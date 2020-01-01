На сторожі Феміди: як на Волині працює Служба судової охорони. ФОТО

4 квітня Служба судової охорони відзначає день cвого становлення. З нагоди першої річниці розповімо про Службу судової охорони в «особі» одного з багатьох територіальних управлінь – команду, яка працює на теренах Волині., полковник Служби судової охорони, начальник територіального управління Служби судової охорони у Волинській області:Територіальне управління Служби судової охорони розпочало свою роботу на Волині 1 жовтня 2019 року.Ми тільки набираємо оберти у своїй діяльності (адже фактично працюємо лише півроку), але процес досить стрімкий. Ми ще як мале дитя яке робить перші кроки.Починали з «нуля», адже потрібні були професіонали з досвідом роботи, приміщення для роботи, але саме аспект «з нуля» найбільше стимулює у роботі. Цінно те, що нам допомагали і підтримували. Ми знали, що звернутись за допомогою можна 24 години на добу до кожного керівника ЦОУ і очільника Служби. Коли «кипить» робота, на годинник ніхто не дивиться і всі працюють у «турборежимі»., полковник Служби судової охорони, перший заступник начальника територіального управління ССО у Волинській області:Ми знали, що створити ефективну команду – це не просто прийняти на роботу людей, це об»єднати людей спільною метою, випрацювати чіткий алгоритм дій та високий рівень довіри, який будується на основі спільних цінностей.У нас всіх у Службі, хоча ми і належимо до однієї команди, різний професійний і життєвий досвід. Ми різні. Кожен з нас добре знає, які аргументи спрацюють у окремому та конкретному професійному напрямку та випадку, у кожного є власна думка на ту чи іншу ситуацію, але це не завадило нам стати командою, яка знаходить правильне рішення та досягає позитивних результатів. Ми не боїмося запитувати, радитись, ми чуємо один одного, а це й є основною складовою колективу який зараз працює і який ми створювали.На етапі формування нашого колективу ми стартували з «нуля», але нуль – це не цифра, а початок відліку. Ми запрошували професіоналів своєї справи, людей з досвідом до нас на службу, але командою ми стали, пройшовши певний шлях становлення. Можна працювати у колективі, та не бути командою. І якщо скептики скажуть що це все не важливо, відповім - дуже важливо! - каже. – Адже саме на цьому етапі у нас формувались спільні цінності, довіра, спільна мета та той мікроклімат, який забезпечив у майбутньому наші, маленькі перемоги і досягнення.Ми вимикали сумніви і страх, коли ставили певні цілі перед собою, напевно, це і працювало як «плацебо» - ставиш ціль, віриш в неї і досягаєш, - каже. - А ще, справжні дружні поради та підтримка колег з інших територіальних управлінь.Ми не вважаємо себе суперменами, ми правоохоронний орган в системі правосуддя, яка захищає і забезпечує безпеку, а це на сьогодні важливо усім, тим, хто працює у судових установах, і тим, хто їх відвідує. Ми професійно і відповідально виконуємо свою роботу та відповідаємо за кожне слово, дію, наслідок.Річниця Служби судової охорони для нас як перший етап, який ми пройшли спільно з усіма територіальними управліннями. Усі разом, покроково досягали певного рубежу, який ставили собі в першу чергу.Були і «шторми», і перші перемоги та розчарування, що не все так швидко та ідеально, як хотілося б. Все, як і у всіх компаніях та службах. Але це і є тим каталізатором успіху, коли всі розуміють - йти вперед варто попри перешкоди, адже дружнє плече кожного саме тоді і відчутне, і кожен знає, що завжди це плече йому підставлять у потрібний час. Ми разом формуємо високоефективну та мобільну структуру з охорони судової влади України. Сьогодні Службу судової охорони, як гілку судової влади, знають на державному рівні, і це визнання., заступник начальника зі служби ТУ ССО у Волинській області):Це не історія успіху, яку, можливо, хтось так називає, це історія становлення і руху вперед, вважаємо ми. Успіх вимірюється кількісними показниками, а вони у нас є:- 7 приміщень судових установ Волині - під охороною співробітників Служби судової охорони;- попередили понад 80 спроб пронесення заборонених предметів (газові балончики, ножі, травматична та вогнепальна зброя) протягом листопада 2019 – березня 2020 року;- забезпечили безпеку учасників судового процесу та охорону громадського порядку, під час проведення 7200 судових засідань;- провели 5 конкурсів на заміщення вакантних посад, у результаті 114 кандидатів, які успішно пройшли конкурсний відбір, зараховані до складу співробітників нашого управління.Для когось це цифри, а для нас - наслідок спільної натхненної роботи.У нас в ТУ ССО сьогодні працюють люди які шукали можливість самореалізації — відчуття особистого росту, руху вперед. Для кожного дуже важливим є відчуття розвитку, реалізації та стабільності, що не завжди вимірюється грошима, посадою, кількістю підлеглих. Йдеться швидше про внутрішню силу — впевненість у собі, переконання, що робиш правильні речі і маєш для цього ресурс та мету - говорить заступник начальника по забезпеченню ТУ ССО у Волинській областіОдин з провідних світових експертів у сфері підвищення ефективності бізнесуговорить, що лідерство змінилося. Лідер — не той, хто наказує, розповідає, як і що робити, бо знає це краще. Лідер має емоційний інтелект, це той, на кого ти хочеш рівнятися, чию думку цінують, бо в ній є розуміння, – каже начальник відділу кадрового забезпечення ТУ ССО у Волинській області- Запевняю, що саме з такими керівниками ми працюємо, керівники, яких ми поважаємо і не зможемо їх підвести.«Служба судової охорони будується й розвивається, аби бути надійним захисником судової гілки влади та громадян України, які братимуть участь у судових процесах. Захищаючи суддю та учасників судового процесу, ми захищаємо верховенство права! – говорить Голова Служби судової охорониСьогодні, коли ми бачимо при зустрічі щирі усмішки працівників судових установ Волині та чуємо добрі, гарні слова щодо професійності та досвідчених дій співробітників Служби ССО, ми розуміємо, що це важливо і цінно для нас кожного, хто працює та гордо несе звання співробітника Служби судової охорони.Перемоги у кожного свої і вимірюються власними мірками. Наші перші перемоги – це довіра, повага та визнання Служби на теренах Волині.Окремо хочемо відзначити дієву підтримку суддів, керівників ДСА, правоохоронних органів Волині – керівників ГУНП, патрульної поліції Волинської області, Нацгвардії, ДСНС, керівництва ОДА та міської ради Луцька. Віримо, що спільні зусилля допоможуть нам у розбудові держави, адже один в полі не воїн.