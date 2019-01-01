Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі*

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день святого Миколая. У центрі столиці на Софійській площі сьогодні запалюють головну ялинку країни. Двадцятиметрове дерево прикрашене 750 красивими іграшками та більш як 4 кілометрами яскравої гірлянди. Малюки (звісно, якщо були слухняними та чемними протягом усього року) цього дня отримують бажані подарунки та солодощі. Традиційно не залишив це свято без уваги та підтримки й багаторічний лідер вітчизняної галузі ритейлу –Компанія, яка понад чверть століття дотримується філософії патріотичного та соціально орієнтованого бізнесу, знову долучилася до створення чудового передноворічного настрою дітям, що опинилися у складних життєвих обставинах. В «АТБ», де працюють більш як 60 тисяч осіб з усіх куточків України, добре розуміють, що якими б не були економічна ситуація в державі та обставини у конкретній родині, малеча повинна вірити у дива. Добро неодмінно має перемогти! Отже, чарівниками для сотень дітей стали організації, благодійні фонди та компанії, які об’єднали зусилля та влаштували цього дня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва грандіозне свято.До благодійної акції «Святий Миколай мандрує Україною», заснованої мережею «Елеос-Україна», окрім духовенства самого Михайлівського монастиря, приєдналася й корпорація «АТБ».Найбільша торговельна мережа країни стала добрим чарівником, який підготував для маленьких учасників подаруночки. Сотні дітлахів отримали солодощі від Миколая – «Смачну бандероль».«Щоразу напередодні Нового року та Різдва на адресу благодійного фонду «АТБ» надходять численні прохання про надання допомоги продуктами чи солодощами для дітей. Як соціально орієнтована компанія «АТБ» намагається виконати всі заявки, допомогти кожному, хто звернувся та потребує підтримки. Особливо приємно дарувати радість малюкам, адже це майбутнє нашої країни. Вони повинні бути щасливими, вірити у дива та відчувати любов дорослих. Саме тому й цього року ми з радістю долучилися до благодійної святкової акції «Святий Миколай мандрує Україною», – розповів в. о. директора БО «Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ»Варто зазначити, що це не перший досвід участі лідера та драйвера вітчизняного ритейлу в подібних благодійних проєктах.Гарантуючи високу якість товарів і продуктів у 1051 власному супермаркеті та пропонуючи максимально доступні ціни (на 10–15% нижчі за середньоринкові), «АТБ» щедро інвестує в різноманітні соціальні та благодійні проєкти. Це завжди було пріоритетним напрямком разом із впровадженням інноваційних технологій і динамічним розвитком флагмана компанії – торговельної мережі «АТБ».Компанія надає всебічну підтримку, в тому числі й фінансову, найбільш незахищеним верствам населення: постраждалим і ветеранам бойових дій на Донбасі, їхнім родинам, внутрішнім переселенцям, пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, дітям, які потребують невідкладного дорогого лікування, зокрема й у нашому регіоні.Для цього створили Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ». Він акумулює зібрані кошти, додає до них суми, виділені компанією «АТБ-Маркет», і спрямовує їх на потреби охорони здоров’я нації. До того ж приклад галузевого лідера надихає на подібні добрі справи й інших представників українського бізнесу.Тільки протягом кількох останніх років корпорація «АТБ» профінансувала більше десятка програм соціальної та благодійної допомоги на суму понад 24 мільйони гривень.Нинішня акція до дня святого Миколая також стане гарним прикладом, а головне – подарує трішечки щастя тим, хто цього зараз надзвичайно потребує.