодні перевищує 3,5 тисячі найменувань. Більш ніж 900 із них представлено товарами власних торгових марок і власним імпортом. Цей ексклюзивний асортимент за якістю не поступається присутнім на українському ринку аналогам, а от ціни приємно здивують – вони можуть бути нижчими на 30–40%!
«АТБ» послідовно дотримується політики соціально орієнтованого бізнесу. В дискаунтерах діє соціальна програма з формування максимально доступних цін на основні товари: хліб, м'ясо, молоко, крупи, яйця тощо. Незмінним лишається й те, що вартість будь-якого продукту чи товару в «АТБ» на 10–15% нижча за середньоринкову, при цьому якість продукції у власних дискаунтерах лідер ритейлу гарантує. В «АТБ» створили багаторівневу систему перевірок, є власний відділ контролю якості. Прямо з полиць магазинів, у тому числі й у нашому Луцьку фахівці відбирають понад тисячу одиниць товарів щомісяця та досліджують їх у лабораторіях. Там вони ретельно вивчають фізико-хімічні та мікробіологічні показники зразків, перевіряють дотримання сучасних стандартів безпеки.
Текст - Сергій МОРОЗ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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