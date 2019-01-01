Життя після «дембеля»: особливості працевлаштування Героїв на Волині*

Можливість розпочати нове життя українським захисникам надає багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу. Компаніявже більш як чверть століття дотримується стратегії ведення патріотичного бізнесу.Тим, хто повернувся з фронту, у тому числі й у Луцьк, компанія допомагає адаптуватися до спокійного життя: отримати безкоштовну освіту, побудувати кар'єру у великій команді лідерів. Адже улюблена робота та підтримка суспільства дають змогу українським Героям рухатися далі, навчатися, розвиватися., який отримав нелегкий бойовий досвід на Донбасі, уже повернувся додому. Зараз він - заступник керівника супермаркету.«Для мене важливо, що в «АТБ» розуміють: головний ресурс бізнесу – люди! Це віддані своїй справі співробітники, які прагнуть розвиватися, підніматися кар'єрними сходами, – розповів Олексій Пономарчук. – Будь-хто з нас, якщо матиме бажання, може реалізувати свій потенціал. Зверніть увагу: в «АТБ» нерідко можна зустріти дуже молодих людей, які займають відповідальні посади і навіть керують магазинами».Є й чимало прикладів, коли після повернення із зони бойових дій Герої обирали своїм першим робочим місцем підприємства «АТБ». Робота в компанії допомогла їм реалізувати себе, знайти своє місце в житті, не опустити руки, не потонути в безнадії. Оскільки «АТБ» щороку відкриває близько сотні нових супермаркетів, з'являються п'ять-шість тисяч робочих місць, зокрема й на Волині.Численні підприємства корпорації забезпечують стабільною роботою, пропонуючи гідну зарплату, понад 60 тисяч громадян країни, серед яких - лучани. 1039 дискаунтерів національної торговельної мережі «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України, у тому числі й на Волині. Щодня вони приймають понад три з половиною мільйони клієнтів. Тут завжди можна придбати якісні продукти і товари першої необхідності за цінами, які на 10–15% нижчі, аніж середньоринкові.Війна на Сході боляче зачепила й міцну родину працівників «АТБ». За два роки найбільш активної фази (2014–2015) на захист української незалежності та територіальної цілісності стали 765 співробітників різних підприємств «АТБ». Шестеро з них отримали поранення, а десять заплатили за незалежність власним життям...«АТБ» системно допомагає боротися з безробіттям у багатьох регіонах, підтримує українську армію. Тільки протягом останніх трьох років корпорація «АТБ» передала понад 20 мільйонів гривень для допомоги військовикам, родинам воїнів АТО/ООС, вимушеним переселенцям і дітям.«Я починав працювати на посаді охоронця. Побачив, що в «АТБ» перед тобою відчинені всі двері. Компанія ефективно розвиває кадровий потенціал, інвестує в наші знання. За шість років роботи я двічі безкоштовно здобував знання в навчальних центрах компанії. Спочатку перейшов у продавці, потім став товарознавцем. Сьогодні працюю заступником керівника супермаркету», – поділився Олексій Пономарчук.Загалом понад 85 % керівників підрозділів «АТБ» починали кар'єру з найменшого і поступово та впевнено йшли кар'єрними сходинками вгору. Це дуже просто пояснити: кадрова політика компанії спрямована на системний розвиток людського капіталу. Усі співробітники «АТБ», які займають керівні посади, отримали професійну підготовку в навчальних центрах компанії в Дніпрі, Києві, Одесі чи Львові.