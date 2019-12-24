«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж товарів*

Компаніяоголосила про введення нових заходів, які повинні забезпечити стабільну діяльність мережі, а також наявність у достатній кількості асортиментних позицій на полицях магазинів.Як повідомили в пресслужбі «АТБ», мережа працює в штатному режимі та має намір подвоїти товарні запаси у всіх розподільних центрах компанії, особливо регіональних, і в магазинах за переліком товарів підвищеного попиту не менш ніж на 30 календарних днів, щоб гарантувати наявність на полицях своїх маркетів товарів повсякденного споживання.«Компанія «АТБ-Маркет» є не тільки лідером української галузі роздрібної торгівлі, але й своєрідним фундаментом української продовольчої безпеки. Вона концентрує всі свої ресурси для забезпечення безперебійної доставки товарів і формування товарних запасів як у розподільних центрах, так і в магазинах, забезпечує наявність на полицях маркетів продуктів і товарів першої необхідності для кожного покупця», — повідомили в компанії.Щоб надати покупцям усю необхідну продукцію, мережа «АТБ» на період дії загальнонаціонального карантину вводить мораторій на реалізацію оптовими партіями таких груп товарів: сипучі, бакалія, заморожування, антибактеріальні та дезінфекційні засоби. Крім цього, компанія вводить в асортиментний перелік магазинів вітчизняні аналоги позицій власного імпорту з таких країн, як Італія, Польща, Словаччина та ін., що є додатковим заходом забезпечення всіх необхідних товарів повсякденного споживання.«Корпорація «АТБ» і мережа її магазинів мають достатні товарні запаси, щоб оперативно наповнювати полиці, яким би великим не був попит на ті чи інші продукти: гречку, рис, макарони, консерви, цукор тощо. У разі потреби система оперативної логістики мережі «АТБ» дозволяє забезпечити доставку найбільш затребуваних продуктів і товарів першої необхідності, які завжди є в запасі у власних розподільних і складських центрах корпорації», — наголосила в. о. генерального директора компанії «АТБ-Маркет», відповідаючи на запитання про стабільне забезпечення магазинів мережі «АТБ» товарами повсякденного попиту.Цінова політика цієї мережі залишиться незмінною, незважаючи на будь-які обставини: вартість продуктів і товарів у дискаунтерах лідера українського ритейлу, як і завжди, на 10–15% нижча за середньоринкову, а якщо купувати продукцію власних торгових марок мережі «АТБ», то економія може досягати 40%.Щоб захистити покупців мережі від дій спекулянтів і панікерів, компанія оголосила про введення з 18 березня обмежень на продаж товарів в одні руки, які дозволять уникнути нестачі товарів у деяких магазинах мережі через ажіотажний попит.«Піклуючись про покупців, компанія боролася і надалі боротиметься зі штучним ажіотажем на продукти першої необхідності. Просимо наших покупців із розумінням ставитися до цих обмежень. Ажіотаж створюють не стільки запасливі громадяни, скільки несумлінні покупці, які потім спекулюють товарами першої необхідності. Щоб не допустити такого ажіотажу, компанія «АТБ-Маркет» вводить у всіх своїх супермаркетах превентивні заходи. Зокрема, воду, пиво та напої в пластикових пляшках продаватимуть у кількості не більш як 12 одиниць в одні руки, всі інші товари – не більш як 5 штук в одні руки», — пояснили в компанії.Раніше компанія повідомила про додаткові протиепідемічні протоколи, які підсилять чинні правила мережі «АТБ» у сфері безпеки продукції згідно з міжнародними стандартами. Додаткові заходи мають захистити співробітників і партнерів компанії, а також покупців, забезпечуючи для них максимально безпечні умови здійснення повсякденних покупок. У магазинах мережі «АТБ» усі приміщення та робочі поверхні проходять регулярну санітарну обробку професійними засобами, що забезпечує додатковий санітарно-гігієнічний захист для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.