Продуктовий кошик – 2020: які інноваційні товари побачимо в «АТБ» на Волині*

Компанія, що є багаторічним лідером української галузі роздрібної торгівлі, хоче поділитися з своїми сміливими інноваційними планами на рік і трохи відкриває завісу комерційної таємниці. Детальніше про те, що нового, цікавого, смачного, корисного, ексклюзивного та гарантовано якісного у 2020-му побачимо на поличках 1082 супермаркетів мережі, в тому числі й на Волині, читайте нижче.Нововведенням року, яке стане приємним сюрпризом для майже чотирьох мільйонів постійних клієнтів «АТБ» у 24 областях України, стане поява лімітованих товарів власного виробництва. Нині асортимент дискаунтерів становить більш як 3,5 тисячі найменувань, а 26% з них представлені товарами власного виробництва «АТБ».Корпорація «АТБ» сьогодні володіє чотирма власними торговими марками, що належать до всіх цінових категорій. Преміальний сегмент представлений ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – «Спецзамовлення «АТБ», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економний – ТМ «Розумний вибір». Важливо, що кожна із зазначених марок займає лідерські позиції в своєму сегменті, оскільки вирізняється високою технологічністю виробництва та відповідає європейським вимогам щодо якості, безпеки й органолептики продукту (смак, аромат, зовнішній вигляд тощо).Минулоріч в цих дискаунтерах оновили та розширили лінійки снекових товарів, молочної групи, кондитерських виробів та іншої продукції. Акцент зробили на виготовленні інноваційних товарів без додавання пальмової олії, консервантів, барвників та інших шкідливих добавок. Це продукти для здорового харчування, які все частіше купують українські споживачі, переймаючи європейський досвід. Цього року компанія планує сконцентрувати зусилля на випуску інноваційної продукції. При цьому її визначать з урахуванням інтересів і побажань клієнтів, яких в «АТБ» вважають повноправними бізнес-партнерами.Особливе місце у переліку ВТМ посідає марка «Своя лінія», яку добре знають і люблять мільйони клієнтів, включаючи жителів Луцька. Вихід на ринок продукції з таким маркуванням багато років тому став справжньою подією – товари здивували покупця знайомим з дитинства, натуральним, домашнім смаком і безумовною якістю. Кожен знайде на прилавках «АТБ» продукти за найбільш привабливою ціною.У поточному році розширять лінійки всіх категорій товарів за рахунок ексклюзивних позицій і яскравих ліцензійних продуктів.Одним з наочних прикладів став вихід на ринок нових цукерок – «Асорті «Королева ночі» ТМ «Своя лінія». Обличчям проєкту стала відома співачка, яка в рамках співпраці великих брендів випустила однойменний музичний кліп. Фотографія зірки в фантастичному сценічному вбранні прикрасила кожну пачку таких лімітованих цукерок.Приємно здивують і смакові якості нового продукту. Оновлення торкнулося не тільки зовнішнього вигляду товару: були також внесені певні зміни в його рецептуру, поліпшені органолептичні показники. До продукції власного виробництва, яка продається тільки в магазинах «АТБ», компанія висуває особливі вимоги. На полиці магазинів, у тому числі й у на Волині, можуть потрапити тільки натуральні та безпечні продукти. Ексклюзивний асортимент є візитною карткою лідера української галузі ритейлу.А от цінова політика торговельної мережі «АТБ» залишається незмінною вже понад чверть століття. Вартість будь-якого товару в дискаунтерах зазвичай на 10–15% нижча за середньоринкову. Якщо ж йдеться про продукцію власних торгових марок, то ціна може бути і на третину нижча за ціну всіх наявних на вітчизняному ринку аналогів.