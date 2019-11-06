Смачна їжа у неймовірному місці: у Луцьку відкрили екокафе вірменської кухні*

Роберт Данієлян

Заклад, що неодмінно стане одним із улюблених серед лучан через смачну їжу і локацію, що просто таки потопає у зелені, відкрили на вулиці Задворецькій, 4 у Луцьку. Свої двері для відвідувачів відчинив екокафе-бар вірменської кухні «Retro ШашликЯН».Власник, а заодно і шеф-кухар закладузібрав з нагоди відкриття своїх друзів, рідних та команду, з якою разом створює шедеври кухні Кавказу. Оскільки присутні були лише ті, хто за роки вже став палким прихильником страв Роберта Данієляна, та дуже близькі для нього люди, свято минуло у дуже теплій, щирій і гостинній атмосфері під звуки живої музики.Зауважимо, лучанам «ШашликЯН» полюбився вже давно. Адже у місті є дві «точки», де можна придбати безпосередньо на місці або ж замовити доставку фірмового шашлика, люля-кебаба, овочів з мангалу, а також сирів, соусів – на проспекті Соборності, 14Б (зупинка біля «Троянди») та на Північному ринку. Утім, через запит від постійних клієнтів про те, що було б чудово мати місце, де можна було б одразу й смакувати цими стравами, Роберт Данієлян вирішив відкрити екозаклад.Тут, зауважує власник закладу, кожень гість – бажаний і кожного прийматмуть з неймовірною, властивою для кавказців гостинністю. Серед неймовірної зелені у альтанках на вулиці чи у прохолоді всередині кафе-бару можна скуштувати найрізноманітніші страви з мангалу, зокрема – три види шашлику: зі свинини, яловичини та баранини, а також свинячі ребра.Тут готують також люля-кебаб – знамениту м’ясну страву кавказької кухні з фаршу і великої кількості цибулі, а також традиційну шурпу. Інгредієнти цієї страви спочатку смажать на вогні (баклажан, перець, помідор, картоплю, цибулю, м’ясо), а потім поєднують в одному казанку. У меню є також традиційні страви української кухні.Для гостей під час відкриття екокафе-бару вірменської кухні «Retro ШашликЯН» власник закладу Роберт Данієлян значну частину страв готував сам, більше того – сам і приносив їжу гостям. Відвідувачів частували, зокрема, шашликами й ще однією фірмовою стравою закладу– пловом.Чоловік зауважує – обожнює готувати й з радістю щоденно робитиме це у своєму закладі, як робив і раніше у закладах, які мав.«Я прихильник здорової їжі і намагаюся готувати для лучан виключно таку. Багато чого ми з сім’єю вирощуємо на своєму невеличкому фермерському господарстві, а потім використовуємо ці продукти для приготування страв для лучан. Усі приправи і зелень, наприклад, – або із Вірменії, або з власного городу. У землю не даємо жодних хімікатів чи добрив. Моя дружина все збирає руками. Тому все дійсно екологічне», - розповідає Роберт Данієлян. За його словами, коли купує продукти для своїх закладів, то має позицію – підтримувати місцевого виробника.Чоловік додає, що готує для лучан вже 13 років і просто обожнює свою справу: «Це робота, яку я дуже люблю. Можна мати невеличкий магазинчик, буде менше нервів і спокійніше життя, але я справді обожнюю те, що роблю».Роберт Даніелян створив для своїх закладів мережі «ШашликЯН» соуси за авторським рецептом. У них, як у маринадах для шашликів, немає жодних шкідливих для здоров’я інгредієнтів.У новому закладі «Retro ШашликЯН» сподіваються, що через концепцію «еко», гарне розташування та смачну їжу лучани приходитимуть сюди сім’ями й родинами, тож заклад матиме справді сімейне спрямування й матиме неймовірну атмосферу.Приятелька власника закладу, лучанкаприйшла на відкриття із великим задоволенням. Каже, багато років знайома з власником і вражена його кулінарними здібностями.«Це у нього не перший заклад, і я бувала і у попередніх. Думаю, що заклад буде мати успіх, бо шашлики Роберта ставляться в усьому Луцьку. Неодноразово я вже смакувала стравами, які готував Роберт і його команда, з родиною і з колегами. Ми і корпоративні свої свята відзначали у його закладах раніше. А місце саме тут – прекрасне. Тут така природа, так зелено, я захоплена», - ділиться враженнями пані Оксана.Роберт Данієлян же додає, що усі присутні на святкуванні з нагоди відкриття – це близькі для нього люди, постійні клієнти, які вже стали друзями.«Я – повноцінний лучанин. Думаю, я люблю Луцьк не менше, ніж його корінні жителі. Коли я багато років тому приїхав Україну, то не мав тут жодного родича чи знайомого. Тому я вдячний за те, як мене прийняли й те, чим стало для мене це місто», - каже чоловік.