Як купити квартиру в іпотеку, чому росте вартість житла і де будуватиме «Інвестор». ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ*

Ціна 11 тисяч гривень за квадратний метр, наприклад, на «Супернові» була ще 5 років тому. Але так: факт залишається фактом – ціни на житло ростуть, бо зростає собіварість збудованого. Аби не бути пустослівним, покажу Вам на конкретних цифрах, як виросли ціни на матеріали у порівнянні з минулим роком. Найбільше – на арматуру, майже на 115%.Також впливає ріст заробітної плати, підвищення «мінімалки» і потреба платити будівельникам конкурентні зарплати в Україні, щоб вони не їхали на заробітки в Європу.. Той, хто цього не зробить – або не вміє рахувати собівартість, або це якась спекуляція.У таких країнах, як, наприклад, Італія чи Іспанія, де, здавалося б, після важкої хвилі коронавірусу, житло мало б суттєво здешевшати, насправді ціна на нього виросла на відсотків 50 чи 60 від докоронавірусної.В Україні ж ціна на нерухомість до кінця року, як кажуть всі лідери ринку, зросте ще на 20%, хоча на 20% вже зросла.Тиснуть на український будівельний ринок певною мірою і світові тенденції. Маю на увазі влиття великих грошей для підтримки економіки. У світі прийняли програми підтримки на 13 трильйонів доларів. Польща, наприклад, спрямувала 700 мільярдів євро у програму розвитку і підтримки. Це спровоковує певний світовий ріст вартості матеріалів. У мене є товариш, який займається імпортом товарів з Китаю. Він каже, що сьогодні доставка контейнера з 2 тисяч доларів виросла до 12. Можливо, це пікове навантаження, бо всі активізувалися після коронакризи та згодом і збалансується.Скажу так: підстав зменшення вартості житла поки просто не існує. Натомість, як я вже сказав, ціни на все, за допомогою чого ми споруджуємо нерухомість, ростуть. Тому перспективи здешевлення вартості ми точно зараз не бачимо. Ще невідомо, як на будівельний бізнес вплине ринок землі, який стартував якраз 1 липня.Загалом я вважаю, що купити дешеве житло – неправильно. Бо це має бути помешкання, яке може максимально задовольнити потреби конкретного покупця. Коли мені телефонують і запитують: «Андрію, скільки у вас коштує однокімнатна квартира», я відповідаю, що так некоректно запитувати і порівнюю із запитанням про те, скільки коштує автомобіль. Вони ж бувають різні, як і квартири.У нерухомості є три стадії. На кожній з них житло набирає у вартості. В процесі будівництва ціна на нього становить 80% ринкової вартості. Це чесно і справедливо щодо людей, які нам повірили. Це по-партнерськи.Коли здаємо житло в експлуатацію, ціна становить 100% ринкової вартості, коли заселяються люди – 120%. До слова, у нас такого немає. Коли ми здаємо будинок в експлуатацію, то квартири вже повністю продані.Приклад: ціна котеджа 156 м2 в «Струмочку» - 80 000 дол., коли ми його добудуємо – буде 100 000 дол. А коли в «Струмочок» всі заселяться, на території буде благоустрій, поруч інфраструктура, його ціна стане 120 000 дол.Ми неодноразово переконалися в тому, як зростає цінність наших об’єктів і, відповідно, ціна. В ЖК «Супернова» перепродавали квартиру з ремонтом за ціною 30 000 грн/м2, коли на той час ціна від забудовника була 15 000 грн/м2.Щодо покупки житла на етапі будівництва, то гарний вихід – орендувати квартиру і чекати, поки збудується своя. Нещодавно у мене виникла ідея – мати певний обмінний фонд, тобто – 10-15 квартир, у яких могли б жити наші клієнти, поки добудовується їхнє житло.Можливо. Річ у тім, що спланувати будівельні роботи ми можемо до дня, бо тут ми розраховуємо на свої сили і знаємо свої темпи. А спланувати введення в експлуатацію ми, на жаль, не можемо на 100%, оскільки є монопольні організації, які діють, як вони вважають за потрібне. Так само їх хтось регулює. Є, до того ж, законодавчі зміни. Якщо взяти минулий рік, то треба списати не один листок, щоб виписати всі законодавчі зміни у будівельній галузі. Тож ми не можемо назвати людині точну дату, коли вона зможе заселитися у свою квартиру в нашій новобудові.