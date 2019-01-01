Життя після «дембеля»: особливості працевлаштування Героїв на Волині*
Сьогодні, 14:15
Можливість розпочати нове життя українським захисникам надає багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу. Компанія «АТБ» вже більш як чверть століття дотримується стратегії ведення патріотичного бізнесу.
Тим, хто повернувся з фронту, у тому числі й у Луцьк, компанія допомагає адаптуватися до спокійного життя: отримати безкоштовну освіту, побудувати кар'єру у великій команді лідерів. Адже улюблена робота та підтримка суспільства дають змогу українським Героям рухатися далі, навчатися, розвиватися.
Олексій Пономарчук, який отримав нелегкий бойовий досвід на Донбасі, уже повернувся додому. Зараз він - заступник керівника супермаркету.
«Для мене важливо, що в «АТБ» розуміють: головний ресурс бізнесу – люди! Це віддані своїй справі співробітники, які прагнуть розвиватися, підніматися кар'єрними сходами, – розповів Олексій Пономарчук. – Будь-хто з нас, якщо матиме бажання, може реалізувати свій потенціал. Зверніть увагу: в «АТБ» нерідко можна зустріти дуже молодих людей, які займають відповідальні посади і навіть керують магазинами».
Є й чимало прикладів, коли після повернення із зони бойових дій Герої обирали своїм першим робочим місцем підприємства «АТБ». Робота в компанії допомогла їм реалізувати себе, знайти своє місце в житті, не опустити руки, не потонути в безнадії. Оскільки «АТБ» щороку відкриває близько сотні нових супермаркетів, з'являються п'ять-шість тисяч робочих місць, зокрема й на Волині.
Численні підприємства корпорації забезпечують стабільною роботою, пропонуючи гідну зарплату, понад 60 тисяч громадян країни, серед яких - лучани. 1039 дискаунтерів національної торговельної мережі «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України, у тому числі й на Волині. Щодня вони приймають понад три з половиною мільйони клієнтів. Тут завжди можна придбати якісні продукти і товари першої необхідності за цінами, які на 10–15% нижчі, аніж середньоринкові.
Війна на Сході боляче зачепила й міцну родину працівників «АТБ». За два роки найбільш активної фази (2014–2015) на захист української незалежності та територіальної цілісності стали 765 співробітників різних підприємств «АТБ». Шестеро з них отримали поранення, а десять заплатили за незалежність власним життям...
«АТБ» системно допомагає боротися з безробіттям у багатьох регіонах, підтримує українську армію. Тільки протягом останніх трьох років корпорація «АТБ» передала понад 20 мільйонів гривень для допомоги військовикам, родинам воїнів АТО/ООС, вимушеним переселенцям і дітям.
«Я починав працювати на посаді охоронця. Побачив, що в «АТБ» перед тобою відчинені всі двері. Компанія ефективно розвиває кадровий потенціал, інвестує в наші знання. За шість років роботи я двічі безкоштовно здобував знання в навчальних центрах компанії. Спочатку перейшов у продавці, потім став товарознавцем. Сьогодні працюю заступником керівника супермаркету», – поділився Олексій Пономарчук.
Загалом понад 85 % керівників підрозділів «АТБ» починали кар'єру з найменшого і поступово та впевнено йшли кар'єрними сходинками вгору. Це дуже просто пояснити: кадрова політика компанії спрямована на системний розвиток людського капіталу. Усі співробітники «АТБ», які займають керівні посади, отримали професійну підготовку в навчальних центрах компанії в Дніпрі, Києві, Одесі чи Львові.
Текст - Марина КУШНІР
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Тим, хто повернувся з фронту, у тому числі й у Луцьк, компанія допомагає адаптуватися до спокійного життя: отримати безкоштовну освіту, побудувати кар'єру у великій команді лідерів. Адже улюблена робота та підтримка суспільства дають змогу українським Героям рухатися далі, навчатися, розвиватися.
Олексій Пономарчук, який отримав нелегкий бойовий досвід на Донбасі, уже повернувся додому. Зараз він - заступник керівника супермаркету.
«Для мене важливо, що в «АТБ» розуміють: головний ресурс бізнесу – люди! Це віддані своїй справі співробітники, які прагнуть розвиватися, підніматися кар'єрними сходами, – розповів Олексій Пономарчук. – Будь-хто з нас, якщо матиме бажання, може реалізувати свій потенціал. Зверніть увагу: в «АТБ» нерідко можна зустріти дуже молодих людей, які займають відповідальні посади і навіть керують магазинами».
Є й чимало прикладів, коли після повернення із зони бойових дій Герої обирали своїм першим робочим місцем підприємства «АТБ». Робота в компанії допомогла їм реалізувати себе, знайти своє місце в житті, не опустити руки, не потонути в безнадії. Оскільки «АТБ» щороку відкриває близько сотні нових супермаркетів, з'являються п'ять-шість тисяч робочих місць, зокрема й на Волині.
Численні підприємства корпорації забезпечують стабільною роботою, пропонуючи гідну зарплату, понад 60 тисяч громадян країни, серед яких - лучани. 1039 дискаунтерів національної торговельної мережі «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України, у тому числі й на Волині. Щодня вони приймають понад три з половиною мільйони клієнтів. Тут завжди можна придбати якісні продукти і товари першої необхідності за цінами, які на 10–15% нижчі, аніж середньоринкові.
Війна на Сході боляче зачепила й міцну родину працівників «АТБ». За два роки найбільш активної фази (2014–2015) на захист української незалежності та територіальної цілісності стали 765 співробітників різних підприємств «АТБ». Шестеро з них отримали поранення, а десять заплатили за незалежність власним життям...
«АТБ» системно допомагає боротися з безробіттям у багатьох регіонах, підтримує українську армію. Тільки протягом останніх трьох років корпорація «АТБ» передала понад 20 мільйонів гривень для допомоги військовикам, родинам воїнів АТО/ООС, вимушеним переселенцям і дітям.
«Я починав працювати на посаді охоронця. Побачив, що в «АТБ» перед тобою відчинені всі двері. Компанія ефективно розвиває кадровий потенціал, інвестує в наші знання. За шість років роботи я двічі безкоштовно здобував знання в навчальних центрах компанії. Спочатку перейшов у продавці, потім став товарознавцем. Сьогодні працюю заступником керівника супермаркету», – поділився Олексій Пономарчук.
Загалом понад 85 % керівників підрозділів «АТБ» починали кар'єру з найменшого і поступово та впевнено йшли кар'єрними сходинками вгору. Це дуже просто пояснити: кадрова політика компанії спрямована на системний розвиток людського капіталу. Усі співробітники «АТБ», які займають керівні посади, отримали професійну підготовку в навчальних центрах компанії в Дніпрі, Києві, Одесі чи Львові.
Текст - Марина КУШНІР
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