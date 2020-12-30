Красиво, надійно і якісно – як у ЖК «StyleUP» облаштовують територію. ФОТО*
Сьогодні, 09:35
При виборі будівельних матеріалів важливо зважати на естетичність, функціональність, а головне – якість. Особливо це стосується великих об’єктів – житлових комплексів, де забудовник відповідає за кожну деталь і зобов’язаний робити все на совість, як для себе. У ЖК клубного типу «StyleUP» потурбувалися, аби мешканцям було не лише комфортно та красиво жити у новому елітному просторі Луцька, але й із впевненістю у тому, що їхній будинок – надійна фортеця.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про переваги «клубного» житла та різницю між таким видом помешкань з багатоповерхівкою і приватним будинком. Що ж, тепер детальніше познайомимо із житловим комплексом зсередини, який є особливим не лише тому, що на Волині таких помешкань немає, але й завдяки цікавим «фішкам», високоякісним матеріалам і провадженню провідних європейських технологій будівництва.
Двір починається з бруківки
Протягом двох місяців на території комплексу працювали над укладанням бруківки і встановленням бордюр, але перед тим ще готували особливу «подушку» та довго обирали, яку ж саме бруківку на неї викладати. Здебільшого цим займався архітектор – Відімантас Самаліоніс, який прагнув довершити особливий дизайн фасаду цікавим рішенням і щодо бруківки. Зупинилися на перевіреній роками продукції львівської ТМ «Мій Двір», яка на ринку із 1993-го року та нині має один з найпотужніших заводів в Україні.
Широкий асортимент дозволяє поєднувати різні кольори та форми, а сертифікація продукції дає гарантію на якість і міцність бруківки.
Обираючи бруківку, на перший погляд продукція різних виробників може здаватися однаковою: поверхня, форма, кольори та інше – здебільшого схожі, але фахівці переконують, що різниця між якісною бруківкою та дешевими варіантами масмаркету буде помітна вже після першого року експлуатації. Якщо покриття виконане якісно, то за рік і навіть десять виглядатиме так, ніби його уклали лише вчора, збереже свої властивості і не втратить естетичного вигляду.
Виробники торгової марки «Мій Двір» відповідають за якість своєї продукції, використовуючи провідні технології для виготовлення тротуарної плитки та інших виробів з бетону. Для мешканців луцького «клубного» житла забудовник вирішив обрати найкраще.
Усю продукцію виготовляють на трьох сучасних німецьких виробничих лініях, потужність яких складає 11 тисяч м2 бетонної плитки за добу. Більше того, на підприємстві окремо виготовляють також кубовидний щебінь першої категорії, що збільшує міцність виробу у два-три рази, адже на ринку наразі такого якісного розхідного матеріалу не придбати. Для того, аби верхній шар бруківки, яка у торгової марки «Мій Двір» – двошатова, був більш витривалим, компанія інвестувала у сучасну збагачувальну лінію на якій відмивають щебінь від пилу і глини, покращуючи якість сировини. Далі технологію виготовлення контролюють на кожному із етапів, аби в результаті продавати на ринку найкращу бруківку.
Для паркомісць у комплексі обрали укладання так званою екорешіткою – відносно новий різновид будівельних матеріалів, який знайшов своє застосування у багатьох напрямках, зокрема і як дорожнє покриття.
Бруківка зроблена у формі сот. Навесні поміж бетонних ліній виросте зелена трава. Саме тому таке покриття і називають «еко». Більше того, завдяки відкритій формі самої бруківки вона дуже добре всотує вологу і не затримуватиме її на поверхні.
Паркомісця розраховані по одному для кожної із квартир комплексу та ділитимуться відповідно до номерації квартир. До слова, подбали і про гостей мешканців, для них зробили окрему парковку.
На проїжджу частину обрали бруківку «Лунго» також від виробника «Мій Двір». Виклали її візерунком паркетної дошки, який має дуже ефектний вигляд, майстри постаралися на славу, аби територія була зроблена не лише якісно, але й красиво.
На пішохідні доріжки «розстелили» різнокольорову бруківку «Новатор 6» – у кольорі «гранат» та жовту, які є одними із найдорожчих. Виготовляють їх із білого піску з додаванням білого цементу. Ця бруківка на ЖК «StyleUP» має три розмірні варіанти, що поєднали між собою.
Керівник відділу маркетингу торгової марки «Мій Двір» Дмитро Лічнов розповів, що на будівництво луцького комплексу обрали бруківку із асортименту новинок, кольорову почали виготовляти із 2019-го року, натомість «Лунго» з’явилася лише у 2020-му, обидві відразу завоювали вітчизняний будівельний ринок. Дмитро Лічнов наголошує, що завод у Львові – найновіший і найпотужніший в Україні.
«Усе виробництво – повністю автоматизоване, адже для плит важливо, аби усі вони були рівними й однаковими, без дефектів. Лазери, якими обладнане виробництво, міряють висоту із точністю до міліметрів», – розповідає керівник відділу маркетингу. Зауважує, що на заводі до того ж функціонує лабораторія, яка прискіпливо перевіряє кожну партію.