Купуючи житло на етапі будівництва, можна спокійно вибрати поверх, спланувати помешкання, обрати дизайн тощо. Це важливо. І цю можливість не треба перескакувати. Люди не купують житло на рік чи на два. Тому варіант «купити швидко що-небудь» не має змісту.Якщо відомо, хто і як це будує, якщо ці люди публічні, відкриті, то немає причин ставитися до такої ідеї насторожено. Гляньте сьогодні на лідерів ринку в Україні. Ніконов () дає інтерв’ю кожного місяця. І це не тренд, по-іншому просто не може бути. Якщо ви хочете, щоб люди вам повірили, то, будь ласка, покажіть, хто ви. Я б ніколи в житті не купив житло, яке невідомо хто будує.Ми постійно показуємо відеозвіти, фотозвіти, розповідаємо, який об'єкт на якій стадії перебуває. Це не тому, що нам так потрібна слава, а тому, що люди, наші потенційні покупці, варті усе максимально знати і бачити.У всіх компаній, які мають прозору репутацію, така ж ситуація з приводу того, що будинки здають в експлуатацію вже розпроданими. А інших ми і не аналізуємо. Бо є взагалі «забудовники», які і не планують добудовувати житло.На Волині, мені здається, таких загрозливих об’єктів зараз немає. Якщо взяти до прикладу Рівне, то там є компанія, яка будували шість будинків і не здала. Тепер добудовує інша компанія, наші колеги.Загалом в Україні відбувається така цікава річ: ніби і криза, і усі скаржаться на безгрошів’я, але 98% житла, яке будується, розпродане на рік-два вперед. Я спілкуюся з колегами-забудовниками, і у всіх така ситуація.На мою думку, житла в Україні будується дуже мало. В середньому в Україні в рік вводять в експлуатацію 1 квадратний метр на мешканця. В Івано-Франківську за 2019 році, наприклад, цей показник становив 1,8 метрів квадратних на мешканця, в Києві – 1,1, у Львові – 1,1, в Одесі – 1,2. Це, грубо кажучи, лише 4 міста, які перевищують одиничку. Якщо врахувати те, що у Луцьку живе 250 тисяч людей, то в рік мали б вводити в експлуатацію 250 тисяч метрів квадратних житла. Це 5 тисяч квартир. А вводять приблизно 1200-1300 квартир. Точних даних за минулий рік ми поки ще не маємо.Тобто. А де ж його будувати, де мають бути наші мережі? Тобто коло замкнуте: будувати треба більше, а для цього потрібна купа змін, які по факту не відбуваються.Насамперед, скажу, що всі ми дуже любимо завжди критикувати чинну владу, але інколи у неї є і гарні ідеї. У цьому контексті, крім програми, про яку Ви запитуєте, пригадується державна програма кредитування бізнесу, прийнята під час коронакризи у 2020 році, «Доступні кредити 5–7–9%». Ми теж скористалися нею і були задоволені та вдячні державі за таку підтримку.Щодо іпотеки, то, коли ми вперше говорили про неї ще десь у січні минулого року, навіть не дуже вірилося. Але станом на 29 червня банки-учасники програми в усій Україні підписали приблизно 500 кредитних договорів на суму понад 421 мільйон гривень. Вимоги дуже прості і зрозумілі: строк кредиту – від 1 до 20 років, платоспроможність покупця, яку визначає банк. Щодо забудовника, то житло, яке він акредитовує під цю програму, має бути збудоване щонайменше на 30% .Загалом скажу, що це дуже вигідна пропозиція, враховуючи, що інфляція становить 7-8%, а вартість житла буде дорожчати.. Підготував деякі цифри. Так, за 1-спальну квартиру у ЖК «Амстердам» на понад 66 «квадратів», вартість якої 1 193 220 гривень, у місць протягом 20 років треба буде платити 7398 гривень. Перший внесок – 239 000 гривень.Зважаючи на те, що у центрі Луцька важко орендувати квартиру з ремонтом дешевше, ніж за 300 доларів, така пропозиція може стати гарною альтернативою зйомному житлу.Ми вже маємо першу підписану угоду. Чекаємо отримання коштів. Ще приблизно 5 угод маємо в роботі.Ймовірно, акредитуємо новий будинок ЖК «Парковий Квартал» у Ковелі. Ми тільки плануємо його будівництво, і, коли буде зроблено щонайменше 30%, зможемо подаватися на участь у програмі.