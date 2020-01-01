Архітектор першого клубного житла на Волині Відімантас Самаліоніс: «Бажання створити затишок – це рівень мистецтва»*

Литовський архітекторрозповів про тенденції в Європі та перші кроки втілення нової якості життя в Україні на прикладі власного проєкту «StyleUP» – першого клубного житла на Волині.Постійні поїздки за кордон (до Польщі, Литви, Чехії та інших країн) сформували розуміння культури Європи та свободу думки. В успішній Фінляндії, Норвегії, Швеції навіть в думках не виникає ідея створення 12-16-ти поверхової будівлі, бо зважають, перш за все, на екологію. Що стосується України, то з кожним роком ситуація змінюється на краще. Адже молодь - світло країни, яке налаштоване патріотично, не лише в політичному аспекті, але й в побутовому. Молоді люди піклуються про якість життя, а це не лише хороший вигляд з вікна, і ми намагаємося це донести.StyleUP – це один із перших проєктів, у яких забудовник у пріоритет поставив не вигоду, а роботу на благо людей.Територія, на якій зводимо ЖК «StyleUP», чимала. Тут майже 5,76 гектара, де можна будувати, наприклад, семи-, а не чотирьохповерхові будинки. Звичайно, це вигідно, але забудовник зрозумів, що треба робити для людей, для тих, хто усвідомлює, що при придбанні житла важливі не лише квадратні метри. Саме за наявності забудовників із такою ідеологією ринок буде повноцінним. Будуть ті, хто продає просто квадратні метри житла, і ті, хто продає рівень життя. Бо ж всі звикли: «А скільки вартує квадратний метр?» Усе просто: ідеш у магазин, купуєш три мішки цементу, піску та щебеню, ось це і є метр квадратний. Але ж це просто цемент.У нас було інше завдання: створити якісний рівень життя для мешканців. Йдеться і про навколишнє середовище, простір, тишу, належну екологію, дружню сусідську громаду, не кажучи вже про такі базові речі, як електричне опалення та каналізацію. Усе це в сукупності створює емоції, які дають можливість відчути смак життя за містом у місті.Ми старалися, щоб домівка розпочиналася не з моменту, коли ти заходиш всередину квартири, а коли потрапляєш у двір. До того, ж є особливості, які треба побачити. Зокрема, це речі, які настільки комфортні, що ти навіть не помічаєш, що вони є. Наприклад, у нас немає сходинок, мораль полягає у тому, що ти вдома і тут не має бути ніяких перешкод. Бажання створити затишок – це рівень мистецтва.Наш логотип має вигляд дерева. Людина – частина природи, і людині хочеться бути ближчою до неї. Дерево – це символ родини, продовження роду. Створене нами житло – це не просто цегла, це життя. Що стосується кольорів, ми обрали те, що зараз стильне, на часі та є легким у сприйнятті.ЖК «StyleUP» перегукується зі всіма європейськими тенденціями. Я запевняю, цей проєкт ніколи, так би мовити, не вийде з моди, він завжди буде сучасним. Мова не лише про стиль, але й про комфорт. У житловому комплексі ми, для прикладу, використали утеплення у 20 сантиметрів. Тож постає питання: чи потрібен взагалі кондиціонер. Адже зимою не змерзнеш, а влітку не буде спекотно. Це теж інвестиція. Кожного місяця комунальні послуги вартуватимуть на 200-300 гривень менше, аніж для квартир з такою ж площею з утепленням у 10-15 см. І газове опалення не є актуальним, адже малий рівень використання енергоресурсів.Це хороша інвестиція, і через 2-3 роки вартість такого житла буде збільшуватися. У житті надто важлива якість, і ми можемо надати її кожному, хто це розуміє.На сьогодні рівень будівництва першої черги у «StyleUP» складає понад 70%. Кожен, хто прагне змін, хто хоче придбати житло нового рівня, може переконатися у всьому сам. Потрібно лише завітати на будівельний майданчик проєкту. Там є безліч деталей та переваг, які краще один раз побачити, ніж про які безліч разів почути.