Начальник виробничої лабораторії Володимир Данилюк каже, що там проводять цілий комплекс випробувань бруківки і контроль якості усіх матеріалів, які необхідні для виготовлення якісного бетонного покриття. Для цього у лабораторії функціонує сучасне італійське та німецьке обладнання.
Окрім ідеальних розмірів, ще однією перевагою є естетичний вигляд. Малюнок бруківки, яку обрали для «StyleUP» – ззовні дуже схожий на натуральний камінь.
Особлива не лише сама бруківка, але і технологія укладання.
Майстер, який займається викладенням бруківки на території «клубного» комплексу, Павло Євтушевич розповів, що вирішили використати геотекстиль – синтетичний матеріал, який забезпечує хороші дренуючі, захисні і фільтрувальні функції дорожньої «подушки».
Пояснює, що в Україні ця технологія поки не є такою популярною, як у Європі, насамперед, через додаткові витрати та те, що не кожен майстер вміє правильно викласти геотекстиль.
Більшість забудовників уникає зайвих клопотів, мовляв, навіщо витрачатися, можна ж просто залити бетоном і на тому все, однак у «StyleUP» вирішили, що їхні мешканці заслуговують на справді якісний комплекс та відповідні висококласні умови на території.
Так, під бруківкою розстелили геотекстиль, далі – 10 сантиметрів чистого піску без домішків глини, опісля – 30 сантиметрів щебню фракції 40/70, далі – 0/40, гарцівку з гранітного відсіву і бруківку.
«Дуже важливо, аби не було глини, адже, коли вона трапляється, то із часом можуть виникати просідання і бруківка деформується. Геотекстиль має таку властивість – пропускати крізь себе воду, яка проходить із поверхні і не пропускати підземних вод до бруківки», – розповідає майстер з викладання бруківки Павло Євтушевич про переваги такого підходу.
Рух територією комплексу розділений для автомобілів із окремою зоною для паркомісць, велосипедистів та пішоходів. Вони позначені різними кольорами, але, окрім цього, невдовзі наноситимуть і відповідну розмітку. Так, на території будуть не лише автомобільні та пішохідні доріжки, але й велосипедисти почуватимуться безпечно, рухаючись жовтою смугою із плит.
Автомобілі зможуть їздити лише в одну сторону. Відразу за в’їзним шлагбаумом буде ознакування для керманичів – поворот лише направо.
Аби на власні очі побачити усе, над чим так старанно працюють у ЖК «StyleUP» для комфорту, безпеки та якості життя майбутніх мешканців, запрошують на екскурсію комплексом.
За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном +38(067)220 00 35
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про переваги «клубного» житла та різницю між таким видом помешкань з багатоповерхівкою і приватним будинком. Що ж, тепер детальніше познайомимо із житловим комплексом зсередини, який є особливим не лише тому, що на Волині таких помешкань немає, але й завдяки цікавим «фішкам», високоякісним матеріалам і провадженню провідних європейських технологій будівництва.
Двір починається з бруківки
Протягом двох місяців на території комплексу працювали над укладанням бруківки і встановленням бордюр, але перед тим ще готували особливу «подушку» та довго обирали, яку ж саме бруківку на неї викладати. Здебільшого цим займався архітектор – Відімантас Самаліоніс, який прагнув довершити особливий дизайн фасаду цікавим рішенням і щодо бруківки. Зупинилися на перевіреній роками продукції львівської ТМ «Мій Двір», яка на ринку із 1993-го року та нині має один з найпотужніших заводів в Україні.
Широкий асортимент дозволяє поєднувати різні кольори та форми, а сертифікація продукції дає гарантію на якість і міцність бруківки.
Обираючи бруківку, на перший погляд продукція різних виробників може здаватися однаковою: поверхня, форма, кольори та інше – здебільшого схожі, але фахівці переконують, що різниця між якісною бруківкою та дешевими варіантами масмаркету буде помітна вже після першого року експлуатації. Якщо покриття виконане якісно, то за рік і навіть десять виглядатиме так, ніби його уклали лише вчора, збереже свої властивості і не втратить естетичного вигляду.
Виробники торгової марки «Мій Двір» відповідають за якість своєї продукції, використовуючи провідні технології для виготовлення тротуарної плитки та інших виробів з бетону. Для мешканців луцького «клубного» житла забудовник вирішив обрати найкраще.
Усю продукцію виготовляють на трьох сучасних німецьких виробничих лініях, потужність яких складає 11 тисяч м2 бетонної плитки за добу. Більше того, на підприємстві окремо виготовляють також кубовидний щебінь першої категорії, що збільшує міцність виробу у два-три рази, адже на ринку наразі такого якісного розхідного матеріалу не придбати. Для того, аби верхній шар бруківки, яка у торгової марки «Мій Двір» – двошатова, був більш витривалим, компанія інвестувала у сучасну збагачувальну лінію на якій відмивають щебінь від пилу і глини, покращуючи якість сировини. Далі технологію виготовлення контролюють на кожному із етапів, аби в результаті продавати на ринку найкращу бруківку.