Якщо вже відкрити один секрет, то ми плануємо розпочати будівництво і у Володимирі-Волинському.Ми маємо у Володимирі дуже гарну ділянку. Я спочатку сумнівався, чи варто стартувати з діяльністю у цьому місті. Але коли побачив ділянку, яку ми сьогодні проектуємо, то сумнівів не було ні хвилини. Міська рада вже дала нам дозвіл на розробку детального плану території. Незабаром ми виставимо свій проект на громадське обговорення. Скажу лише, що йдеться про будівництво комплексу на 400 квартир на трьох гектарах території. Це центральна частина міста, вулиця Луцька – дуже близько до міської ради, парку, дитсадків і шкіл.Більше того, наступного року почнемо зводити ще один житловий комплекс у Ковелі.Спочатку то було як жарт. Люди запитували, що це будується, а ми казали, що «секретний об’єкт». Потім на пресконференції я залишив таку інтригу і тим самим підігрів інтерес. Цей будинок розташований на території ЖК «Струмочок». Він складається лише з шести трьохспальних квартир, площею приблизно 90 квадратних метрів кожна. Ми хочемо зробити ці 6 квартир повністю. Тож, у результаті покупець отримає квартиру вже з дизайнерським ремонтом, кухнею, меблями. Готовність таких квартир до заселення буде становити орієнтовно 98%.Чому ми прийняли таке рішення? Бо дуже великий стрес люди отримують під час ремонту. Ринок ремонту нерегульований, «чорний». Той, хто пережив один раз ремонт, розуміє, що це дуже складний процес. Ми хочемо відсторонити від цього свого покупця, як і від втрати величезної кількості часу.Ми орієнтуємося у цінах на матеріали, часто закуповуємо їх напряму в імпортерів, тому для клієнта це буде вигідніше, а також залучаємо до робіт професіоналів.Більше того, після заселення люди матимуть у будинку тишу і спокій. Ніхто не робитиме ремонтів, створюючи шум роботою обладнання.Він вже збудований – з дахом, з вікнами, з мережами. Сьогодні ми робимо проводку, будемо його штукатурити і розпочинати ремонти у квартирах.Ціна, звісно, враховуватиме всі ці речі. Але вона буде справедливою і ринковою. Озвучити ціну буде легко тоді, коли ми повністю все зробимо і підрахуємо витрати. Орієнтовно вартість метра квадратного становитиме 1000 доларів.У тому, що ми зможемо продати такі квартири через декілька днів після того, як вони будуть готові, я не сумніваюся. Приблизно тиждень тому я опублікував пост про наш новий проект – три котеджі у ЖК «Струмочок» – і про старт продажу цих об’єктів. Станом на зараз всі три котеджі вже продані. Тож – нас знають, нам вірять і знають, чого від нас очікувати. Але ми не задираємо ніс і рухаємося далі. Кожен наш об’єкт буде кращим за всі попередні. Не в образу тим, хто вже придбав наше житло, але ми мусимо йти далі. Іншого шляху немає.Збудований об’єкт однозначно мусить бути на 100% забезпечений місцями для паркування. Підземний паркінг – нормальне рішення, я за таке рішення. Тим більше, чим ближче об’єкт до центру, тим воно буде більш виправдане. Але на своїх об’єктах ми поки забезпечуємо стовідсотковість без підземної парковки. Щоправда, наступний об’єкт, який ми зараз проектуємо в Луцьку, буде мати всю парковку під землею і закритий двір.Так. І це буде дуже масштабне для Луцька будівництво. Але поки ми це залишимо для новин на перспективу. Єдине, що зауважу, що масштабне будівництво через величезну територію і максимально продуманий проект не буде «мурашником», а в Луцьку таких, на жаль, достатньо.Початок будівництва цього об’єкта запланований орієнтовно на середину 2022 року.Найчастіше наш покупець – це сім’я, яка або вже має дітей, або планує. Середній вік покупців – 35–45 років. Таких клієнтів – 80%. Крім того, за нашими спостереженнями у 80% випадків рішення щодо купівлі житла приймає жінка. Це логічно, адже жінка відповідає за домашній затишок.