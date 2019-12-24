Модернізація ритейлу: «АТБ» невпинно підвищує стандарти комфорту та якості*

Багато років поспіль, перебуваючи на передових позиціях українського ритейлу,тестує та впроваджує у свою діяльність безліч інноваційних рішень. Послуговуючись прикладом провідних європейських корпорацій Lidl та Aldi, найбільша українська торговельна мережа з 2016 року поступово змінює концепцію. Окрім добре знайомих біло-синіх супермаркетів почали відкривати так звані чорні «АТБ». Йдеться не лише про інакший зовнішній вигляд – це магазини нового формату.Тут застосовані новітні технології з енергозбереження, енергоефективності, освітлення, впроваджені нові стандарти викладки товарів тощо. Дискаунтери мережі працюють у 275 містах країни, включаючи і наш Луцьк, цілодобово, без вихідних, перерв і переобліків. Вони вирізняються підвищеним комфортом приміщень для покупців. Сучасні системи освітлення та рекуперації тепла, яке збирають від роботи холодильного обладнання та направляють на опалення й підтримку мікроклімату в приміщеннях, дозволяють зекономити на енергоносіях приблизно 70%. Щорічно «АТБ» відкриває майже сотню нових маркетів, а близько п'ятдесяти модернізує. Вони стають стартовим майданчиком, демонструючи напрямок розвитку компанії та задаючи загальний темп всьому продуктовому ритейлу.Зараз в «АТБ» ми можемо оцінити найсучасніші рішення у галузі роздрібної торгівлі, будівництва, енергозбереження. Це система LED-освітлення, утеплення приміщень, нові стандарти викладки товарів, організація зручних паркінгів біля магазинів.Протягом останніх років «АТБ» надзвичайно динамічно розширює географію своєї присутності, підкорюючи нові регіони. Минулого року відкрили перші дискаунтери цієї мережі в Чернівецькій і Закарпатській областях. З 2018 року корпорація впроваджує експериментальну концепцію «магазинів біля будинку». Це маркети «АТБ-Express», які знаходяться поруч із вашою оселею і завжди відчинені.Протягом останніх років у таких магазинах з’явилися нові відділи: «Піца на замовлення», «Курка гриль», «Власна випічка», «Власна кав'ярня», «М'яке морозиво», «Пиво і напої на розлив», «Свіже м'ясо» та багато інших. Уважно вивчаючи запити та потреби своїх клієнтів, яких в «АТБ» традиційно вважають рівноправними партнерами по бізнесу, компанія розширює асортимент продукції власного виробництва. На цей час корпорація володіє чотирма власними торговими марками, що належать до всіх цінових категорій. Вартість будь-якого продукту з більш ніж 3,5-тисячного асортименту 1082 супермаркетів мережі, які розташовані в 24 областях країни (включаючи й нашу Волинь), традиційно нижча за середньоринкову на 10–15%.Постійно відбувається модернізація магазинів мережі. Зараз активно впроваджують інноваційні диджитал-рішення: за покупки можна розрахуватися, використовуючи свій мобільний телефон із системою Android, запущено сервіс Apple Pay, завдяки якому покупці мають змогу заплатити одним дотиком свого iPhone.На зміну застарілій книзі скарг і пропозицій, яку уряд минулого року скасував, компанія почала використовувати інноваційний «АТБОТ». Цей віртуальний помічник здатен спілкуватися з клієнтами, швидко реагувати на пропозиції, оперативно надавати будь-яку інформацію. Він навіть може записати на співбесіду людину, що шукає роботу в цій компанії.Корпорація «АТБ» створила одну з найбільш розвинених логістичних інфраструктур в країні. У різних регіонах сьогодні працюють дев'ять мультитемпературних складських центрів європейського зразка, є чималий власний автопарк (7 колон, більш як 600 вантажівок).Розвиваючи свій бізнес, компанія інвестує величезні кошти в екологічні проєкти. Минулого року в супермаркетах з'явилися інноваційні пакети, які безпечно та швидко утилізуються. До їхнього складу додано особливий запатентований компонент. На відміну від звичайного пластику новий під впливом температури, тиску чи яскравого світла згодом розпадається на крихітні часточки, не виділяючи токсинів. Також клієнтам пропонують придбати багаторазові зручні екоторбинки. У лютому поточного року в двох сотнях магазинів мережі стартував новий сміливий експеримент. Покупцям запропонували гідну альтернативу великим пластиковим пакетам – місткі (до 25 кг) екоящики. Ці зручні коробки виготовлені з переробленого картону, через деякий час їх також можна переробити. Передбачається, що новинку першими оцінять водії, оскільки така тара максимально зручна й ергономічна.