За технологією, перед укладанням бруківка повинна провести 28 днів на піддонах, аби набратися міцності. До того часу працювати із нею не можна.
Для паркомісць у комплексі обрали укладання так званою екорешіткою – відносно новий різновид будівельних матеріалів, який знайшов своє застосування у багатьох напрямках, зокрема і як дорожнє покриття.
Бруківка зроблена у формі сот. Навесні поміж бетонних ліній виросте зелена трава. Саме тому таке покриття і називають «еко». Більше того, завдяки відкритій формі самої бруківки вона дуже добре всотує вологу і не затримуватиме її на поверхні.
Паркомісця розраховані по одному для кожної із квартир комплексу та ділитимуться відповідно до номерації квартир. До слова, подбали і про гостей мешканців, для них зробили окрему парковку.
На проїжджу частину обрали бруківку «Лунго» також від виробника «Мій Двір». Виклали її візерунком паркетної дошки, який має дуже ефектний вигляд, майстри постаралися на славу, аби територія була зроблена не лише якісно, але й красиво.
На пішохідні доріжки «розстелили» різнокольорову бруківку «Новатор 6» – у кольорі «гранат» та жовту, які є одними із найдорожчих. Виготовляють їх із білого піску з додаванням білого цементу. Ця бруківка на ЖК «StyleUP» має три розмірні варіанти, що поєднали між собою.
Керівник відділу маркетингу торгової марки «Мій Двір» Дмитро Лічнов розповів, що на будівництво луцького комплексу обрали бруківку із асортименту новинок, кольорову почали виготовляти із 2019-го року, натомість «Лунго» з’явилася лише у 2020-му, обидві відразу завоювали вітчизняний будівельний ринок. Дмитро Лічнов наголошує, що завод у Львові – найновіший і найпотужніший в Україні.
«Усе виробництво – повністю автоматизоване, адже для плит важливо, аби усі вони були рівними й однаковими, без дефектів. Лазери, якими обладнане виробництво, міряють висоту із точністю до міліметрів», – розповідає керівник відділу маркетингу. Зауважує, що на заводі до того ж функціонує лабораторія, яка прискіпливо перевіряє кожну партію.
Начальник виробничої лабораторії Володимир Данилюк каже, що там проводять цілий комплекс випробувань бруківки і контроль якості усіх матеріалів, які необхідні для виготовлення якісного бетонного покриття. Для цього у лабораторії функціонує сучасне італійське та німецьке обладнання.
Окрім ідеальних розмірів, ще однією перевагою є естетичний вигляд. Малюнок бруківки, яку обрали для «StyleUP» – ззовні дуже схожий на натуральний камінь.
Особлива не лише сама бруківка, але і технологія укладання.
Майстер, який займається викладенням бруківки на території «клубного» комплексу, Павло Євтушевич розповів, що вирішили використати геотекстиль – синтетичний матеріал, який забезпечує хороші дренуючі, захисні і фільтрувальні функції дорожньої «подушки».
Пояснює, що в Україні ця технологія поки не є такою популярною, як у Європі, насамперед, через додаткові витрати та те, що не кожен майстер вміє правильно викласти геотекстиль.
Більшість забудовників уникає зайвих клопотів, мовляв, навіщо витрачатися, можна ж просто залити бетоном і на тому все, однак у «StyleUP» вирішили, що їхні мешканці заслуговують на справді якісний комплекс та відповідні висококласні умови на території.
Так, під бруківкою розстелили геотекстиль, далі – 10 сантиметрів чистого піску без домішків глини, опісля – 30 сантиметрів щебню фракції 40/70, далі – 0/40, гарцівку з гранітного відсіву і бруківку.
«Дуже важливо, аби не було глини, адже, коли вона трапляється, то із часом можуть виникати просідання і бруківка деформується. Геотекстиль має таку властивість – пропускати крізь себе воду, яка проходить із поверхні і не пропускати підземних вод до бруківки», – розповідає майстер з викладання бруківки Павло Євтушевич про переваги такого підходу.
Рух територією комплексу розділений для автомобілів із окремою зоною для паркомісць, велосипедистів та пішоходів. Вони позначені різними кольорами, але, окрім цього, невдовзі наноситимуть і відповідну розмітку. Так, на території будуть не лише автомобільні та пішохідні доріжки, але й велосипедисти почуватимуться безпечно, рухаючись жовтою смугою із плит.
Автомобілі зможуть їздити лише в одну сторону. Відразу за в’їзним шлагбаумом буде ознакування для керманичів – поворот лише направо.
Аби на власні очі побачити усе, над чим так старанно працюють у ЖК «StyleUP» для комфорту, безпеки та якості життя майбутніх мешканців, запрошують на екскурсію комплексом.
За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном +38(067)220 00 35
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