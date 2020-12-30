ТОП-5 новобудов бізнес-класу у Луцьку*

БІЗНЕС-КЛАС

ЖК «Традиція»

ЖК «Амстердам»

ЖК «Яровиця»

ЖК «Caramel Residence»

ЖК «Оселя Парк»

Луцьк уже багато років вважають одним із найбільш комфортних міст для проживання в Україні. Тут високий рівень ділової активності, низький рівень безробіття, хороша екологія, а ще – привабливі ціни на житло порівняно з іншими обласними центрами. Протягом останніх 5-ти років у місті активно ведеться будівництво, оскільки є попит на первинний ринок нерухомості. Де найвигідніше придбати квартиру бізнес-класу у Луцьку? Розглянемо найвигідніші пропозиції новобудов бізнес-класу.Обов’язковим атрибутом будь-якого будинку бізнес-класу є високоякісні матеріали та великі вікна. Крім того, такі будинки передбачають дизайнерське оформлення прибудинкової території, швидкісні та безшумні ліфти. Якщо хочете придбати квартиру бізнес-класу, то у будинку має бути підземний паркінг або гаражі. Переважно такі квартири великі за площею, а забудовники надають можливість перепланування. У таких будинках розвинена інфраструктура, вони розташовані у районах із хорошою транспортною розв’язкою.Житловий комплекс бізнес-класу «Традиція» розташований у селі Зміїнець на вул. Митній, 2. Цей район – один із найперспективніших у Луцьку, з чудовою інфраструктурою і налагодженим транспортним сполученням. Доїхати до центру міста можна всього за 5-7 хвилин. На території ЖК розташований фруктовий сад, алея троянд, екозона, а поруч – ставки, що дозволяє проводити більше часу в гармонії з природою.Тут є усе, що потрібно для повноцінного комфортного проживання: дитячі майданчики, зони відпочинку, гаражі, гостьовий паркінг, унікальний ландшафтний дизайн та бігові доріжки. Усе це на території ЖК. Помешкання мають функціональні планування, можливість перепланування для вашого комфорту, індивідуальне опалення та звукоізоляцію стін.Забудовник потурбувався і про безпеку власників квартир. Будинок знаходитиметься під цілодобовим наглядом, двір буде закритий для сторонніх.Якщо порівняти ціни на луцькі новобудови, то вартість житла у «Традиції» – нижче середнього рівня. Серед переваг можна зазначити й високу якість матеріалів, продумані планування та цінності, які має будівелька компанія. Ці новобудови потрапили до рейтингу найкращих житлових комплексів Луцька ще й через унікальну алею троянд та фруктовий сад.ЦІНА: 13 500-14 500 грн/м²Житловий комплекс бізнес-класу «Амстердам» від будівельної компанії «Інвестор» розташований на околиці міста, у селі Струмівка. Поруч розташований ТК «Епіцентр». Це екологічно чистий район, де немає великих промислових підприємств. Деяка віддаленість від траси гарантує мешканцям новобудови тишу, чисте повітря й відсутність метушні поряд.У ЖК «Амстердам» можна купити квартири з сучасними плануваннями. Зокрема, розміри квартир оцінюватимуться не за кількістю кімнат, а за кількістю спалень. У кожній квартирі буде кухня, сполучена з вітальнею, – для відпочинку та зустрічі гостей. Так, 3-спальна квартира буде чотирикімнатною.Назва житлового комплексу не випадкова, адже дизайн будинку нагадуватиме архітектуру Нідерландів. Зовнішні стіни виконані з керамічних блоків. Помешкання матимуть власну котельню та компанію-обслуговувальника, інфраструктуру для спорту та сусідське ком’юніті.ЦІНА: 16 500 грн/м²Житловий комплекс – у серці міста Луцька. Його особливість – у розташуванні, що дає можливість спостерігати з усіх будинків неймовірну панораму міста. Тут – чудові дитячі ігрові та спортивні майданчики, а також зона відпочинку.Цей ЖК – з ретельно продуманою інфраструктурою, зручними транспортними розв’язками, функціональним зонуванням території. ЖК «Яровиця» органічно поєднує в собі зручності великого міста і затишок усамітнення.Для наймолодших мешканців містечка встановили ігрові та спортивні майданчики, а також неподалік є дитячі освітні заклади. Концепція комплексу передбачила і обмежений доступ транспорту на територію та зручне розташування підземного та надземного паркінгу.ЦІНА: 15 950-19 450 грн/м²Це ЖК бізнес-класу, який розшатований на вулиці Конякіна 3 а-л. Недалеко проходить вулиця Домни Гордіюк, де зосереджені багато об’єктів інфраструктури. За п’ять хвилин можна дістатись громадським транспортом до автовокзалу, залізничного вокзалу, «Північного» або «Варшавського» ринків.У ЖК «Caramel Residence» можна придбати квартири з індивідуальним плануванням. Помешкання облаштоване системою безпеки та камерами відеонагляду.Серед переваг житлового комплексу: комфортна прибудинкова територія, власний паркінг, поруч – дитсадок, кілька супермаркетів та інших об’єктів інфраструктури. Вигідне розташування, цегляна технологія будівництва та великий вибір планувань.ЦІНА: 17 000-19 000 грн/м²Елітна новобудова від компанії «Казкова оселя» розташована поблизу 55-го мікрорайону на вул. Чорновола, 7.Продумане розміщення секцій перетворює цей комплекс на маленьке містечко з власною інфраструктурою: тут передбачені зони відпочинку, власний дитсадок, ігрові та спортивні майданчики, об’єкти інфраструктури (магазини, салони краси, аптеки тощо). Для автовласників є паркувальні місця в наземному та підземному паркінгу.У ЖК «Оселя Парк» передбачили багаторівневу систему відеоохорони, спортивний та дитячий майданчики, а з вікон квартир – мальовничий панорамний краєвид на прекрасний Луцьк.ЦІНА: 22 000-25 000 грн/м²