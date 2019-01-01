Як стати власником автівки, навіть не маючи достатньо грошей*

У наш час мати свій автомобіль – це вже не розкіш, а вимога сучасних реалій, які потребують максимуму мобільності. Коли покупка автівки і справді на часі, а грошей не вистачає або ви морально не готові віддати все, що відклали, в нагоді стане автокредитування або послуга придбання машини на умовах лізингу.Компаніяспівпрацює із сімома фінансовими установами задля того, аби її клієнти могли ставати власниками омріяних ними автівок за допомогою лізингу чи кредиту. Це, зокрема, такі банки, як ПриватБанк, OTП Банк, VAB та банк «Львів», а також компанії «Авентус Лізинг», «ТАС» і ULF Finance. Зауважимо, що саме завдяки співпраці останньої із названих компаній з WEST AUTO HUB у 2019 році вперше у його клієнтів з’явився шанс взяти у лізинг авто, яке вже було в користуванні.WEST AUTO HUB фактично є комунікатором між покупцем і фінансовою установою.«Віднедавна ми активно почали працювати у напрямку налагодження співпраці між компанією та фінансовими установами, адже звернень від клієнтів багато, але фінансові можливості реалізувати свої задуми є не у всіх. Тож, зважаючи на це, ми активно розпочали розвивати напрямок кредитування, оскільки послуга придбання авто з відтермінуванням є затребуваною серед для наших клієнтів. Вирішальним у цьому питанні був пошук потужних та надійних фінансових установ, готових надавати кошти у відтермінування на вигідних умовах. Вивчивши та проаналізувавши цей ринок детально, ми обрали декілька установ, з якими розпочали активну співпрацю. Тому радо розповімо, як та на яких умовах можна стати власником омріяного авто», – прокоментувала керівник напрямку маркетингу та регіонального розвитку компанії WEST AUTO HUBПровідний спеціаліст відділу продажів компанії WEST AUTO HUBпояснив механізм роботи: «До нас звертається клієнт, обирає автомобіль, але має на цю покупку лише частину грошей. Ми беремо необхідні дані про клієнта, пересилаємо фінансовим установам, з якими співпрацюємо. Через деякий час зазвичай декілька із цих установ надають своє погодження. Тоді клієнт обирає для себе найкращий варіант і ми зв’язуємо його вже безпосередньо з менеджером банку, де відбувається підписання договору. Після вирішення фінансових питань клієнт повертається на WEST AUTO HUB для продовження процедури придбання авто, на яке дала гроші фінансова установа».За його словами, запропоновані послуги дають можливість швидко та без зайвих клопотів сісти за кермо обраного авто.Микола Мартинюк зауважує, що у лізинг юридичні особи зазвичай беруть здебільшого корпоративний транспорт (буси, вантажні автомобілі, спецтехніку, тягачі тощо). Таким чином різноманітні фірми та корпорації мають можливість оновлювати свій автопарк без надмірних одночасних фінансових навантажень. Натомість ті, хто хоче придбати автомобіль для себе, обирають послугу кредитування. Фахівець зауважує, що лізинг дещо складніший юридично, оскільки передбачає оформлення автомобіля на лізингову компанію до виплати клієнтом повної суми. Натомість при кредитуванні право власності на транспортний засіб отримує одразу клієнт фінансової установи.Лізинг, простіше кажучи, дає можливість взяти майно в оренду з подальшим викупом. Механізм такої послуги дуже простий: вибрав авто, уклав угоду із компанією, заплатив аванс, забрав машину і все – можна нею користуватись. Протягом визначеного договором терміну сплачуєш гроші і після завершення терміну дії договору стаєш власником автівки.Керівник напрямку споживчого кредитування Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкурозповів, що взяти авто у лізинг через ПриватБанк – дуже просто. Адже фінансова установа дає можливість придбати авто з пробігом з будь-якого авто майданчика України, у тому числі – WEST AUTO HUB. Таку розстрочку ПриватБанк надає терміном від 1 до 5 років з мінімальним авансом 10% від вартості автівки.За словами Олександра Мамчича, якщо покупець – клієнт ПриватБанку, то він отримує рішення щодо лізингу за 5 хвилин. Серед інших переваг – мінімальний набір документів (паспорт, код, довідка про доходи), безпроцентна розстрочка по страхуванню КАСКО на весь період угоди, погашення розстрочки зручними способами - через термінал, Приват24, додаток Privat24 або касу, дострокове погашення авторозстрочки, без комісій.