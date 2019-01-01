Хто сьогодні забезпечує економічну стабільність Волині*

Багато хто з нас навіть не здогадується, що робить свій внесок в економічну стабільність нашої Волині та країни в цілому, ходячи за покупками до супермаркету. Однак це саме так. Завдяки збільшенню продажів значно зростає й обсяг сплати податків численними підприємствами та дискаунтерамиМинулого року товарообіг торговельної мережі становив 103,6 млрд грн. Це на 30% перевищило показники попереднього року. Також було зафіксоване значне зростання так званого середнього чека. Аналогічна тенденція спостерігається й цьогоріч: протягом І кварталу 2019-го товарообіг перевищив 28 млрд грн., результати півріччя – 59,4 млрд грн.«У першому півріччі поточного року підприємства групи «АТБ» сплатили податків і зборів на загальну суму 5,71 мільярда гривен. Це на 33% перевищує показники аналогічного періоду минулого року», – поділився голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ». – За попередніми прогнозами компанії загальна сума відрахувань у 2019 році становитиме понад 11 млрд грн. Це буде на 18% більше, ніж торік».Більш того, мережа «АТБ» стала єдиним представником торговельної галузі, який увійшов до рейтингу найбільш прибуткових бізнесів країни. Зараз супермаркети мають понад три з половиною мільйони постійних клієнтів. «АТБ» вже багато років вважають галузевим лідером не тільки за товарообігом і темпами розвитку, але й за обсягом сплати податків у бюджети всіх рівнів, у тому числі й у нашу міську скарбницю. Мапа присутності торговельної мережі «АТБ» – це 264 населених пункти у 22 областях, зокрема й на нашій Волині. Громади багатьох міст і селищ завдяки податковим відрахуванням маркетів «АТБ» мають кошти на соціальні проєкти, ремонт доріг, шкіл, дитсадків, лікарень та інших важливих інфраструктурних об’єктів.Заснована більш як 25 років тому мережа «АТБ» сьогодні є лідером вітчизняного ритейлу, відкрила вже 1030 сучасних комфортних дискаунтерів майже в усіх куточках країни. Протягом минулого року в Україні завдяки розширенню даної мережі створено понад шість тисяч робочих місць. До кінця поточного приймуть перших клієнтів не менше сотні таких нових супермаркетів, завершиться модернізація ще принаймні 50 магазинів.Асортимент кожного з дискаунтерів торговельної мережі «АТБ», які працюють цілодобово, сьогодні перевищує 3,5 тисячі найменувань. Більш ніж 900 із них представлено товарами власних торгових марок і власним імпортом. Цей ексклюзивний асортимент за якістю не поступається присутнім на українському ринку аналогам, а от ціни приємно здивують – вони можуть бути нижчими на 30–40%!«АТБ» послідовно дотримується політики соціально орієнтованого бізнесу. В дискаунтерах діє соціальна програма з формування максимально доступних цін на основні товари: хліб, м'ясо, молоко, крупи, яйця тощо. Незмінним лишається й те, що вартість будь-якого продукту чи товару в «АТБ» на 10–15% нижча за середньоринкову, при цьому якість продукції у власних дискаунтерах лідер ритейлу гарантує. В «АТБ» створили багаторівневу систему перевірок, є власний відділ контролю якості. Прямо з полиць магазинів, у тому числі й у нашому Луцьку фахівці відбирають понад тисячу одиниць товарів щомісяця та досліджують їх у лабораторіях. Там вони ретельно вивчають фізико-хімічні та мікробіологічні показники зразків, перевіряють дотримання сучасних стандартів безпеки.