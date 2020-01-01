З «АТБ» подорожувати країною цікаво, комфортно та безпечно*

Багатьом із волинян пандемія коронавірусу кардинально змінила плани на літо. За нинішніх умов подорожі до курортів Туреччини, Греції, Єгипту, Іспанії, Італії тощо сьогодні або зовсім неможливі, або пов'язані з безліччю суворих обмежень і великих ризиків.Та літо прийшло – й треба відпочити, тому чимало мешканців Волині звернули увагу на цікавинки, які може запропонувати Україна. Внутрішній туризм зараз активно розвивається та стає більш популярним. Йдеться як про унікальні природні заповідні зони західних областей, так і про курортні містечка південних регіонів. В обох випадках туристу гарантовані нові емоції, неповторні враження, оздоровлення та прекрасний відпочинок.Одним із головних питань під час внутрішніх подорожей, а також важливою статтею витрат традиційно є харчування. З одного боку, воно повинно бути якісним і безпечним (літня спека вже дошкуляє), а з іншого – максимально економним. Це набуває неабиякого значення, якщо йдеться про родинний відпочинок.Вірним помічником стане найбільша торговельна мережа країни –. Добре знайомі мешканцям Луцька й області супермаркети сьогодні відкриті в кожному куточку України. Станом на сьогодні 1123 магазини «АТБ» функціонують у 290 населених пунктах по всій країні – їхня мапа присутності включає 24 області.Протягом кількох останніх років компанія динамічно розширює власну мережу в південному та західному напрямках. Минулого року прийняли перших покупців близько сотні нових комфортних магазинів «АТБ», були підкорені ще дві області – Чернівецька та Закарпатська. До речі, компанія відкриває чимало нових маркетів навіть у невеликих туристичних містечках, створюючи нові робочі місця та значно покращуючи умови для мандрівників. Тому будь-хто з туристів вже зараз має можливість без зайвих витрат поповнити свої запаси гарантовано якісними продуктами і товарами першої необхідності.Якщо ж є бажання вирушити до морських курортів України, то важливо знати, що маркети «АТБ» пропонують лише гарантовано якісні продукти харчування. Компанія має власний відділ контролю якості, який регулярно проводить перевірки. Більше тисячі товарів щомісяця тестують у лабораторіях, визначаючи їхні фізико-хімічні й органолептичні характеристики. Завдяки цьому неякісні товари не можуть потрапити на полиці магазинів мережі «АТБ».Продукти виготовляють, зберігають і транспортують у належних температурних умовах. Компанія «АТБ» володіє солідним власним парком вантажних машин (7 автоколон) і збудувала близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка. Це дає можливість контролювати колосальний товарообіг, своєчасно доставляти продукти в будь-який куточок країни.Якщо говорити про подорожі до Карпат, то наявність тут супермаркетів багаторічного лідера вітчизняного ритейлу позбавляє від потреби тягнути запас продуктів із Луцька, ризикуючи при цьому, що харчі за такої спеки швидко зіпсуються. Набагато простіше найнеобхідніше купити, прибувши на місце. Асортимент кожного із супермаркетів «АТБ» сьогодні перевищує 3,5 тисячі найменувань. Майже третина з них представлена товарами власних торгових марок. Це означає, що ціни на таку продукцію можуть бути нижчими на 30–40% і дають українському туристу реальну можливість відчутно заощадити свої кошти.Цінова політика компанії залишається незмінною вже більше ніж чверть століття. Вартість продуктів у супермаркетах торговельної мережі, яку добре знають майже чотири мільйони постійних клієнтів, завжди на 10–15% нижча за середньоринкову. Досягають такої економії не за рахунок якості. Секрет максимально доступних цін в «АТБ» простий – це співпраця з виробниками без посередників, системне впровадження інноваційних технологій, динамічне розширення мапи присутності, а також оптимізація багатьох бізнес-процесів і орієнтація на потреби клієнтів. Мандрівники з Волині, вирушаючи у захопливу подорож Україною, не матимуть проблем із харчуванням, купуючи продукти в «АТБ».