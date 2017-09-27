Перевірити законність рубки тепер може кожен: як працює пілотний проект «Ліс у смартфоні» на Волині. ФОТО

Повідомлення про нібито незаконні вирубки лісу, ймовірні знищення насаджень та беззаконня на ділянках з'являються у соцмережах та інших ресурсах із доволі частою періодичністю. Така інформація – не завжди виправдана, часто не відповідає дійсності, але завжди кричуща та резонансна.Лісівники ж відповідно реагують і частенько надають пояснення, що на певних ділянках дерева зрубують згідно з чинним законодавством і за попередньо виданим лісорубним квитком.Однак, чи можливо перевірити законність та підстави вирубки лісу самим мешканцям, яких так турбує стан лісових насаджень? Рішення проблеми знайшли, нещодавно запустивши пілотний проект електронного реєстру лісорубних квитків на заготівлю деревини – «Ліс у смартфоні».Виявляється, відтепер кожна людина може зайти з комп’ютера чи іншого ґаджета на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок на тій чи іншій ділянці. Волинь увійшла в перелік областей, де нововведення запускали серед перших. Така ж можливість скористатися програмою є у Чернігівській, Полтавській, Рівненській, Київській, Тернопільській, Закарпатській та Житомирській областях.вирішило перевірити, як це працює на практиці.Аби ближче ознайомитися із новим проектом, поїхали до Маневицького лісгоспу. Там роботу програми «Ліс у смартфоні» показували спеціалісти Маневицького лісництва на прикладі ділянки, яку тільки-но закінчили розробляти.Начальник відділу лісового господарства ДП «Маневицьке ЛГ»підводить до діляночного стовпа з інформацією про номер «кварталу» та «виділу» – специфічними координатами, із якими працює програма LK.UKRFOREST.COM. У нашому випадку це – квартал під номером 24, 26-го виділу, видом лісогосподарського заходу та площею, на якій він проводиться.Тарас Вяльцев демонструє це на своєму телефоні.Реєстр містить низку опцій, зокрема, можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення. Весь перелік лісорубних квитків у форматі PDF доступний на сайті у рубриці «Витяг з реєстру». У загальному переліку можна обрати «Переглянути» та детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також переглянути їх на онлайн-карті. Якщо ж ви не маєте такі дані, а просто гуляючи лісом, бачите рубку дерев, потрібно зайти на сайт і обрати опцію «Карта». За умови, якщо геолокація – увімкнена, на ній автоматично визначиться геопозиція у лісі. Натиснувши на відповідний номер виділу, можна побачити інформацію про рубку, а також переглянути відповідний лісорубний квиток.Щоправда, є один нюанс: аби система працювала, потрібен доступ до інтернету. Дерева WI-FI поки не роздають, тож цей момент необхідно враховувати. У цьому випадку радять запам’ятати місце, де знаходитесь, зайти на сайт вже під’єднавшись до мережі, орієнтовно визначити місце на карті і подивитись, чи дійсно там проводились якісь заходи, чи це незаконна рубка.Перевіряємо нашу ділянку.«Тож бачимо, як це працює. Рубка проводиться згідно з дозвільним документом – лісорубним квитком, у нашому випадку це – вибіркова санітарна рубка, яку провели згідно з чинним законодавством про санітарні правила у лісах України», – пояснює начальник відділу лісового господарства Тарас Вяльцев.Загальна площа земель лісового фонду Маневицького лісництва – одного з 9-ти у лісгоспі, становить 5702 гектари, лісовими насадженнями вкрито – 5134,7 га. Серед переважаючих порід – сосна звичайна, береза повисла, вільха чорна та дуб звичайний.Про це розповів головний лісничий Маневицького ЛГ, проводячи до семирічних соснових культур поруч із розробленою ділянкою. «Ці сосни висадили на місці суцільної рубки головного користування 7 років тому», – показує на молоді дерева, заввишки з метр. Віталій Гнатович каже, що їх не чіпатимуть ще найближчі років 80. Поки проводять лише чистки території і плановий догляд насаджень.Прессекретарка ВОУЛМГ Світлана Думська влучно зауважує, що рубки бачать усі, а от той факт, що всі площі завжди заліснюються – мало хто. І додає: щоб люди одразу помічали на ділянці створені лісові культури, потрібен час і багато – мінімум років зо три, аж поки «зелений килимок» висаджених сіянців достатньо підросте і стане помітний для неозброєного ока.Віталій Пащук зізнається, що ця електронна система більше зорієнтована на звичайних громадян.«Ми хочемо, аби люди розуміли, що і як відбувається у лісовій галузі, зокрема це стосується і вирубки дерев. Завдяки програмі вони можуть самостійно перевіряти і контролювати законність процесів», – каже головний лісничий.До слова, у найближчих планах – запуск реєстру лісових квитків на промисловий збір ягід, грибів, меду, лікувальних трав, який перебуває на фінальній стадії розробки. Головне завдання – зробити на сайті більш доступною та інформативною функцію перегляду лісорубних квитків усіх лісогосподарських підприємств, які входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.