Не можу однозначно сказати, що це люди, які мають «вільні гроші». Бо комусь допомагають батьки, хтось продає старе житло і тоді купує квартиру у нас. Сьогодні досить високі зарплати у сфері державного управління. Є серед покупців працівники поліції, прокуратури, СБУ, судді, представники бізнесу. Хтось купує житло для себе, хтось бачить це як інвестицію у нерухомість.Житло – хороша інвестиція, але комерційна нерухомість більш вигідна. Комерційне приміщення можна здавати в оренду за ціною 300 грн/м2, тобто для приміщення в 80 м2, це буде 900 дол. Для такого прибутку при здачі в оренду житла треба мати три квартири такою ж площею.Комерційна нерухомість є в ЖК «Супернова», ЖК «Амстердам», ЖК «Парковий квартал» в Ковелі. З плюсів – тут завжди будуть клієнти, велика кількість мешканців, є підведені комунікації, паркомісця і вся необхідна інфраструктура.Ми збалансовано підходимо до вибору орендарів і власників комерційних приміщень в ЖК: не потрібно відкривати 5 кав’ярень чи 3 відділення банку – по одному достатньо.У сім’ї моєї дружини у Княгининку була ділянку, яку родина не хотіла продавати. До нас почали звертатися із пропозиціями поставити там якийсь МАФ. Коли таких пропозицій надійшло більше трьох, я зрозумів, що, напевно, є запит у тому, аби розташувати там певні торговельні об’єкти.Оскільки ми маємо розуміння в організації бізнесу, комунікацій, ми не могли дозволити просто поставити там МАФи. Тому розробили комплексний проект. Важко назвати цей проект традиційним ринком. Це буде приблизно 1400 квадратних метрів капітальних і тимчасових споруд. Там велика громада, великий транспортний потік, локація там – це фактично «серце» ОТГ. Там бракує місця, де можна було б випити кави, з’їсти піцу, погратися з дитиною на майданчику, отримати посилку з «Нової пошти», сходити в салон краси, зрештою – купити все необхідне. Такою локацією і стане «Ринок Княгининок». Для мене такі торгові майданчики – це розвиток інфраструктури тих ОТГ, які нещодавно приєдналися до Луцька.Там буде великий супермаркет, кафе. Велика кількість МАФів вже або взяті в оренду, або куплені.До кінця 2021 року це місце точно «оживе» і запрацює.Дійсно, зараз ми дуже активно працюємо. Зазвичай влітку всі відпочивають, а будівельники навпаки. Об’єктів у нас – маса. Розпочну з нашої улюбленої. Тут зараз активно будуємо другу чергу і допроектовуємо третю.Щодо другої черги, то це будинок на майже 20 тисяч квадратних метрів на майже 300 квартир. Тут ми зараз одночасно виконуємо фасадні роботи, монтуємо вікна, паралельно відбувається і штукатурка, і облаштування опалення й зовнішніх мереж. Тут все справді відбувається на максимальній швидкості.Сьогодні дуже активно проектуємо нових два будинки, які будемо вважати третьою чергою цього житлового комплексу. Тобто це ще орієнтовно 20 тисяч квадратних метрів. Частину спробуємо розпочати ще цього року, ще частину – на початку наступного. Питання зараз – тільки технічні і юридичні, оскільки процедура отримання дозвільних документів на будівництво дуже складна. Сподіваємося, вона вирішиться. Днями народні депутати підтримали за основу законопроект №5655, який передбачає реформування Державної архітектурно-будівельної інспекції. Усі будівельники дуже сподіваються на цю реформу і на те, що вдасться побороти корупційну мафію, яка сьогодні фактично знущається з будівельного ринку.З цікавого щодо «Супернови» – те, що ми почали розробляти ландшафтний проект центральної алеї між будинками цього комплексу. Окрема компанія розробляє для нас це рішення. Це буде красиве місце із фонтаном та великою кількості зелені і місць, де люди зможуть сісти та перепочити. Незабаром ми покажемо цей проект. Впевнений, що буде чудово.Ще один з наших проектів –. Він розташований поруч з територією нашого комплексу «Струмочок» і фактично вже є частиною цієї комплексної забудови. Зараз ми добудовуємо наші таунхауси, проводимо мережі, робимо благоустрій і підходимо, в принципі, до найцікавішого. Бо коли ми покладемо бруківку, почнемо садити дерева, ставити освітлення, тоді ця комплексна забудова матиме свої кінцеві обриси.