Представник компанії «Авентус лізинг»же розповів, що компанія, яку він представляє, оформлює лізинг на автівки, 2000 року випуску і новіші, старіші – ні. Людина, яка вирішила скористатися послугою, маєте виплатити повну суму за термін від 1 до 5 років. Практика ж, переконує Олександр Маляр, свідчить, що найчастіше клієнти роблять це за 2-3 роки.Ця лізингова компанія теж не вимагає від клієнта довідки про доходи. Клієнт має одразу внести щонайменше 15% від вартості авто, а далі щомісячно сплачувати частину решти суми згідно з графіком договору лізингу (в середньому 3% в місяць в гривнях). У компанії «Авентус Лізинг» можливе дострокове погашення розстрочки через 1 рік та 1 день, а також зміна графіку лізингових платежів.Компанія «Авентус Лізинг», яка до повного погашення суми, передбаченої договором, має право власності на авто, дозволяє клієнту виїжджати за кордон у країни Євросоюзу, Білорусь, Росію, але забороняє виїзд на тимчасово окуповані території та в Крим.Олександр Маляр також зауважив, що якщо клієнт бере автомобіль під таксі, то повинен сплатити 30% від його вартості під час першого внеску.Варто додати, що відмінність лізингу від кредиту зазвичай ще й у тому, що лізинг, як для фізичних, так і юридичних осіб – це не просто надання грошей для покупки транспортного засобу, а це і повний комплекс сервісних послуг, пов’язаних з його придбанням. Так, наприклад, «VAB Лізинг», з якою також співпрацює WEST AUTO HUB, бере на себе адміністрування страхових, гарантійних випадків, проходження технічного обслуговування, надає технічну допомогу на дорогах, 24-годинну лінію підтримки своїх клієнтів та багато інших послуг.У банках зазвичай є можливість взяти авто як на лізингових умовах, так і в кредит. Якщо покупець знайшов автомобіль за кордоном, в банку йому можуть видати кредит й на розмитнення. Послугу такого кредитування, для прикладу у співпраці з WEST AUTO HUB надає OTП Банк.Максимальна сума, яку може отримати на купівлю авто постійний клієнт цього банку – 750 тисяч гривень, новий клієнт – пів мільйона гривень. Кредит видають терміном від 6 до 60 місяців під 0,01% річних. Це фіксована відсоткова ставка. Клієнт сплачує 1,7% разової комісії за видачу кредиту, а також 1,7% щомісячної комісії. Важлива умова надання кредиту від ОТП Банку - позичальник має бути офіційно працевлаштованим й мати офіційний дохід щонайменше 6500 гривень.Позичені кошти банк віддає клієнту готівкою у гривнях.Особлива перевага кредитування на вживане авто від ОТП Банку – це кредит без застави та обов’язкового страхування КАСКО. Банк не має вимог ні до віку автомобіля, ні до пробігу.Провідний спеціаліст відділу продажів компанії WEST AUTO HUB Микола Мартинюк зауважує, що нині і фізичні особи мають можливість обрати для себе послугу лізингу, але зазвичай обирають кредит, який дає можливість одразу оформити авто на себе.«Ми у жодному випадку не схиляємо клієнта до вибору якогось варіанту. Надаємо йому абсолютну можливість вибору між більш ніж достатньою кількістю варіантів, а також – вичерпну інформацію про фінансові установи-партнери. Компанія WEST AUTO HUB супроводжує та консультує свого клієнта аж до того моменту, поки договір із банком чи лізинговою установою не буде підписаний», - додає Микола Мартинюк і наводить приклад: «Один із останніх моїх клієнтів після вибору автівки та тест-драйву просто скинув нам на Viber необхідні документи. Ми за лічені хвилини скинули партнерам, вони за лічені хвилини – свою пропозицію. Клієнт обрав найбільш прийнятний для себе варіант».За словами Миколи Мартинюка, сучасний ринок фінансових послуг насправді дозволяє стати власником омріяного авто за лічені дні, маючи при цьому на шляху до мрії лише кошти для початкового внеску. Великою перевагою, каже фахівець, є індивідуальний підхід і індивідуальний розрахунок до кожного клієнта з боку фінансових установ. Яку з них обрати – справа кожного, як і те – який вибрати автомобіль.Завдяки співпраці автокомпанії WEST AUTO HUB із чималою кількістю фінансових установ, ви можете придбати омріяне авто та легко його розмитнити. Якщо ви хочете купити авто на торговому майданчику у WEST AUTO HUB або пригнати машину з США і Європи, але вам не вистачає кілька тисяч доларів, варто пам'ятати, що є шанс отримати автокредит. Фахівці компанії WEST AUTO HUB не тільки радо допоможуть у виборі автомобіля, але й проконсультують щодо фінансових установ для надання кредиту чи придбання транспортного засобу в лізинг.