Наразі проходимо експертизу другої черги ЖК «Амстердам» і маємо намір почати будівництво ще цього року.Під час карантину минулого року у нас виникли певні складнощі із придбанням будівельних матеріалів, цегли – у тому числі. Ми стали шукати альтернативне, але краще рішення. По суті, збірний залізобетон (технологія будівництва, яку застосовують при спорудженні будинків з цегли) є розробкою ще радянських часів. І вона могла б далі бути прекрасним рішенням, але будь-яка технологія з часом потребує оновлення. Якби будувалися нові цегельні заводи і фабрики, які б виготовляли баштові крани, то це було б можливим. Сьогодні із цеглою – реальна проблема, ми кожну машину ледь не з боями дістаємо. Всі, хто сьогодні реконструює старі цегельні заводи, беруться за виготовлення керамічних блоків. Це більш економічно обґрунтовано. Європа, до слова, вже давно не будує з повнотілої цегли.Крім того, нерідко виникають проблеми з геометрією цегли. Простими словами – вона крива. Якщо крива, то кривий шов, а тому – крива стіна. Це створює додаткові проблеми. Є нюанси також із доставкою та боєм цегли. Аргументи можна продовжувати. Але скажу, що пів України (наші колеги зі Львова, Києва, Тернополя тощо) вже давно перейшли на моноліт і взагалі до цього питання не повертаються.Серед переваг монолітного будівництва – надійність, відсутність несучих стін (а це можливість будь-якого планування), енергоефективність, висока шумоізоляція, легше організувати вертикальне планування ділянки, на нуль виходимо з будь-яким рельєфом. Ще один плюс – темпи. За два тижні з керамоблоків реально зводити поверх. Тож ми зможемо збудувати 5-поверховий будинок за 2 з половиною місяці.Насправді варіантів є багато. Пошук альтернативи – шлях до розвитку. Ми аналізуємо кожен об’єкт окремо, зважаємо на собівартість кожного квадратного метра на кожному з наших об’єктів. Цю цифру ми завжди знаємо точно.Високою якістю будівництва нікого не здивуєш. Це безумовне правило нашої компанії, те, що навіть не обговорюється. Але ми створюємо не просто якісний будинок. Для нашого мешканця ми, що не менш важливо, створюємо додаткову цінність. Ми продумуємо житло так, щоб людям було справді комфортно.Наприклад, ЖК «Супернова» має територію 5,6 га. Тут можна було б збудувати набагато більше багатоповерхівок, але збудуємо до 800 квартир і це буде зовсім інший рівень життя.З нашого досвіду, ми розуміємо, що дохід приносить об’єкт, а не кількість збудованих квадратних метрів, тому ми вибрали такий підхід.Наші клієнти можуть не знати усіх моментів, які ми зробили до їхнього заселення, але вони живуть і розуміють, що їм там добре. Тому наші мешканці приводять нам нових клієнтів, купують житло у наступних чергах, бо їм подобається. У мене є товариш, який мешкає у нашому ЖК «Юпітер». Він каже: «Мені так добре тут жити». Відповідаю йому: «Усе – в деталях, які формують комфорт. Ти приїхав додому на авто і точно знаєш, що буде місце припаркуватися. Територія – загороджена, немає чужих людей. Твоя дитина грається на великому і безпечному майданчику. На твоїй сходовій клітці – лише три сусіди, вона широка, тому простору точно завжди достатньо. Є місце, щоб поставити велосипед, є свій підвал. Ми порахували теплові навантаження, тому у тебе стоять відповідні вікна: тобі не холодно взимку і не спекотно влітку». Ці аргументи можна продовжувати, бо ми все передбачили і цим створили цінність. Тому у споруджених нами будинках – особлива атмосфера. І ми за неї боремося.Ми завжди ставимо на місце клієнтів себе. Це дає нам довіру і можливість розвитку. Зрештою, чимало наших працівників і є власниками збудованого «Інвестором». Я і сам живу у «Струмочку» й маю намір збудувати там для себе ще один будинок.Ми раді, що відійшли від радянської моделі будівництва і впевнені, щоТекст –Фото –